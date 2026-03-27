Perspectiva României, îmbunătățită la “stabilă” de Agenția de rating japoneză JCR: Un mesaj de încredere pentru investitorii japonezi

Agenția de rating japoneză Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) a anunțat vineri, 27 martie 2026, reconfirmarea ratingului de țară al României la BBB (valută) și BBB+ (monedă locală) și a îmbunãtãțit perspectiva de la „negativă” la „stabilă”, informează Ministerul Finanțelor într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

„Anunțul JCR este unul îmbucurãtor și demonstreazã încã o datã cã mãsurile necesare adoptate în anul 2025 pentru a echilibra finanțele publice și pentru a reduce deficitul bugetar sunt în conformitate cu angajamentele asumate de țara noastrã pe termen mediu. Totodatã, comunicatul agenției reprezintã și un mesaj de încredere pentru investitorii japonezi, în condițiile în care România, prin Ministerul Finanțelor, intenționeazã sã fie un emitent frecvent pe piața de obligațiuni Samurai din Japonia, pentru diversificarea bazei investiționale”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.

În raport, JCR evidențiazã succesul pachetelor fiscale implementate în 2025, care au așezat deficitul pe o traiectorie descendentã. Deficitul guvernamental s-a redus de la 8,7% în 2024 la 7,7% în 2025. Pentru 2026, mãsurile luate, care includ taxarea dividendelor, controlul cheltuielilor salariale și înghețarea beneficiilor sociale, sunt estimate sã reducã deficitul la 6,2% din PIB. Deși datoria publicã a atins 59,6% din PIB la finalul anului 2025, JCR estimeazã cã aceasta se va stabiliza pe mãsurã ce deficitul scade, rãmânând la un nivel relativ scãzut fațã de alte țãri cu rating similar.

Un element central al raportului JCR subliniazã importanța legãturii dintre finanțarea europeanã și reformele interne. Agenția noteazã cã, deși creșterea economicã a încetinit la 0,7% în 2025 din cauza inflației și a contracției consumului privat, se anticipeazã o revenire la 1% în 2026. Aceastã dinamicã va fi susținutã de o creștere a investițiilor de capital finanțate prin Facilitatea de Redresare și Reziliențã (RRF), care ajunge la maturitate în acest an, precum și de o îmbunãtãțire a exporturilor nete pe fondul scãderii importurilor.

Pentru consolidarea fiscalã pe termen mediu și lung, JCR considerã cã va fi esențial ca guvernul sã menținã creșterea cheltuielilor nete, definitã ca reper pentru managementul fiscal, în limitele nivelului recomandat de Consiliul UE în iulie 2025.

Agenția monitorizeazã atent progresul constant în îndeplinirea numeroaselor jaloane legate de reformele structurale necesare pentru primirea subvențiilor RRF. Acest parcurs este considerat vital pentru redresarea gradualã a consumului privat și revenirea creșterii economice spre pragul de 2% pe termen mediu, odatã ce efectele mãsurilor de ajustare fiscalã vor fi absorbite complet de economie.

Raportul JCR confirmã, de asemenea, stabilitatea sistemului financiar românesc. Sectorul bancar a pãstrat o poziție financiarã robustã în pofida mediului macroeconomic volatil, oferind astfel o bazã solidã pentru implementarea politicilor de consolidare și pentru menținerea încrederii investitorilor strãini.