PES activists România solicită începerea de urgență a programelor europene pentru perioada financiară 2021-2027

Europarlamentarul Corina Crețu și-a reafirmat vineri susținerea drumului european al Republicii Moldova, într-un mesaj transmis cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la adoptarea, de către Parlamentul de la Chișinău, a Declarației de Independență.

“Se împlinesc, astăzi, 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova. Le doresc tot binele din lume tuturor cetățenilor din Moldova, a căror prietenie mă bucură enorm. Ziua de azi un prilej ca, dincolo de urări, să reflectăm asupra a ceea ce înseamnă aceste trei decenii pentru frații noștri de peste Prut. Sunt 30 de ani de schimbări, de speranțe și nu de puține ori de deznădejde, dar și de certe victorii. A fost un parcurs dificil, însă cetățenii Republicii Moldova nu au abdicat de la apropierea lor față de România și de la drumul lor european. Cunosc foarte bine Republica Moldova, de care sunt atașată sufletește. Am fost în repetate rânduri la Chișinău încă din 2005 – când am fost observator electoral din partea OSCE. În 2013 am pledat, din Parlamentul European, pentru semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Mă bucur că am fost parte a unor momente istorice de o importanță deosebită pentru Republica Moldova”, a scris Corina Crețu, pe pagina sa de Facebook.

“Tocmai de aceea, voi rămâne în continuare o susținătoare a drumului european al Republicii Moldova și voi depune toate eforturile, de la Bruxelles, ca aceasta să facă toți pașii necesari pentru a se putea alătura marii familii europene“, a adăugat ea.

Republica Moldova şi-a proclamat independenţa la 27 august 1991, în contextul destrămării Uniunii Sovietice. Este una dintre cele nouă foste republici sovietice care s-au desprins de Moscova după lovitura de stat eşuată din 21 august 1991, când conservatorii comunişti au încercat să îl înlăture de la putere pe preşedintele Mihail Gorbaciov.

În centrul Chişinăului a fost convocată Marea Adunare Naţională, iar parlamentul, reunit în şedinţă extraordinară, a adoptat Declaraţia de Independenţă, drapelul tricolor si imnul de stat „Deşteaptă-te române” (pe care îl adoptase și România), cu majoritate absolută de voturi.

“Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul, viitorul fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale”, se spunea în Declaraţia de Independenţă, care a fost adoptată în unanimitate de către cei 278 de deputaţi prezenţi.