PES, după incidentul de la Galați: Suntem alături de România. Războiul Rusiei în Ucraina continuă să amenințe securitatea Europei

Partidul Socialiștilor Europeni (PES) și-a exprimat solidaritatea cu România după ce o dronă rusească implicată în atacurile împotriva Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, provocând rănirea a doi civili.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, formațiunea politică europeană a calificat incidentul drept o încălcare gravă a spațiului aerian al României și un nou semnal de alarmă privind impactul războiului declanșat de Federația Rusă asupra securității continentului.

„Suntem solidari cu poporul român după ce o dronă rusească implicată în atacurile împotriva Ucrainei a lovit o clădire rezidențială din Galați, rănind civili”, a transmis PES.

Potrivit socialiștilor europeni, incidentul reprezintă „o încălcare gravă a spațiului aerian al României” și demonstrează că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri directe pentru securitatea europeană.

„Acesta este un memento puternic că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să amenințe securitatea Europei”, se arată în mesajul formațiunii paneuropene.

PES a subliniat, totodată, importanța respectării dreptului internațional, a suveranității naționale și a protecției populației civile.

Formațiunea și-a reafirmat sprijinul pentru România și Ucraina, precum și pentru toate statele și cetățenii care susțin valorile democratice și securitatea europeană.

„Suntem alături de România, Ucraina și de toți cei care apără democrația, libertatea și pacea în Europa”, a subliniat PES.

Reacția vine după ce o dronă de tip Geran 2, de proveniență rusească, implicată într-un atac asupra infrastructurii civile din Ucraina, s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați. Impactul a provocat un incendiu, iar două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital.

Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentul drept „o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse” și a anunțat că România va adopta măsurile diplomatice necesare ca răspuns la această încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian.

Totodată, autoritățile române au informat aliații și pe secretarul general al NATO cu privire la circumstanțele incidentului și au solicitat accelerarea transferului de capabilități anti-dronă către România.