PES solicită UE să fie ambițioasă în acțiunile climatice în perioada premergătoare COP26: Europa nu este o bulă. Poluarea nu cunoaște frontiere

Partidul Socialiștilor Europeni îndeamnă Uniunea Europeană să fie vocală la nivel global pentru combaterea schimbărilor climatice, legile și obiectivele ambițioase ale UE fiind un exemplu de urmat pentru întreaga lume.

Rețeaua de mediu, schimbări climatice și energie (ECEN) a Partidului Socialist European s-a reunit miercuri prin videoconferință pentru a face un schimb de opinii cu privire la legislația UE în domeniul climei, la viitorul pachet ”Fit for 55” și la următorii pași, înainte de summitul privind clima, programat în noiembrie, informează PES printr-un comunicat.

”Privind restrospectiv la anul trecut, UE a realizat multe în lupta pentru climă. Sub conducerea vicepreședintelui executiv Frans Timmermans,Pactul verde european ne ghidează pe calea către un viitor mai durabil care să protejeze sănătatea planetei noastre. Am reușit să ne asigurăm că acest lucru rămâne central și în perioada de redresare. Legea europeană a climei oferă o bază solidă. Acum trebuie să ne asigurăm că facem pașii următori potriviți în cadrul pachetului ”Fit for 55”, astfel încât să ne atingem obiectivul de neutralitate climatică până în 2050. Acesta este obiectivul pentru care milităm. Dar Europa nu este o bulă. Poluarea și schimbările climatice nu cunosc frontiere. UE trebuie să fie vocală în apărarea climei și ambițioasă în acțiunile sale de acum. În acest fel vom inspira și restul lumii să acționeze. Înainte de COP26, trebuie să dăm un exemplu”, a precizat președintele ECEN Javi Lopez.

Parlamentul European a aprobat la 24 iunie Legea climei, convenită în mod informal cu statele membre în aprilie, cu 442 voturi pentru, 203 împotrivă și 51 abțineri, transformând astfel angajamentul politic al Pactului verde european față de neutralitatea climatică a UE până în 2050 într-o obligație, oferind cetățenilor și întreprinderilor europene securitatea juridică și previzibilitatea de care au nevoie pentru a planifica această tranziție.

Noua lege europeană a climei crește obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) până în 2030 de la 40% la cel puțin 55%, comparativ cu nivelurile din 1990. În plus, o viitoare propunere din partea Comisiei privind Regulamentul LULUCF de reglementare a emisiilor de GES și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură va spori absorbanții de carbon din UE și, prin urmare, va crește de facto obiectivul UE pentru 2030 la 57%.

Bugetul pentru gazele cu efect de seră trebuie să stea la baza viitorului obiectiv pentru 2040

Comisia va prezenta o propunere privind un obiectiv pentru 2040 în termen de cel mult șase luni de la prima revizuire globală din 2023 prevăzută în Acordul de la Paris. În conformitate cu propunerea Parlamentului, Comisia va publica cantitatea maximă estimată de emisii de GES pe care UE le poate emite până în 2050 fără a pune în pericol angajamentele asumate de UE în temeiul acordului. Acest așa-numit „buget GES” va fi unul dintre criteriile de definire a obiectivului revizuit al UE pentru 2040.

Până la 30 septembrie 2023 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia va evalua progresele colective înregistrate de toate țările UE, precum și coerența măsurilor naționale, în vederea atingerii obiectivului UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050.

Comitetul consultativ științific european privind schimbările climatice

Având în vedere importanța avizelor științifice independente și pe baza unei propuneri din partea Parlamentului, va fi înființat un Comitet consultativ științific european privind schimbările climatice pentru a monitoriza progresele înregistrate și pentru a evalua dacă politica europeană este în concordanță cu aceste obiective.

Ulterior, Consiliul Uniunii Europene a adoptat poziția sa în primă lectură cu privire la Legea europeană a climei, finalizând astfel procedura de adoptare și transpunând în legislație obiectivul unei UE neutre din punct de vedere climatic până în 2050.