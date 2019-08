Peste 1 milion de britanici au semnat o petiție împotriva suspendării Camerei Comunelor: Cerem ca Parlamentul ”să nu fie nici suspendat, nici dizolvat cel puţin până când” Brexit-ul nu va fi fost amânat sau anulat

Ministrul român al afacerilor externe, Ramona Mănescu, și-a asigurat omologii europeni și pe Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate de întreaga disponibilitate a Ministerului de Externe (MAE) din România pentru cooperare în domeniul politicii externe și pentru implementarea Strategiei Globale a UE, cu prilejul reuniunii informare a miniștrilor de externe din statele membre ale UE, la Helsinki.

Ministrul afacerilor externe, Ramona-Nicole Mănescu se află la Helsinki, în perioada 29-30 august 2019, pentru reuniunea semestrială informală a miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene (Gymnich), găzduită de către Președinția finlandeză a Consiliului UE.

Într-un mesaj postat pe Twitter, ministrul Mănescu poate fi văzută în prezența Înaltului Reprezentant Mogherini, iar momentul este însoțit de următorul mesaj:

,,Întâlnire fructuoasă cu Federica Mogherini la Gymnich, Helsinki. Ministerul Afacerilor Externe din România își reconfirmă angajementele și obiectivele, fiind bine pregătit să continue cooperarea îndeaproape cu Serviciul European de Acțiune Externă în privința implementării Strategiei Globale a UE și a Politicii Externe și de Securitate Comună.”

Fruitful meeting with @FedericaMog at #Gymnich #Helsinki. Ro 🇷🇴 @MAERomania reconfirms its commitments and objectives, well prepared to continue the close cooperation with @eu_eeas on #EUGS & #CFSP implementation

