Peste 10 milioane de persoane au beneficiat de inițiative de perfecționare în cadrul Pactului privind competențele de la lansarea sa în 2020, anunță Comisia Europeană

Peste 10 milioane de persoane au beneficiat de inițiative de perfecționare în cadrul Pactului privind competențele de la lansarea sa în 2020, inclusiv 3,9 milioane în 2025, arată sondajul anual al Comisiei Europene.

Lansat în noiembrie 2020, Pactul privind competențele sprijină parteneriatele în materie de competențe care abordează nevoile Europei în materie de competențe și promovează tranziția verde și cea digitală. Acesta contribuie la Pilonul european al drepturilor sociale și la obiectivul principal al UE ca 60 % dintre adulți să participe la formare în fiecare an până în 2030. Prin intermediul parteneriatelor public-privat, pactul identifică lacunele în materie de competențe în rândul lucrătorilor, al întreprinderilor și al industriilor europene și urmărește să le completeze, contribuind la tranziția verde și la cea digitală a Europei.

Pactul a mobilizat o rețea de 4.000 de organizații, de la industrie, parteneri sociali, furnizori de educație și formare, autorități regionale și locale, până la servicii de ocupare a forței de muncă. Împreună, acestea au investit împreună peste 1 miliard EUR pentru a consolida competențele în întreaga UE, potrivit raportului.

85% dintre întreprinderile și lucrătorii intervievați apreciază beneficiile și impactul pactului, cum ar fi acțiunile comune, accesul la informații privind competențele, precum și oportunitățile de colaborare în rețea. Sondajul a arătat, de asemenea, că întreprinderile și lucrătorii participanți au continuat să își intensifice eforturile pentru a oferi formare de înaltă calitate și pentru a îmbunătăți accesul la învățare. Acestea au acordat prioritate competențelor digitale, verzi și specifice sectorului, reflectând cele mai presante nevoi ale pieței forței de muncă din Europa.

Peste 277.600 de organizații s-au alăturat rețelelor de competențe, consolidând cooperarea dintre educație, industrie și autoritățile publice prin intermediul Pactului privind competențele. Acestea au elaborat sau actualizat aproape 46.500 de programe de formare, inclusiv cursuri de scurtă durată sau programe mai lungi care conduc la calificări.

„Prin Pactul privind competențele, întreprinderile, furnizorii de formare și autoritățile naționale și locale colaborează pentru a reduce decalajul dintre cererea și oferta de competențe. Membrii pactului știu exact de ce competențe are nevoie piața forței de muncă. Recalificarea lucrătorilor nu numai că îi ajută pe oameni să obțină locuri de muncă de calitate, ci le oferă și angajatorilor acces la talente calificate. Într-o perioadă de deficit acut de forță de muncă, acest lucru este mai urgent ca niciodată”, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu.

Parteneriate regionale și de mari dimensiuni în materie de competențe

Sondajul a evidențiat, de asemenea, eficacitatea parteneriatelor regionale pentru competențe (RSP), 93% dintre acestea demonstrând o îmbunătățire a alinierii cererii și ofertei de competențe la nivel regional, iar 86% facilitând tranziția către o economie verde și digitală.

Un exemplu notabil este parteneriatul regional pentru competențe din Tesalia, Grecia, care oferă lucrătorilor competențele necesare pentru a reuși în domenii precum agricultura inteligentă și energia din surse regenerabile. În plus, 79% dintre PSR au contribuit la creșterea economică locală, astfel cum se observă în inițiative precum EURADRIA în Italia și Slovenia, care sporesc oportunitățile de formare și de ocupare a forței de muncă pentru lucrătorii din diferite sectoare.

În plus, în 2025, membrii parteneriatelor la scară largă pentru competențe (PSL) au format în medie 26% din forța lor de muncă, demonstrând un angajament ferm față de accelerarea dezvoltării competențelor. Parteneriatele la scară largă pentru competențe ale pactului sunt inițiative de colaborare între ecosistemele industriale. Acestea reunesc principalele părți interesate pentru a investi în perfecționarea și recalificarea forței de muncă.

Organizațiile care participă la Pactul privind competențele se angajează să perfecționeze și să recalifice 25 de milioane de persoane până în 2030.

În cadrul Uniunii competențelor, strategia UE de stimulare a dezvoltării competențelor și de consolidare a competitivității Europei, Comisia a solicitat autorităților naționale, regionale și locale, întreprinderilor, partenerilor sociali, organizațiilor sectoriale, camerelor de comerț, furnizorilor de educație și formare și serviciilor de ocupare a forței de muncă să dubleze acest angajament.