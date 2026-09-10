Peste 100 de eurodeputați solicită redeschiderea discuțiilor privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina: Moscova trebuie să plătească pentru pagubele provocate

Peste 100 de europarlamentari au solicitat liderilor Uniunii Europene să redeschidă negocierile privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, în contextul în care Kievul semnalează un deficit de 23 de miliarde de euro în finanțarea apărării, iar țările UE rămân reticente în a aloca mai multe fonduri din bugetele lor naționale.

O scrisoare trimisă miercuri și consultată de Euronews susține că Moscova ar trebui să plătească pentru pagubele provocate de războiul pe care l-a declanșat, sprijinind o nouă inițiativă lansată de patru țări din UE la sfârșitul lunii august pentru deblocarea activelor imobilizate.

UE deține active rusești în valoare de peste 200 de miliarde de euro, cea mai mare parte a acestora aflându-se în Belgia. Comisia Europeană a prezentat în decembrie anul trecut un plan de transformare a acestora într-un împrumut fără dobândă, destinat finanțării apărării Ucrainei împotriva invaziei pe scară largă a Moscovei.

Însă țările UE nu au reușit să ajungă la un acord privind deblocarea fondurilor, pe fondul temerilor legate de riscurile juridice, iar planul a eșuat în cadrul unui summit al liderilor de la Bruxelles.

La începutul acestui an, Uniunea Europeană a dat undă verde finală unui împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Cu toate acestea, eurodeputații avertizează că suma nu va fi suficientă, costul estimat al distrugerilor provocate de Rusia depășind deja 600 de miliarde de euro.

Eurodeputații din grupurile Partidul Popular European, Renew Europe, S&D, Verzii/EFA, Conservatorii și Reformiștii Europeni și Stânga au semnat scrisoarea, inițiată de eurodeputații liberali Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau și Petras Auštrevičius.

Aceasta este adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, comisarului pentru economie, Valdis Dombrovskis, președintelui Consiliului European, António Costa, și prim-ministrului irlandez Micheál Martin, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Semnatarii îndeamnă Comisia Europeană să prezinte o nouă propunere pentru a depăși obiecțiile ridicate de unele state membre, în special Belgia, care s-a opus planului încă de la început.

Belgia și-a reiterat recent opoziția punctând că utilizarea activelor rusești înghețate, mare parte dintre acestea deținute de Euroclear, depozitarul internațional de titluri de valoare cu sediul la Bruxelles, ar avea implicații juridice foarte mari.

Temerile sale au fost realimentate e propunerea miniștrilor de Externe din Suedia, Polonia, Țările de Jos și Spania, care au solicitat UE printr-o scrisoare comună să analizeze noi modalități de utilizare a activelor rusești înghețate de UE pentru a finanța apărarea Ucrainei.

Ideea celor patru țări UE este sprijinită de Ucraina, care a avansat și o serie de propuneri pentru a convinge Belgia: o deblocare parțială a fondurilor și oferirea unor garanții mai ample.