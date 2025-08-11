Peste 100 de foști europarlamentari solicită UE să suspende Acordul de asociere cu Israelul: „Înfometarea colectivă nu este altceva decât o crimă de război”

Peste 100 de foști membri ai Parlamentului European au adresat o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șefei diplomației UE, Kaja Kallas, îndemnându-le să suspende acordul de asociere UE-Israel, informează The Guardian.

Într-o scrisoare redactată într-un ton ferm, aceștia au susținut că „eșecul” UE de a lua „măsuri ferme” împotriva Israelului, ca răspuns la acțiunile sale în Gaza, ar putea expune statele membre la „complicitate la crime de război”.

Scrisoarea a fost semnată de foști eurodeputați din întreg spectrul politic, inclusiv din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), din care face parte și partidul condus de Giorgia Meloni; din grupul conservator al Partidului Popular European (PPE), care a propus-o pe Von der Leyen drept candidat pentru conducerea Comisiei Europene; precum și din rândul Verzilor, al Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) și al centriștilor din ALDE/Renew.

„Înfometarea colectivă a locuitorilor din Gaza de către statul israelian nu este altceva decât o crimă de război. Aceasta încalcă drepturile fundamentale ale omului pe care se bazează toate acordurile de asociere ale UE cu țările terțe”, se afirmă în document.

Aceștia au declarat:

„Salutăm decizia întârziată a Comisiei din 28 iulie de a propune suspendarea participării Israelului la programul de cercetare Orizont al UE. Cu toate acestea, este prea puțin și prea târziu. Analiza realizată chiar de Comisie în luna iunie a arătat în mod clar încălcarea de către Israel a articolului 2 din Acord.

„În lipsa încetării închiderii punctelor de trecere către Gaza, care să permită accesul umanitar neîngrădit al ONU și al ONG-urilor afiliate, noi, în calitate de 110 foști membri ai Parlamentului European, insistăm ca, prin urmare, Comisia să ceară de urgență statelor membre să accepte suspendarea completă a Acordului de asociere UE-Israel.”

Săptămâna trecută, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a calificat situația din Gaza drept „foarte apropiată de definiția genocidului”, într-una dintre cele mai dure poziționări exprimate până acum de un oficial european la adresa Israelului de la începutul războiului.

În ultimele săptămâni, mai multe țări europene și-au înăsprit poziția față de Israel, ca reacție la avertismentele grave privind foametea din Gaza, la uciderile din apropierea centrelor de distribuție a alimentelor și la amenințările cu o escaladare suplimentară venite din partea guvernului condus de Benjamin Netanyahu.

Franța a anunțat prin președintele Emmanuel Macron că va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie.

De cealaltă parte, Germania s-a distanțat de această abordare, spunând că respinge recunoașterea imediată a unui stat palestinian ca urmare a nevoii unei soluții negociate, secondată de Italia, care a subliniat că recunoașterea statului Palestina în acest moment ar fi contraproductivă.