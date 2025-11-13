Peste 1,2 milioane de tineri din UE vor beneficia de burse Erasmus+ în 2026 în valoare de 5,2 mld. euro

Viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034 trebuie să fie „puternic și fiabil”, capabil să ofere Europei „un rol activ într-o lume aflată în schimbare rapidă”, a declarat miercuri seară președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind arhitectura și guvernanța noului Cadru Financiar Multianual, dând asigurări că agricultura și coeziunea vor rămâne în centrul noului buget european 2028-2034.

„Vrem un buget care să asigure capacitatea de acțiune a Europei într-o lume care se schimbă rapid. Un buget mai rapid și mai ambițios. Mai simplu și mai flexibil. Un buget puternic pentru momentul independenței Europei”, a spus Ursula von der Leyen, precizând că obiectivul este de a construi un buget „care să răspundă unei lumi periculoase, fără ca Europa să aibă o mână legată la spate”.

Potrivit șefei Comisiei Europene, propunerea actuală – care ajunge la o valoare totală de aproape 2.000 de miliarde de euro, cel mai mare buget din istoria Uniunii – este „ambițioasă, dar responsabilă”, întrucât „începe rambursarea împrumuturilor comune pentru NextGenerationEU și include noi surse de venit”.

„Unii spun că propunerea nu este suficient de ambițioasă. Și totuși este cel mai mare buget propus vreodată, apropiindu-se de 2 trilioane de euro. Alții spun că este prea ambițioasă. Și totuși este o propunere responsabilă – care începe rambursarea împrumuturilor comune pentru NextGenerationEU și include noi surse de venit. Îmbinăm puterea financiară cu responsabilitatea”, a subliniat von der Leyen.

Agricultura și coeziunea, în centrul noului buget european

Von der Leyen a reafirmat că politica agricolă comună și politica de coeziune rămân inima bugetului Uniunii Europene, deși structura acestuia se va schimba în sensul simplificării și integrării programelor.

„Coeziunea și agricultura rămân în centrul acestui buget. Resursele pentru ambele sunt păstrate”, a declarat președinta Comisiei, care a precizat că viitorul cadru financiar multianual va introduce Planuri Naționale și Regionale de Parteneriat, menite să unifice finanțările din domenii precum coeziune, agricultură, dezvoltare rurală, pescuit, politici sociale și migrație într-un singur plan coerent.

Astfel, fiecare țară și regiune „va putea proiecta reforme și investiții în ansamblu”, a spus ea, adăugând că executivul comunitar va institui un mecanism de verificare regională pentru a garanta că „realitățile locale se află în centrul planurilor” și pentru a asigura „continuitatea investițiilor în regiunile de tranziție și cele mai dezvoltate”.

Von der Leyen a precizat că bugetul propus prevede cel puțin 218 miliarde de euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 294 de miliarde pentru sprijinul veniturilor fermierilor și 2 miliarde pentru sectorul pescuitului, cu o alocare triplă pentru situații de urgență și fenomene meteorologice extreme.

„Veniturile fermierilor europeni vor fi ajustate la inflație. Pentru că fermierii europeni aduc pe mesele noastre produse de calitate și viață în satele noastre. Și așa trebuie să rămână”, a spus președinta Comisiei, anunțând totodată introducerea unui nou “obiectiv rural” care să garanteze finanțarea zonelor rurale.

Luni, președinta Comisiei Europene a operat o serie de modificări juridice ale propunerii inițiale privind bugetul UE pentru 2028-2034, printre care garantarea finanțării adecvate a fermierilor și măsuri de salvgardare pentru implicarea regiunilor. Comisia Europeană a propus mai multe modificări la bugetul UE pentru următorii șapte ani cu scopul de a evita o respingere din partea Parlamentului European, care amenințase cu o astfel de abordare, în frunte cu forțele pro-europene. Acestea au fost făcute publice după discuții între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președinția daneză a Consiliului UE, reprezentată de premierul danez Mette Frederiksen, în care au fost clarificate și consolidate obiectivele în trei domenii-cheie: consolidarea rolului regiunilor, întărirea identității Politicii Agricole Comune și îmbunătățirea guvernanței.

Investiții pentru competitivitate și industrie europeană

În ceea ce privește competitivitatea, Ursula von der Leyen a anunțat lansarea Fondului European pentru Competitivitate, care va avea rolul de a finanța tehnologiile strategice necesare economiei europene.

„Fondul pentru Competitivitate va transforma cercetarea și inovația în forță industrială și locuri de muncă de calitate”, a spus președinta Comisiei, explicând că acesta va fi „strâns legat de Horizon Europe – pe care propunem să-l dublăm” și va funcționa „printr-un portal unic și un set unic de reguli, pentru a fi accesibil oricărei întreprinderi din orice stat membru sau regiune”.

„Este răspunsul nostru la apelul lui Mario Draghi: o nouă abordare a finanțării competitivității europene – mai puternică, mai simplă, mai strategică. Pentru ca tehnologiile și locurile de muncă ale viitorului să fie create în Europa”, a apărat ea viziunea asupra bugetului.

O altă componentă esențială a bugetului european va fi „Europa Globală”, pentru care Comisia propune o creștere de 75% a fondurilor. Potrivit Ursulei von der Leyen, aceste resurse vor fi dedicate investițiilor în securitate energetică, materii prime și apărare, dar și sprijinirii Ucrainei, Republicii Moldova și Balcanilor de Vest pe drumul lor către aderare.

„Este pentru investiții în securitate energetică și materii prime prin Global Gateway. Pentru nevoile umanitare în creștere în lume. Pentru întărirea parteneriatelor cu țările terțe. Și, esențial, pentru sprijinirea Ucrainei, Republicii Moldova și Balcanilor de Vest pe calea lor spre aderare. Toate acestea sunt Europa Globală”, a afirmat șefa Comisiei.

Un buget european mai flexibil și mai democratic

Ursula von der Leyen a subliniat, de asemenea, necesitatea unui mecanism mai dinamic de gestionare a bugetului.

„În loc de o decizie o dată la șapte ani urmată de gestionarea crizelor, vrem un rol mai puternic al bugetului anual în finanțarea priorităților”, a indicat ea, propunând un nou mecanism de coordonare între instituțiile UE pentru identificarea anuală a priorităților politice, în cadrul unui „dialog structurat”, iar în caz de criză severă, Parlamentul European „va fi implicat imediat prin noul mecanism de criză”.

„Aceasta nu este doar o îmbunătățire a capacității Europei de a acționa și reacționa. Este o consolidare a democrației noastre – cu Parlamentul European în centrul ei”, a declarat von der Leyen, căutând să-și asigure sprijinul legislativului.

În încheiere, președinta Comisiei a avertizat că orice întârziere în adoptarea noului buget ar avea costuri directe pentru economiile europene și pentru cetățeni.

„Trebuie să schimbăm modul în care cheltuim. Noul buget este o oportunitate de a transforma Uniunea noastră pentru bine și pentru totdeauna. Putem face Europa mai puternică și mai rapidă. Mai strategică și mai democratică. Să o aducem împreună la viață”, a încheiat Ursula von der Leyen.