Peste 150 de țări avertizează că orientarea spre o creștere economică nesustenabilă contribuie la distrugerea biodiversității globale

Peste 150 de țări, printre care China, India și statele membre ale Uniunii Europene, au semnat un raport care avertizează că orientarea către o creștere economică nesustenabilă contribuie la distrugerea biodiversității globale, informează Politico Europe.

„Activitatea economică nesustenabilă și accentul pus pe creșterea măsurată prin produsul intern brut au fost factori care au contribuit la declinul biodiversității … și stau în calea schimbărilor transformatoare”, avertizează un raport al Platformei interguvernamentale științifico-politice privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice (IPBES), publicat luni.

IPBES este principalul organism interguvernamental pentru evaluarea stării biodiversității. Raportul de luni este rezultatul a trei ani de muncă și a fost aprobat de reprezentanții guvernelor la summitul IPBES care s-a încheiat duminică la Manchester, în Marea Britanie.

Conform IPBES, o optime din cele 8 milioane de specii de plante și animale estimate la nivel mondial sunt amenințate cu dispariția. Aproximativ 75% din suprafața terestră a Pământului a fost deja modificată în mod semnificativ de acțiunile umane.

Raportul avertizează că, dacă această tendință nu se schimbă, prosperitatea viitoare este în pericol. Piețele nu reușesc să evalueze sau să aprecieze în mod adecvat biodiversitatea, cum ar fi filtrarea poluanților, reglementarea climei și polenizarea.

„Întreprinderile și alți actori cheie pot fie să conducă spre o economie globală mai durabilă, fie să riște în cele din urmă dispariția… atât a speciilor din natură, cât și, potențial, a lor”, a declarat Matt Jones, unul dintre cei trei copreședinți ai evaluării, într-o declarație.

„Stimulente dăunătoare”

Autorii critică stimulentele comerciale „inadecvate sau dăunătoare”, „mediul instituțional cu sprijin, aplicare și conformitate insuficiente” și modelele de afaceri care duc la „consumul din ce în ce mai mare de resurse”, ca factori cheie care contribuie la degradarea globală a naturii.

Deși raportul evidențiază măsurile pe care le pot lua întreprinderile, acesta recunoaște că industria nu poate opri și inversa singură pierderea biodiversității și subliniază importanța cadrului politic, juridic și de reglementare, precum și a competențelor și cunoștințelor.

Raportul apare în contextul în care Uniunea Europeană promovează o agendă de dereglementare axată pe stimularea competitivității blocului prin relaxarea standardelor de mediu.

Statele Unite nu se numără printre semnatarii raportului, având în vedere că și-au anunțat intenția de a se retrage din IPBES și din alte organizații internaționale pe care le consideră „risipitoare, ineficiente și dăunătoare”.