Peste 3.500 de drone au fost lansate asupra Ucrainei în această lună, afirmă Zelenski: „Acesta este exact genul de terorism aerian împotriva căruia Ucraina solicită o apărare comună”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că, doar în această lună, Rusia a lansat peste 3.500 de drone de diferite tipuri și aproape 190 de rachete împotriva Ucrainei, însoțite de mai mult de 2.500 de bombe aeriene.

„Au existat, de asemenea, provocări împotriva partenerilor noștri. Acesta este exact genul de terorism aerian împotriva căruia Ucraina solicită o apărare comună – astfel încât nimeni să nu fie nevoit să trimită în grabă avioane de luptă și să simtă presiunea Rusiei la granițele sale”, a declarat el pe X, referindu-se la recentele incursiuni ale dronelor rusești în Polonia și România.

In Zaporizhzhia, first responders have completed extinguishing fires after the city was shelled by Russian rocket artillery. They struck deliberately to terrorize our people – 13 were wounded, including two children. Many residential buildings were damaged.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că este momentul implementării protecției comune a spațiului aerian european, printr-un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri.

„Acum este momentul să punem în aplicare protecția comună a spațiului nostru aerian european cu un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri. Toate tehnologiile necesare pentru acest lucru sunt deja disponibile. Ceea ce este nevoie sunt investiții și determinare – acțiuni și decizii ferme din partea tuturor partenerilor noștri”, a punctat Zelenski.

Săptămâna trecută, Polonia a anunțat că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.