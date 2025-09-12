BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Peste 350 000 de companii europene vor primi sprijin pentru eficiență energetică în cadrul unei inițiative majore de finanțare a UE
Peste 350 000 de companii din întreaga Europă vor câștiga eficiență energetică datorită unei inițiative de finanțare a Uniunii Europene în valoare de 17,5 miliarde de euro.
Potrivit unui comunicat BEI, inițiativa privind eficiența energetică pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), condusă de Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și susținută de Comisia Europeană, are drept scop ajutarea IMM-urilor care folosesc tehnologii dovedite de economisire de energie pentru a-și reduce facturile de energie și a-și mări reziliența și competitivitatea.
Efortul de finanțare din partea Grupului BEI, în valoare de 17,5 miliarde de euro, aproape va dubla nivelul actual al sprijinului în perioada 2025-2027. Acesta va viza măsurile luate de IMM-uri în vederea eficienței energetice și a decarbonizării și va folosi o combinație de produse financiare existente și noi, inclusiv instrumente de creanță și de capital.
Inițiativa urmărește să mobilizeze investiții în valoare totală de peste 65 miliarde de euro până în 2027 pentru economisirea de energie de către IMM-uri, ajutând astfel la reducerea unui decalaj pe piața europeană.
„Acesta este un important pas înainte în sprijinul acordat companiilor pentru a-și reduce costurile cu energia”, a declarat președinta Grupului BEI, Nadia Calvino. Și pentru că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei UE, este un pas important și în consolidarea competitivității Europei.”
„IMM-urile se află în centrul economiei și al modului de viață european. Însă acestea investesc în eficiență energetică doar pe jumătate cât companiile mai mari. Această inițiativă a BEI, sprijinită de Comisie, va fi esențială pentru reducerea decalajului investițional, simplificarea accesului la finanțare și accelerarea implementării soluțiilor de eficiență energetică. Cu IMM-uri mai eficiente energetic, ne dezvoltăm economia, protejăm clima și menținem un puls sănătos în comunitățile din întreaga Europă”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe Dan Jorgensen.
Pentru a eficientiza accesul și sprijinul pentru întreprinderi, inițiativa va introduce un „ghișeu unic pentru eficiența energetică dedicat IMM-urilor”. Acesta reprezintă un punct unic de intrare care integrează întreaga ofertă de creditare intermediată a Grupului BEI, simplificând interacțiunea și accelerând implementarea.
În cadrul noii inițiative, Grupul BEI va susține platforme de investiții dedicate, care vor colabora cu parteneri din sectorul privat, vizând în mod specific proiecte de eficiență energetică ale IMM-urilor. În afară de finanțarea unor proiecte noi, concrete, aceste platforme vor lărgi baza de investitori și vor atrage capital esențial în ecosistemul european al eficienței energetice.
Grupul BEI colaborează cu Solar Impulse Foundation, o organizație non-profit, pentru a promova un model cunoscut ca „servicizare” sau eficiență energetică drept serviciu. Anunțat pentru prima dată la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice COP29, acest concept inovator presupune trecerea companiilor de la vânzarea de produse fizice la furnizarea de rezultate. De exemplu, în loc să achiziționeze echipamente eficiente energetic pentru încălzire sau iluminat, IMM-urile plătesc pentru căldura sau lumina pe care le utilizează. Furnizorul de servicii rămâne proprietarul echipamentului și îi asigură performanța. Acest model elimină costurile inițiale pentru întreprinderi, facilitând și accelerând adoptarea măsurilor de eficiență energetică.
„Eficiența energetică este cea mai puternică și subestimată resursă a Europei. Fiecare kilowatt-oră economisit înseamnă bani câștigați și emisii evitate. Solar Impulse Foundation a identificat deja peste 1 600 de soluții profitabile care dovedesc că eficiența nu este un cost, ci un câștig. Prin această inițiativă, putem aduce aceste inovații la sute de mii de IMM-uri din toată Europa, sporindu-le reziliența și competitivitatea, dar și consolidând poziția de lider industrial a UE”, a declarat Bertrand Piccard, inițiator și președinte al Solar Impulse Foundation.
Comisia lansează astăzi și un grup de lucru dedicat în cadrul Coaliției Europene pentru Finanțarea Eficienței Energetice, axat pe IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, cu scopul de a aborda obstacolele și de a dezvolta soluții de finanțare adaptate la nevoile întreprinderilor mici din Europa.
Sprijinul acordat de Comisie va include garanții bugetare din partea UE și servicii de consiliere oferite prin programul de investiții cunoscut drept InvestEU și prin subprogramul „Tranziția către o energie curată” din cadrul programului LIFE.
Împreună, aceste măsuri reflectă angajamentul Grupului BEI și al Comisiei de a sprijini IMM-urile în tranziția lor verde și, prin extensie, de a accelera competitivitatea și decarbonizarea Europei în cadrul Pactului pentru o industrie curată și alPlanului de acțiune pentru energie accesibilă.
Deblocarea investițiilor pentru eficiența energetică
La eveniment, Grupul BEI a prezentat un nou raport care evidențiază experiența organizației în sprijinirea eficienței energetice în întreaga Europă, precum și rezultatele Sondajului de investiții al BEI privind factorii favorizanți și obstacolele în ceea ce privește investițiile în eficiența energetică în rândul firmelor din UE.
Conform acestui raport, companiile europene cheltuiesc, în medie, o parte mai mare din cifra lor de afaceri pe facturile de energie decât omoloagele lor americane. În același timp, reacția firmelor europene la majorarea prețului energiei a fost să investească în eficiență energetică.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Comisia Europeană și BEI anunță plata a 3,66 miliarde de euro din Fondul pentru modernizare pentru sprijinirea a 34 de proiecte energetice în nouă state membre, inclusiv România
Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții au anunțat că au fost plătite 3,66 miliarde de euro din Fondul pentru modernizare pentru a sprijini 34 de proiecte legate de energie în nouă state membre ale UE, printre care și România.
Potrivit comunicatului oficial, aceste investiții vor sprijini modernizarea sistemelor energetice din UE. Acestea vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES) în sectoarele energiei, industriei și transporturilor și vor îmbunătăți eficiența energetică. Proiectele vor ajuta statele membre beneficiare să își îndeplinească obiectivele în materie de climă și energie.
De asemenea, acestea vor consolida competitivitatea industrială a UE prin sprijinirea unei infrastructuri energetice moderne, eficiente și reziliente, prin încurajarea inovării și prin contribuția la reducerea importurilor UE de combustibili fosili.
Finanțată din venituri provenite din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), aceasta este cea mai mare plată din Fondul pentru modernizare până în prezent, valoarea totală a finanțării plătite ridicându-se la 19,1 miliarde EUR începând din ianuarie 2021.
Beneficiarii plății de astăzi sunt Croația (170 de milioane EUR), Cehia (1,05 miliarde EUR), Grecia (113,6 milioane EUR), Ungaria (181,3 milioane EUR), Letonia (40 de milioane EUR), Lituania (37 de milioane EUR), Polonia (1,33 miliarde EUR), România (712,3 milioane EUR) și Slovenia (19,7 milioane EUR). Această rundă include primele investiții în Grecia, care a devenit beneficiar al Fondului pentru modernizare în ianuarie 2024.
Cele 34 de proiecte sprijinite se axează pe generarea de energie electrică din surse regenerabile, utilizarea și implementarea surselor regenerabile de energie, modernizarea rețelelor energetice și eficiența energetică. Printre exemple se numără:
- sprijin pentru producția și utilizarea căldurii din surse regenerabile de energie și eficiența energetică în sistemele de încălzire și răcire din Croația;
- investiții în capacitatea de stocare a energiei electrice din surse regenerabile în Cehia;
- înlocuirea autobuzelor diesel urbane cu autobuze electrice urbane noi în Grecia;
- îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice din Ungaria;
- creșterea capacității rețelei de energie electrică în Letonia;
- investiții în capacități de stocare a energiei la scară largă în Lituania;
- dezvoltarea unui program privind aerul curat care să sprijine îmbunătățirea eficienței energetice și înlocuirea surselor de căldură în locuințele unifamiliale din Polonia;
- creșterea eficienței energetice a instalațiilor EU ETS din România;
- modernizarea și dezvoltarea rețelei de transport și distribuție a energiei electrice pentru a facilita integrarea surselor regenerabile de energie în Slovenia.
Fondul pentru modernizare, finanțat din veniturile obținute din licitarea certificatelor de emisii în cadrul EU ETS, urmărește să sprijine 13 țări din UE cu venituri mai mici (cu un produs intern brut pe cap de locuitor mai mic de 75 % din media Uniunii în perioada 2016-2018) în tranziția lor către neutralitatea climatică. Statele membre beneficiare sunt Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia, precum și Grecia, Portugalia și Slovenia, care au devenit eligibile pentru sprijin începând din ianuarie 2024, în temeiul Directivei EU ETS revizuite.
Fondul pentru modernizare sprijină investițiile în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, în eficiența energetică, în stocarea energiei, în modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a încălzirii centralizate, a conductelor și a rețelelor, precum și în tranziția justă în regiunile dependente de carbon. Fondul completează alte instrumente ale UE, cum ar fi politicade coeziune, Mecanismul de redresare și reziliență și Fondul pentru o tranziție justă. Acesta mobilizează resurse semnificative, care pot ajuta țările eligibile să sprijine investițiile în conformitate cu planul REPowerEU și cu pachetul „Pregătiți pentru 55”. Acesta funcționează sub responsabilitatea țărilor beneficiare, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană și cu Banca Europeană de Investiții.
Următoarele termene pentru ca statele membre ale UE să prezinte propuneri de investiții pentru sprijinul acordat din Fondul pentru modernizare sunt 12 august 2025 pentru propunerile neprioritare și 9 septembrie 2025 pentru propunerile prioritare. Investițiile prioritare se axează pe modernizarea sistemelor energetice, pe reducerea emisiilor de GES în energie, industrie și transporturi și pe îmbunătățirea eficienței energetice enumerate în Directiva EU ETS. Toate celelalte investiții eligibile pentru Fondul pentru modernizare sunt considerate investiții neprioritare care fac obiectul unui control suplimentar.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Comisia Europeană și BEI anunță un nou tip de garanție care va asigura până la 5 miliarde de euro pentru a stimula investițiile globale, contribuind la integrarea europeană a țărilor candidate
Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI) au anunțat astăzi un nou tip de acord de garantare care va asigura până la 5 miliarde de euro pentru reducerea riscului investițiilor și extinderea operațiunilor BEI în afara Uniunii Europene (UE).
Potrivit unui comunicat comun, garanția de astăzi are potențialul de a debloca până la 10 miliarde de euro în finanțare pentru proiecte esențiale în domeniul energiei curate, al infrastructurii ecologice și al accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din țările partenere.
„Acest nou acord se va baza pe parteneriatul nostru valoros cu Banca Europeană de Investiții. Acesta va debloca resurse financiare esențiale pentru investiții în domenii-cheie precum energia, infrastructura digitală și municipală. Aceste sectoare sunt esențiale pentru integrarea fără probleme a țărilor în curs de aderare în UE și pentru creșterea economică durabilă în regiunea vecinătății noastre estice”, a transmis comisarul european pentru extindere, Marta Kos.
„Această nouă garanție a UE, în parteneriat cu Comisia Europeană, consolidează capacitatea BEI de a investi în proiecte cu impact puternic la nivel mondial, îndeplinind prioritățile Global Gateway. Aceasta susține angajamentul nostru de a promova parteneriatele cu partenerii noștri în sprijinirea conectivității, a orașelor și regiunilor, a lanțurilor valorice în domeniul materiilor prime esențiale, precum și a tranziției ecologice și durabile”, a spus președinta BEI, Nadia Calviño.
Această nouă garanție este concepută pentru a sprijini un număr mai mare de întreprinderi – întreprinderi cu participare a statului sau organizații publice – care funcționează la nivel local sau regional în țări partenere din afara UE.
Noutatea noii garanții de astăzi constă în faptul că aceasta se poate aplica și entităților care împrumută bani de pe piețele financiare în condiții proprii – fără sprijinul statului.
În timp ce garanțiile anterioare obișnuiau să sprijine doar proiectele susținute de stat. Cu noul tip de acord de garanție de astăzi, va fi mai flexibil și mai rapid să se susțină investițiile.
În cele din urmă, noua garanție va promova investițiile Global Gateway prin finanțarea proiectelor de interes public care sunt considerate prea riscante pentru creditorii tradiționali, asigurând în același timp costuri de împrumut accesibile pentru țările partenere.
Garanția va sprijini investițiile în energie, infrastructura grea, reziliența economică și IMM-urile din nordul Africii și Orientul Mijlociu.
De asemenea, aceasta va contribui la finanțarea proiectelor de infrastructură energetică și de telecomunicații și va sprijini municipalitățile din regiunile de vecinătate estică și de extindere a UE, contribuind puternic la prioritățile de aderare la UE.
În același timp, garanția va permite, de exemplu, dezvoltarea coridorului transcaspic în Asia Centrală, va spori securitatea lanțului de aprovizionare pentru materiile prime esențiale și va avansa agenda de investiții Global Gateway în America Latină și Caraibe.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Grupul BEI majorează plafonul de finanțare pentru 2025 la suma record de 100 de miliarde de euro pentru a intensifica investițiile în securitate și apărare, rețelele energetice și poziția de lider a UE în domeniul tehnologiei
Acționarii Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI), statele membre ale UE, au aprobat un plafon de finanțare record de 100 de miliarde de euro pentru acest an și noi programe pentru consolidarea competitivității, a leadership-ului tehnologic și a securității Europei.
Consiliul guvernatorilor BEI, alcătuit din miniștrii de finanțe ai Uniunii Europene, a aprobat plafonul de finanțare pentru 2025 în cadrul unei reuniuni care a avut loc astăzi la Luxemburg.
Potrivit unui comunicat al BEI, Consiliile de administrație ale BEI și ale Fondului European de Investiții (FEI) au dat undă verde, la începutul acestei săptămâni, creșterii finanțării pentru securitate și apărare, rețelele energetice și noul program TechEU de consolidare a leadership-ului tehnologic al Europei. Ei au aprobat, de asemenea, proiecte emblematice, inclusiv pentru sprijinirea economiei Ucrainei și construirea unei baze militare importante în Lituania.
„Sprijinul unanim al acționarilor noștri, cele 27 de state membre, pentru propunerile noastre de a furniza finanțări record pentru apărare, securitate energetică și leadership tehnologic, arată rolul-cheie al Grupului BEI în sprijinirea priorităților strategice ale Europei. Într-o lume în care totul, peste tot, se schimbă în același timp, UE este un far de claritate, încredere și stabilitate”, a declarat președintele Grupului BEI, Nadia Calviño.
Noul plafon de finanțare al Grupului BEI pentru 2025, de 100 de miliarde de euro, vine în urma unei revizuiri la jumătatea anului a planului operațional al organizației, care include o creștere la 3,5 % a finanțării totale pentru sectorul european de securitate și apărare, o finanțare record de peste 11 miliarde de euro pentru rețelele electrice și stocarea energiei în Europa și un sprijin sporit pentru inovarea tehnologică și industrială a UE.
Programul TechEU
Grupul BEI lansează cel mai amplu program de finanțare al UE de până acum în sprijinul inovării și al leadership-ului tehnologic pentru a atrage talente, capital și investiții în Europa. În perioada 2025-2027, TechEU va furniza 70 de miliarde de euro sub formă de capital propriu, cvasi-capital, împrumuturi și garanții ale Grupului BEI și va atrage capital privat pentru a genera investiții de cel puțin 250 de miliarde de euro.
TechEU vine în completarea „Strategiei Startup și Scaleup” a Comisiei Europene pentru a sprijini proiectele cu risc ridicat și întreprinderile inovatoare pe tot parcursul parcursului lor investițional.
TechEU oferă mai mult sprijin pentru supercalculatoare, inteligență artificială, infrastructură digitală, materii prime critice, industrii ecologice precum energia eoliană offshore, sănătate, tehnologii de securitate și apărare, robotică și materiale avansate. Acesta va viza întreprinderile inovatoare în fiecare etapă a dezvoltării lor – de la ideile inițiale la listarea la bursă.
Acordul privind industria curată
Consiliul de administrație al BEI a aprobat, de asemenea, primul val de instrumente în cadrul TechEU pentru a sprijini poziția de lider a Europei în domeniul tehnologiilor ecologice, în conformitate cu Acordul UE pentru o industrie curată, inclusiv consolidarea garanțiilor încrucișate pentru producția de energie eoliană, precum și trei noi instrumente pentru consolidarea competitivității Europei:
- Un pachet de 1,5 miliarde de euro pentru acordarea de contragaranții, prin intermediul băncilor partenere, producătorilor de componente de rețea, în vederea asigurării unei aprovizionări durabile, oferind întreprinderilor o mai mare siguranță în ceea ce privește creșterea producției rețelelor de energie electrică din Europa. Acest lucru va facilita integrarea energiei regenerabile în rețea și furnizarea de energie la prețuri accesibile întreprinderilor și gospodăriilor din UE.
- Pentru a contribui la asigurarea unor costuri previzibile și accesibile ale energiei pentru întreprinderi și la accelerarea investițiilor în energia verde, BEI și Comisia Europeană lansează un program pilot în valoare de 500 de milioane de euro pentru a sprijini încheierea mai multor contracte de achiziție de energie (CAEE) pentru întreprinderi. BEI va contragaranta, prin intermediul băncilor partenere, o parte din CAEE-urile încheiate de întreprinderile mari și mijlocii mari consumatoare de energie pentru achiziționarea pe termen lung de energie electrică produsă din surse nepoluante.
- Pentru a oferi lichidități și capital de lucru întreprinderilor mici și mijlocii foarte inovatoare active în dezvoltarea tehnologiilor ecologice, BEI și Comisia lansează un sistem de garantare CleantechEU în valoare de 250 de milioane de euro.
- Un ajutor suplimentar de 1,5 miliarde de euro pentru un program de succes al BEI care sprijină producătorii europeni de turbine eoliene și componente.
Securitate energetică, apărare și parteneriate globale
Înaintea Consiliului guvernatorilor, consiliile de administrație ale BEI și FEI din această săptămână au aprobat noi operațiuni în valoare totală de 12,8 miliarde de euro pentru a consolida capacitățile de apărare, competitivitatea, securitatea energetică și parteneriatele mondiale ale Europei. Acestea includ inițiative în cadrul pachetului de măsuri privind industria curată al Grupului BEI și sprijin pentru dezvoltarea în Lituania a bazei militare Rūdninkai, pentru brigada germană Bundeswehr, un proiect-cheie pentru consolidarea operațiunilor NATO și a securității regionale.
Consiliul BEI a aprobat trei centrale solare fotovoltaice în România, infrastructură de apă în Irlanda și Țările de Jos, rețele electrice în Germania și instituții de învățământ în Finlanda.
În plus, BEI consolidează parteneriatele globale ale Europei prin susținerea energiei regenerabile în Columbia, a transportului fluvial durabil în Nigeria și a serviciilor de salubrizare a apei în Tanzania.
Consiliul de administrație al Fondului European de Investiții (FEI) a aprobat o tranzacție de garantare cu agenția națională germană pentru credite la export pentru a consolida sprijinul acordat întreprinderilor germane care exportă în Ucraina, precum și două tranzacții de garantare cu bănci ucrainene pentru a îmbunătăți accesul la finanțare pentru peste 1 500 de întreprinderi ucrainene. Aceste tranzacții au loc după prima semnare, în luna mai, cu Agenția daneză pentru credite de export, în vederea furnizării unei garanții paneuropene pentru întreprinderile care exportă în Ucraina.
În plus, FEI a aprobat investiții în patru fonduri de infrastructură care vor sprijini centrele de date greenfield, investițiile în wireless și fibră optică, decarbonizarea sectorului transportului maritim, mobilitatea durabilă și locuințele pentru studenți.
