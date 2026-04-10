Peste 4.000 de studenți români cu oportunități reduse vor beneficia de burse Erasmus+ suplimentate cu 16 mil. euro. Roxana Mînzatu: Mobilitățile Erasmus+ trebuie să fie un drept pentru toți, nu doar o șansă pentru cei privilegiați

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, salută alocarea de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a 16 milioane de euro din Fondul Social European Plus pentru suplimentarea burselor Erasmus dedicate participanților din medii vulnerabile și lansarea, la finalul lunii martie, a apelului de finanțare.

Prin accesarea acestui buget de 16 milioane de euro de către Agenția Națională Erasmus+, rezultatul concret va fi că cel puțin 4.000 de studenți cu oportunități reduse vor putea beneficia de sprijin financiar suplimentar pentru a participa la mobilități Erasmus+: 2.550 lei/lună pentru mobilități fizice de lungă durată și 2.550 lei sumă fixă pentru mobilități de scurtă durată.

„Mobilitățile Erasmus+ trebuie să fie un drept pentru toți, nu doar o șansă pentru cei privilegiați. Mă bucur să văd că România face un pas important pentru ca mobilitățile Erasmus să devină mai accesibile studenților care au nevoie de sprijin financiar suplimentar. În cadrul audierilor din Parlamentul European, mi s-a cerut să transform programul Erasmus într-unul mai incluziv. Mi-am asumat acest obiectiv și îl tratez cu toată seriozitatea. Pentru că Erasmus nu doar transformă viețile individuale ale participanților, ci, mai important, construiește destinul colectiv al unei Europe unite, puternice și democratice”, a transmis comisarul european pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate.

Categoriile de studenți din România care vor avea acces la suplimentarea bursei Erasmus din Fondul Social European Plus sunt: