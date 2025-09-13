CONSILIUL DE SECURITATE
Peste 40 de țări, inclusiv SUA, România, Ucraina și R. Moldova, și-au exprimat „profunda îngrijorare” la ONU cu privire la incursiunea dronelor Rusiei în Polonia
48 de state, printre care și Statele Unite, România și Republica Moldova, și Delegația UE la ONU și-au asumat o declarație comună la o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU prin care au transmis îngrijorarea lor cu privire la încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone ale Rusiei și au acuzat Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU, anunță Reuters, citat de Agerpres.
„Suntem aici pentru a ne exprima profunda îngrijorare și a atrage atenția comunității internaționale asupra unei alte încălcări flagrante a dreptului internațional și a Cartei ONU comise de Rusia”, a declarat Marcin Bosacki, înainte reuniunii, desfășurată ca urmare a solicitării țării sale.
De altfel, el a și precizat că această întâlnire a fost cerută de Polonia „deoarece acțiunile nesăbuite ale Rusiei reprezintă nu doar o încălcare a dreptului internațional, ci și o escaladare destabilizatoare care aduce întreaga regiune mai aproape de conflict decât oricând în ultimii ani”, a adăugat el, citind o declarație în numele a 48 de țări, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene, Ucraina, Statele Unite, Japonia și Canada.
„Profităm de această ocazie pentru a reitera apelul nostru adresat Federației Ruse de a înceta, fără întârziere, războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, de a renunța la orice alte provocări și de a-și respecta obligațiile consacrate în Carta ONU. Escaladarea nu poate duce la pace”, a insistat el.
Declarația, citită de secretarul de stat polonez Marcin Bosacki înaintea reuniunii de urgență, a cerut, de asemenea, Rusiei să oprească „războiul său de agresiune împotriva Ucrainei” și să se abțină de la alte provocări.
Alăturarea Statelor Unite în condamnarea acțiunilor nesăbuite ale Rusiei vine să liniștească aliații din cadrul NATO, după ce președintele american Donald Trump a reacționat într-un mod care a părut că minimizează gravitatea incidentului, spunând că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei aliate ar fi fost o „eroare” din partea Moscovei.
Premierul polonez Donald Tusk a fost nevoit să îl contrazică pe liderul american și să spună că „atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare”, ci un act făcut cu bună știință.
Potrivit Varșoviei, un roi de 19 drone au pătruns în spațiul aerian al țării în noaptea de 9 spre 10 septembrie, în timpul unui atac cu rachete și drone de amploare asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze au declarat că unele drone au fost doborâte preventiv, iar resturile au fost recuperate ulterior în partea centrală și estică a țării.
După ce i-a testat capacitatea defensivă, Moscova a urmărit să vadă și care este abilitatea Poloniei de a combate dezinformarea, într-o dovadă că războiul declanșat de Kremlin în Ucraina se poartă pe mai multe planuri, nu doar în spațiul convențional.
Polonia a publicat explicații detaliate cu privire la dezinformarea pe care a identificat-o pe rețelele sociale și canalele de știri, dezvăluind modul în care Rusia a combinat o campanie de dezinformare cu intruziunile sale fizice pe teritoriul NATO și consecințele ulterioare, informează Politico Europe.
Printre narațiunile identificate se numărau afirmații conform cărora Ucraina ar fi permis dronelor să pătrundă în spațiul aerian polonez pentru a atrage Polonia în război, incidentul ar fi fost o „piesă de teatru” orchestrată de Kiev și Varșovia, Belarus ar fi avertizat Polonia cu privire la sosirea dronelor și chiar că armata poloneză se pregătea să atace Belarus.
Scopul dezinformării, a afirmat Polonia, era de a redirecționa responsabilitatea pentru încălcarea spațiului aerian de la Rusia către Ucraina și de a prezenta armata și serviciile de securitate poloneze ca fiind slabe și confuze.
Acesta a fost primul episod în care un aliat NATO a fost nevoit să recurgă la arsenalul defensiv pentru a a doborî drone rusești.
Uniunea Europeană a condamnat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”.
În plus, țara noastră s-a alăturat protestului țărilor aliate și l-a convocat la MAE pe ambasadorul Rusiei la București pentru a-i trasmite nemulțumirea fermă față de caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România.
După ce Varșovia a solicitat activarea Articolului 4 al Tratatului NATO, Alianța a decis să lanseze operațiunea „Santinela Estică”, o misiune de descurajare și apărare a teritoriului aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia, a anunțat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters, citat de Agerpres.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
Este prima dată când un membru al NATO a atacat direct și a distrus active militare ruse deasupra propriului teritoriu de la începutul războiului din Ucraina, remarcă Reuters.
Informația cum că Polonia va solicita o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU a fost difuzată miercuri noapte de agenția EFE, care cita surse ale președinției sud-coreene ale Consiliului de Securitate.
Potrivit EFE, data la care ar putea avea loc această sesiune de urgență este încă în studiu, conform acestor surse, care au împărtășit informația cu jurnaliștii prin intermediul unui grup de Whatsapp.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri că Varșovia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO privind consultări între aliații nord-atlantici după ce în cursul nopții Polonia a înregistrat 19 încălcări ale spațiului aerian polonez, multe dintre ele fiind drone care au intrat din Belarus, iar forțele aeriene ale țării au doborât mai multe drone rusești.
„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, a declarat Tusk.
Franța, Germania și Regatul Unit declanșează mecanismul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului
Franța, Germania și Regatul Unit au anunțat joi declanșarea mecanismului de tip snapback pentru reintroducerea sancțiunilor ONU asupra Iranului, măsuri punitive suspendate prin acordul nuclear din 2015. Decizia vine pe fondul tensiunilor crescânde legate de dezvoltarea programului nuclear iranian (JCPOA), relatează The Guardian.
Conform Rezoluției 2231 a Consiliului de Securitate, mecanismul permite revenirea automată a sancțiunilor după 30 de zile, dacă nu este adoptată o nouă rezoluție care să le blocheze.
Într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate, înaintată și Înaltului Reprezentant al UE, cele trei state europene (E3) au acuzat Iranul de „neconformitate clară și deliberată”, afirmând că Teheranul nu are „nicio justificare civilă” pentru stocurile ridicate de uraniu îmbogățit și că programul nuclear iranian „rămâne o amenințare la adresa păcii și securității internaționale”.
„Noi, europenii, am încercat constant și cu bună credință să rezolvăm problemele de neconformitate ale Iranului. Dar din 2019 până azi, Teheranul a renunțat, din ce în ce mai mult și deliberat, să-și respecte angajamentele din acord”, se arată în scrisoare.
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a precizat că următoarele 30 de zile oferă o nouă șansă diplomatică: „Intrăm într-o nouă etapă… în care trebuie să găsim, prin mijloace diplomatice, o soluție pentru dosarul nuclear iranian”.
Teheranul a respins ferm decizia, calificând-o drept o „provocare” și un act de escaladare. Ministerul de Externe a transmis că acțiunea europeană va „submina serios” cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică și „va fi întâmpinată cu răspunsuri adecvate”.
Statement on “unlawful” E3 notification to Security Council concerning resolution 2231
The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of #Iran categorically rejects and, in the strongest possible terms, condemns the unlawful notification submitted by #France, #Germany,… pic.twitter.com/I8JGPEYvHI
— Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) August 28, 2025
Într-o scrisoare către Kaja Kallas, ministrul de externe Abbas Araghchi a subliniat că E3 „nu au nicio jurisdicție legală” pentru a reimpune sancțiunile, adăugând că Rusia și China sprijină poziția Iranului. Totodată, el a afirmat că Teheranul este pregătit să reia negocierile „într-un cadru echitabil și echilibrat”, dacă ceilalți actori vor da dovadă de „seriozitate și bună-credință”.
Pe plan economic, Iranul a avertizat cu posibile represalii. „Dacă nouă ni se interzice să ne vindem petrolul, atunci nu vom permite nici altora să-și vândă petrolul”, a declarat Yahya Al-e Eshaq, liderul Camerei de Comerț Iran-Irak.
Administrația americană a salutat decizia europenilor: „Statele Unite susțin decizia E3 și cer Iranului să se angajeze în negocieri diplomatice serioase pentru a rezolva problema nucleară”, a transmis secretarul de stat Marco Rubio.
Un purtător de cuvânt a adăugat că Washingtonul rămâne „deschis pentru un dialog direct cu Teheranul – în vederea unei soluții pașnice și de durată”.
Israelul a sprijinit măsura, prin vocea ambasadorului la ONU, Danny Danon: „Salut decizia Germaniei, Franței și Marii Britanii de a reimpune sancțiuni împotriva Iranului. Israelul și-a demonstrat deja angajamentul de a combate regimul radical de la Teheran. A sosit timpul ca și comunitatea internațională să pună mai multă presiune, să aplice mai multe sancțiuni – aceasta este singura cale prin care putem garanta siguranța și stabilitatea lumii”, a transmis diplomatul, într-un mesaj pe X.
I welcome the decision of the United Kingdom, France, and Germany to act toward reinstating the UN Security Council sanctions against Iran.
Iran continues to ignore the international community and repeatedly violate its commitments. Israel has already demonstrated its… pic.twitter.com/JqRx4iiRVj
— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) August 28, 2025
În schimb, Moscova a condamnat ferm inițiativa. Reprezentantul Rusiei la organizațiile internaționale de la Viena, Mikhail Ulyanov, a numit pasul E3 „o mare greșeală” și „încă un demers iresponsabil” ce ar putea duce la „un blocaj total”.
The Ministers of Foreign Affairs of #France, #Germany and the #UK informed today the President of the #UN Security Council that they invoked the so-called #SnapBack procedure aimed at restoration of all previous #sanctions against #Iran. This is a big mistake. Yet another…
— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 28, 2025
Beijingul a transmis, la rândul său, că reluarea sancțiunilor ar „submina serios eforturile pentru o soluție politică și diplomatică” și a reiterat apelul la dialog. China și Rusia au înaintat Consiliului de Securitate un proiect de rezoluție pentru prelungirea cu șase luni a JCPOA și a Rezoluției 2231, până în aprilie 2026.
Acordul nuclear din 2015 prevedea ridicarea sancțiunilor internaționale în schimbul limitării programului nuclear iranian. Acesta s-a destrămat după retragerea unilaterală a SUA în 2018, în timpul primului mandat Trump. De atunci, Iranul a reluat îmbogățirea uraniului la niveluri apropiate de cel militar, în timp ce sancțiunile economice și tensiunile regionale s-au amplificat.
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri, în spatele ușilor închise, la cererea Franței și a Marii Britanii, pentru a discuta declanșarea mecanismului de snapback și posibilele consecințe diplomatice.
Reactivarea mecanismului riscă să izoleze din nou Iranul de economia globală, cu posibile consecințe severe asupra monedei, exporturilor și pieței petroliere.
”Nu există o soluție militară la conflictul” din Ucraina, subliniază SUA în cadrul Consiliul de Securitate al ONU: Putin ar trebui să accepte oferta propusă de noi
Statele Unite au descris joi, în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU, că propunerea pe care au avansat-o cu privire la un armistițiu în Ucraina este ”cel mai bun rezultat posibil pentru Rusia”, și l-au îndemnat pe Vladimir Putin să accepte această oferă, anunță Reuters, citat de Agerpres.
”Dorim să lucrăm cu Rusia, inclusiv cu privire la această inițiativă de pace și la un pachet economic. Nu există o soluție militară la acest conflict”, a declarat ambasadorul adjunct interimar al SUA, John Kelley, în cadrul Consiliului de Securitate. ”Înțelegerea propusă acum este cel mai bun rezultat posibil pentru Rusia. Președintele Putin ar trebui să accepte această ofertă”, a afirmat el.
Oficialul diplomatic a avertizat că ”Statele Unite vor trebui să ia în considerare retragerea eforturilor lor de negociere pentru a pune capăt acestui conflict dacă Rusia ia decizia greșită de a continua acest război catastrofal”.
Cele două părți, ucraineană și rusă, au avut la 16 mai o primă discuție la Istanbul după ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022, în cadrul căreia au convenit un schimb de prizonieri, temă abordată și de secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de Externe Serghei Lavrov în discuția telefonică pe care au avut-o recent și care s-a axat pe o implicare cu bună-credință în negocierile de pace.
Kievul și-a arătat disponibilitatea de a participa la discuții lunea viitoare în Turcia, dar a impus drept condiție să cunoască în avans memorandumul pregătit de Moscova ce conține cerințele Kremlinului în vederea obținerii un acord de pace durabil, o alternativă la planul propus de Statele Unite ce vizează o încetare a focului timp de 30 de zile în Ucraina, acceptat deja de Kiev.
Miercuri, președintele american Donald Trump aprecia că ”va dura aproximativ o săptămână și jumătate până la două săptămâni” pentru a afla dacă Vladimir Putin dă dovadă de seriozitate în procesul de pace.
Trump, care a fost anterior un admirator declarat al lui Putin, a devenit mai critic la adresa președintelui rus pe fondul atacurilor cu drone și rachete, numindu-l ”nebun” și opinând că ”se joacă cu focul”.
Emmanuel Macron speră că ”furia” omologului său american, Donald Trump, față de Vladimir Putin să se traducă în acțiuni concrete și, mai ales, în amenințări cu sancțiuni ”masive” americano-europene, cosiderând că este în joc credibilitatea Washingtonului.
