Peste 5 milioane de semnături pentru petiția care solicită guvernului britanic revocarea articolului 50 și reconsiderarea planului său de ieșire din UE. Conform legii, Guvernul și parlamentul sunt obligate să răspundă

Petiția care solicită guvernului britanic revocarea articolului 50 și reconsiderarea planului său de ieșire din Uniunea Europeană a depășit pragul de 5 milioane de semnături, în urma unei demonstrații masive care a avut loc sâmbătă, la Londra, potrivit site-ului Parlamentului Marii Britanii.

Apelul de a frâna ieșirea din UE Regatului Unit este cea mai populară petiție pe site-ul Parlamentului

Luni, la ora 11:00 (ora României) 5,3 milioane de persoane semnaseră petiția, transformând-o în cea mai populară petiție lansată vreodată pe site-ul Parlamentului britanic. Cel mai mare total anterior, de 4.150.260 de semnături, a fost înregistrat pentru o petiție din 2016 care solicita organizarea unui un al doilea referendum, în cazul în care sondajul inițial nu ar oferi un rezultat suficient de clar în privința Brexitului.

Numărul de semnături a continuat să crească după marșul de protest de sâmbătă, care ar fi adunat 1 milion de persoane din toată țara pe străzile din Londra, potrivit organizatorilor.

Un corespondent al BBC prezent la fața locului a transmis că albastru și galben, culorile specifice drapelului UE, se puteau observa peste tot în mulțimea plină de grupuri de familii, prieteni, colegi și oameni politici care mărșăluiau spre clădirea Parlamentului.

⚠ CENTRAL LONDON MARCH ⚠ Crowds remain on the route between Park Lane and Parliament Square and the closures remain in place. Delays remain on Charing Cross Road northbound, Victoria Embankment southbound, Lambeth Bridge, Lambeth Palace Road, and York Road in both directions. pic.twitter.com/HLM2kgChq1 — TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) March 23, 2019

Mulți oameni au venit drapați în steaguri și au purtat însemne realizate acasă, cu sloganuri variind de la mesaje ludice -,,Niciodată nu vom renunța la UE (eng. Never gonna give EU up)” – la unele politice – ,,Uitați de Idele lui martie – feriți-vă de Brexitul din mai (aluzie la premierul Theresa May: Forget the Ides of March – beware the Brexit of May) – și culminând cu mesaje furioase – ,,Brexit este trădare”, relatează BBC.

Ocazional, mulțimea a izbucnit în aplauze spontane și a început să strige: ,,Ce vrem? Votul poporului. Când îl vrem: Acum!”, erau cuvintele care se auzeau pe străzile principale din Londra care duc la Parlament, precum și în fața acestuia.

La protest au fost prezente și personalități politice care nu susțin Brexitul și care s-au aflat la Londra pentru a se adresa mulțimii. Vorbitorii de la miting i-au inclus pe liderul adjunct al Partidului Laburist, Tom Watson, prim-ministrul Scoției, Nicola Sturgeon, primarul Londrei Sadiq Khan, fostul politician conservator care a trecut la independenți, Anna Soubry și fostul procuror general pe vreme guvernului lui David, Dominic Grieve, și el conservator și suținător fervent al rămânerii Regatului Unit în UE.

O altă petiție, opusă celei privind revocarea articolului 50, care cere părăsirea UE fără un acord negociat pe argumentul că ,,încercarea de a negocia într-un timp scurt înseamnă pierdea a miliarde de lire din banii contribuabililor, iar părăsirea UE în martie 2019 va permite Marii Britanii să negocieze mult mai eficient”, a înregistrat doar puțin peste 500 mii de semnături de când a fost lansată, în noiembrie 2018.

,,UE va fi mai dispusă să accepte o înțelegere privind termenii noștri prin faptul că a pierdut un partener major”, se mai precizează în prezentarea petiției.

În schimb, petiţia care cere anularea Brexitului, iniţiată în februarie de Margaret Anne Georgiadou, s-a viralizat pe reţele şi a provocat joia trecută căderi ale serverului ce găzduieşte pagina web a parlamentului britanic.

,,Guvernul afirmă în mod repetat că plecarea din UE reprezintă ‘voinţa poporului’. Noi trebuie să punem capăt acestei afirmaţii demonstrând forţa sprijinului public actual pentru rămânerea în UE”, se afirmă în textul ce însoţeşte petiţia online. Un al doilea referendum ”ar putea să nu fie organizat niciodată, deci votează acum”, se mai spune în mesajul de prezentare a petiției.

În acest sens, în ultimele zile au circulat teorii ale conspirației cu privire la petiție de ambele părți ale dezbaterii, unii spunând că blocarea site-ului de joi a fost un complot pentru prevenirea altor semnături, alții afirmând că o mică parte din semnături au adrese de IP (Internet Provider n.r.) în afara țării – inclusiv una din Coreea de Nord – ceea ce poate însemna că petiția a fost deturnată de boți (program de computer care preia diverse sarcini automatizate n.r.) . De fapt, 96% dintre semnături au originat din Regatul Unit, informează The Guardian.

Margaret Georgiadou, femeia din spatele petiției, a declarat sâmbătă că a primit amenințări cu moartea. Georgiadou a scris pe Tweeter că, vineri seara, a primit trei astfel de amenințări prin telefon. Ea a mai spus că și-a șters contul Facebook după ce a fost asaltată de un ,,torent de abuzuri”.

IN the past 10 hours have had three death threats over the phone, my fb account has been hacked andhad a torrent of abuse on Facebook. Am closing my FB account. — margaret georgiadou (@madgie1941) March 23, 2019



Potrivit reglementărilor britanice, petiţiile semnate online de peste 10.000 de cetăţeni vor primi un răspuns din partea guvernului, în timp ce cele care depăşesc numărul de 100.000 de semnături vor fi luate în considerare pentru dezbatere. Astfel, inițiatoarea petiției, precum și cele peste 5 milioane de semnatari așteaptă acum o reacție din partea autorităților.

