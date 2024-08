Peste 70 eurodeputați cer Comisiei Europene să suspende Ungaria din spațiul Schengen pe fondul vizelor acordate cetățenilor ruși și bieloruși

Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la noile reglementări adoptate de Ungaria privind regimul de vize pentru lucrătorii străini din Rusia și Belarus, anunță DPA, citat de Agerpres.

”Rusia este o amenințare la adresa securității. Avem nevoie de mai multă, nu de mai puțină vigilență. Oferirea unui acces facil la UE potențialilor spioni și sabotori ruși ar submina securitatea noastră a tuturor. Războiul neprovocat și nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei prezintă consecințe multiple, inclusiv riscuri de securitate asupra Uniunii și cetățenilor săi. Sancțiunile impuse de Uniunea Europeană au afectat profund economia de război a Rusiei, dar trebuie să rămânem vigilenți, având în vedere că Rusia recurge la orice instrument neconvențional pentru a destabiliza Uniunea Europeană și valorile sale”, precizează oficialul european într-o scrisoare pe care i-a înaintat-o ministrului de interne ungar Sandor Pinter şi pe care a difuzat-o pe platforma X.

Russia is a security threat. We need more, not less vigilance. Giving potential Russian spies and saboteurs easy EU access would undermine the security of us all.

Today in a letter I ask the Hungarian government to explain. If their easy access scheme is a risk, we will act. pic.twitter.com/Vy74JqNfAI

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) August 1, 2024