Peste 80% dintre lucrătorii disponibilizați în UE își găsesc un nou loc de muncă în mai puțin de 18 luni prin Fondul European de Ajustare la Globalizare

Peste 8 din 10 lucrători disponibilizați în urma restructurărilor sau închiderilor de fabrici din Europa au reușit să se angajeze din nou în mai puțin de 18 luni, datorită sprijinului primit prin Fondul European de Ajustare la Globalizare (EGF), arată cel mai recent raport al Comisiei Europene.

În perioada 2023–2024, fondul a acordat sprijin pentru peste 5.300 de persoane, oferind acces la recalificare profesională, mentorat, consiliere în carieră și chiar sprijin pentru lansarea propriei afaceri. Doar în acești doi ani, Comisia a primit cereri de finanțare din partea Belgiei, Danemarcei și Germaniei, iar EGF a investit 16,4 milioane de euro în formare și reinserție pe piața muncii.

„Fondul European de Ajustare la Globalizare este crucial în a-i ajuta pe lucrătorii concediați să revină pe piața muncii, incluzându-i pe mulți din industria auto și alte sectoare aflate în transformări majore”, a declarat Vicepreședinta executivă pentru Drepturi sociale, Roxana Mînzatu. „Sprijinind oamenii să învețe noi competențe, să găsească locuri de muncă sau să își deschidă propriile afaceri, EGF le oferă o reală șansă de a rămâne activi pe piața muncii și de a avea un venit”, a adăugat ea.

Din 2007 până în prezent, fondul a sprijinit peste 175.000 de persoane afectate de concedieri în masă în 20 de state membre ale Uniunii Europene, cu o finanțare totală de aproximativ 719 milioane de euro.