Peste jumătate dintre germani susțin recunoașterea oficială a unui stat palestinian (sondaj)

Mai mult de jumătate dintre germani sunt de acord ca țara lor să recunoască oficial un stat palestinian, potrivit unui nou sondaj, deși guvernul de la Berlin nu este încă în favoarea unei astfel de decizii, relatează DW.

Conflictul din Gaza și planurile Israelului de a-și continua ofensiva au schimbat opinia publică în Germania, tot mai mulți alegători dorind ca autoritățile germane să pună mai multă presiune asupra Israelului.

În sondajul realizat de Institutul Forsa pentru revista de politică externă Internationale Politik, 1.001 respondenți au fost întrebați: „Ar trebui ca Germania să recunoască acum Palestina ca stat?”. Rezultatele arată că 54% dintre germani susțin recunoașterea, în timp ce 31% se opun. Sprijinul este cel mai ridicat în estul Germaniei (59%), în rândul tinerilor de 18–29 de ani (60%) și al persoanelor de peste 60 de ani (58%).

Votanții partidului de stânga Die Linke au arătat cel mai mare sprijin (85%) pentru recunoaștere, urmați de simpatizanții Verzilor (66%) și ai social-democraților SPD (52%). Alegătorii alianței conservatoare CDU/CSU și ai formațiunii de extremă dreapta AfD s-au arătat mai puțin deschiși, cu procente de 48% și, respectiv, 45%.

Executivul german își menține poziția conform căreia recunoașterea unui stat palestinian trebuie să vină doar în urma unui proces de pace negociat, parte a soluției cu două state.

Vineri, Berlinul a anunțat o interdicție parțială a exporturilor de echipamente militare către Israel care „ar putea fi folosite în Fâșia Gaza”, măsură ce a provocat diviziuni în cadrul alianței CDU/CSU.

În prezent, aproape 150 de state membre ONU recunosc un stat palestinian, iar Franța, Canada și Marea Britanie au anunțat că intenționează să facă același lucru în septembrie.