Pete Hegseth cere aliaților NATO să achiziționeze mai multe arme americane pentru Ucraina: Lumea traversează un „moment istoric în care se pot întâmpla multe lucruri”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a îndemnat miercuri țările din NATO să majoreze achizițiile de arme fabricate în Statele Unite pentru a le livra Ucrainei prin intermediul așa-numitei inițiative PURL, lansată de Alianță la Washington în această vară, anunță EFE, citat de Agerpres.

„Așteptările noastre astăzi sunt ca mai multe țări să doneze și mai mult și să cumpere și mai mult, pentru a oferi Ucrainei mijloacele necesare pentru a duce acest conflict la o rezolvare pașnică”, a declarat Hegseth într-o scurtă declarație de presă fără întrebări, alături de secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte.

Hegseth participă miercuri la o reuniune a miniștrilor apărării din cadrul NATO, care va fi urmată de o reuniune a Grupului de contact care reunește aproximativ 50 de țări ce sprijină Ucraina.

În viziunea oficialului american, lumea traversează un „moment istoric în care se pot întâmpla multe lucruri”, având în vedere „ceea ce președintele (american Donald Trump) a reușit să facă în Gaza și în întreg Orientul Mijlociu”.

„Lumea vede că avem un președinte pacifist care caută pacea, sprijinindu-i pe cei care sunt alături de SUA și apără pacea. Este ceea ce am văzut acolo (în Gaza) și sper că vom putea vedea și în Ucraina”, a comentat el.

„Acesta este obiectivul eforturilor noastre. Vom fi puternici pentru a realiza aceasta”, a adăugat el.

Zilele trecute, președintele american Donald Trump sugera că îl va amenința pe Vladimir Putin că va livra Ucrainei rachete Tomahawk dacă nu pune capăt războiului.

„Sunt foarte dezamăgit, pentru că eu și Vladimir aveam o relație foarte bună. Probabil încă o mai avem. Nu știu de ce el continuă acest război”, a spus Trump la conferința de presă.

Vineri, liderul american urmează să-l primească pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a Casa Albă, după ce, săptămâna trecută, au avut două discuții telefonice, iar zilele acestea o delegație ucraineană, aflată în SUA, s-a întâlnit cu producătorii de rachete Tomahawk.