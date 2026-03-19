Pete Hegseth transmite că Pentagonul nu are un „termen limită clar” pentru încheierea implicării în conflictul din Orientul Mijlociu

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a transmis într-o conferință de presă că Pentagonul nu are un calendar concret pentru încheierea rolului său în conflictul din Orientul Mijlociu, informează Deutsche Welle.

„Nu dorim să stabilim un termen limită definitiv”, a declarat Hegseth reporterilor, adăugând că „suntem pe drumul cel bun” și că președintele Trump va avea ultimul cuvânt în ceea ce privește momentul în care se va încheia războiul.

„În cele din urmă, va fi la latitudinea președintelui să decidă când vom spune: <<Hei, am realizat ceea ce trebuia să realizăm>>”, a spus Hegseth.

Administrația Trump nu a prezentat niciun obiectiv concret în ceea ce privește atacurile sale asupra Iranului.

Statele Unite și Israelul au declanșat un război împotriva Iranului la sfârșitul lunii trecute, ceea ce a determinat represalii regionale din partea Teheranului.

Ca răspuns, regimul iranian a luat măsuri pentru a închide Strâmtoarea Ormuz, determinând creșterea prețurilor petrolului la nivel mondial și urmărind să exercite o presiune economică masivă asupra lui Trump și a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i determina să cedeze.

Aliații se tem că situația din Orientul Mijlociu ar putea escalada într-o criză majoră, pe măsură ce conflictul s-a extins dincolo de granițele iraniene, ca urmare a răspunsului Teheranului asupra țărilor din Golf, deși Trump a spus că a decimat capacitățile militare ale Iranului.

Liderul american își manifestase inițial supărarea că nu primește sprijin din partea aliaților pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz, amenințându-i pe aceștia că îi așteaptă un „viitor sumbru” dacă nu dau curs apelului SUA.

Ulterior, Trump a spus că nu mai are nevoie de sprijinul lor, dar a revenit asupra declarațiilor în încercarea de a mobiliza ajutor, precizând că SUA ar putea renunța la deblocarea căii navigabile din Orientul Mijlociu.

UE a respins cererea lui Trump de a contribui la rezolvarea crizei din Strâmtoarea Ormuz. „Europa nu are niciun interes într-un război fără sfârșit. Acesta nu este războiul Europei, dar interesele Europei sunt direct afectate”, a declarat luni seara, Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate.

Cu toate acestea, președintele Finlandei, Alexander Stubb, consideră că există un potențial pentru implicarea Europei în securizarea Strâmtorii Ormuz, sugerând că un astfel de sprijin ar putea fi condiționat de susținerea Statelor Unite pentru Ucraina.

În același timp, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat miercuri că guvernul de la Tokyo analizează posibilitatea desfășurării de nave militare pentru escortarea petrolierelor.