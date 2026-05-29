Péter Magyar cere “unitate UE și NATO” după ce o dronă rusească a lovit un bloc din România; Viktor Orban solicită o Ungarie neutră care să nu facă pasul către o Europă “pro-război”

Premierul ungar Péter Magyar a condamnat vineri atacul cu drone al Rusiei asupra Ucrainei, care a lovit un bloc de apartamente din Galați, și a pledat pentru unitate la nivelul Uniunii Europene și NATO, în vreme ce predecesorul său, pro-rusul Viktor Orbán, a avertizat asupra „riscului de extindere a războiului” și a cerut menținerea unei politici de neutralitate

Declarațiile politice venite din Ungaria pe tema incidentului din Galați, unde o dronă a lovit o locuință și două persoane au fost rănite, au generat un contrast de poziții între premierul Magyar și fostul lider Viktor Orbán.

Péter Magyar a condamnat atacul și a subliniat că acesta evidențiază, în opinia sa, nevoia de unitate între Europa și NATO în fața riscurilor de securitate din regiune.

„Atacul cu drone rusesc de ieri evidențiază din nou că unitatea Europei și a NATO este mai importantă ca niciodată”, a spus Péter Magyar, într-o postare pe Facebook.

El a făcut referire directă la incidentul din România, subliniind consecințele asupra civililor.

„În orașul Galați, România, două persoane au fost rănite într-o explozie, când o dronă rusească a lovit o casă rezidențială”, a mai scris Péter Magyar.

În continuare, liderul maghiar a condamnat explicit atacurile care afectează populația civilă și încalcă suveranitatea statelor membre UE și NATO.

„Ungaria condamnă ferm toate atacurile care pun în pericol populația civilă și duc la încălcarea teritoriului și spațiului aerian al unui stat suveran membru UE și NATO”, a mai indicat premierul maghiar.

El a transmis și un mesaj de solidaritate față de România și sprijin pentru ancheta aflată în desfășurare.

„Ungaria își exprimă solidaritatea cu România. Dorim însănătoșire grabnică răniților și sprijinim o anchetă completă a cazului”, a mai spus Péter Magyar.

În replică, fostul premier Viktor Orbán a transmis condoleanțe victimelor, dar a pus accent pe ideea că unei politici prudente din partea noului guvern de la Budapesta, în linie cu abordarea sa anterioară.

„Condoleanțele noastre victimelor atacului cu dronă din România vecină”, a precizat Viktor Orbán.

El a adăugat că incidentul confirmă, în viziunea sa, riscurile de securitate generate de conflictul din Ucraina și impactul asupra țărilor din proximitate.

„Incidentul confirmă că războiul reprezintă o amenințare directă pentru țările vecine”, a punctat Viktor Orbán.

Premierul ungar a mai subliniat necesitatea menținerii unei politici de prudență și distanțare față de escaladarea conflictului.

„De aceea îndemnăm guvernul ungar să mențină politica de neutralitate stabilită de guvernul anterior și să nu facă niciun pas către o Europă „pro-război””, a mai subliniat fostul lider ungar.