Aderarea la Uniunea Europeană trebuie să se bazeze pe meritele fiecărei țări candidate, iar o procedură accelerată nu există, a declarat marți premierul ungar Peter Magyar, într-o conferință de presă comună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Berehove, în vestul Ucrainei, potrivit MTI, preluat de Agerpres.

Șeful Guvernului ungar a descris parcursul către aderare drept unul dificil, dar nu imposibil. El a invocat situația statelor din Balcanii de Vest, care așteaptă de mult timp să intre în Uniune, susținând că unele țări membre le blochează avansarea, în pofida sprijinului Budapestei.

„Mulți în Ucraina simt că sunt aliați naturali ai Europei, și sunt, dar acest lucru este valabil și pentru țările din Balcanii de Vest, și acesta este un lucru pe care încerc să-l transmit și la Bruxelles”, a afirmat Magyar.

La rândul său, Zelenski a prezentat integrarea europeană drept o alegere ireversibilă a ucrainenilor și a subliniat importanța sprijinului Ungariei pentru acest parcurs, potrivit declarațiilor publicate de Președinția Ucrainei.

„Pentru noi, acesta este un drum ireversibil, nu doar pentru că nu există cale de întoarcere spre Rusia, spre acel mod sovietic de a face lucrurile, ci în primul rând pentru că aceasta este alegerea poporului nostru, a națiunii noastre independente – să devină membră a Uniunii Europene în viitor”, a declarat președintele ucrainean.

El a insistat și asupra semnificației deschiderii clusterelor de negociere în timpul războiului, dincolo de dimensiunea procedurală a procesului de aderare.

„Iar astăzi, în timpul războiului, deschiderea clusterelor este, de asemenea, foarte importantă pentru noi. Contează foarte mult, pentru că ajută la menținerea moralului țării noastre”, a afirmat Zelenski.

Discuțiile despre apropierea Ucrainei de UE au inclus și drepturile minorității maghiare. Zelenski a declarat că Ucraina respectă drepturile și libertățile comunității maghiare și ale celorlalte comunități naționale și că aplică acordurile încheiate în acest domeniu cu vecinii europeni.

Potrivit comunicatului Președinției Ucrainei, Magyar a subliniat că folosirea simbolurilor naționale și a limbii materne în instituții medicale și sociale reprezintă practici firești în Uniunea Europeană.

Întâlnirea a avut loc în contextul unei apropieri între cele două țări. Peter Magyar a anunțat începutul unui „nou capitol” în relațiile bilaterale cu Ucraina, descriind ziua discuțiilor cu Volodimir Zelenski drept un „moment istoric”.

Delegația ungară a adus în Ucraina ajutoare în valoare de un miliard de forinți (aproximativ 2,7 milioane de euro), constând în echipamente de monitorizare a pacienților, medicamente și echipamente energetice, inclusiv generatoare necesare în lunile de iarnă, potrivit Euronews. Magyar a precizat că Ungaria nu a furnizat arme Ucrainei.

Cei doi lideri au discutat și despre cooperarea energetică, inclusiv aprovizionarea Ucrainei cu motorină, precum și despre dezvoltarea legăturilor feroviare Kiev–Budapesta, electrificarea căii ferate și modernizarea sau construirea unor puncte de trecere a frontierei.

În domeniul securității alimentare, Zelenski a afirmat că Ucraina poate furniza porumb Ungariei, în condițiile unei recolte insuficiente în țara vecină. El a solicitat sprijinul partenerilor pentru exporturile ucrainene, susținând că Rusia a blocat coridorul agricol de la Marea Neagră.

Președintele ucrainean i-a mulțumit premierului ungar pentru condamnarea agresiunii ruse și a pledat pentru solidaritate internațională în vederea încheierii războiului.

„Acest război poate fi oprit cu adevărat numai dacă Europa, America și toți cei care își doresc sincer o pace reală sunt pe deplin solidari cu Ucraina. Prietenia cu Putin nu duce nicăieri”, a declarat Zelenski.