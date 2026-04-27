Peter Magyar merge miercuri la Bruxelles pentru a discuta despre deblocarea fondurilor destinate Ungariei: Nu avem timp de pierdut

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, se va deplasa miercuri la Bruxelles pentru discuții urgente cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în încercarea sa de a debloca fonduri UE în valoare de miliarde de euro, informează Politico Europe.

„Miercuri mă voi deplasa la Bruxelles pentru discuții informale cu președinta Comisiei Europene privind deblocarea fondurilor UE”, a scris Magyar duminică pe X. „Nu avem timp de pierdut.”

— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 26, 2026

O delegație a partidului Tisza al lui Magyar, care a obținut o majoritate absolută la alegerile din 12 aprilie din Ungaria, s-a întâlnit sâmbătă la Bruxelles cu oficiali ai Comisiei Europene, a declarat Magyar într-o postare anterioară. Aceasta a urmat discuțiilor de la Budapesta de weekendul trecut.

Accelerarea ritmului negocierilor pentru deblocarea fondurilor UE survine în contextul în care înfrângerea lui Victor Orbán, liderul îndelungat al Ungariei, de către Tisza a dus deja la o evoluție majoră în relațiile dintre UE și Ungaria.

Joi, Bruxelles a aprobat oficial un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce Budapesta — care sub conducerea lui Orbán s-a opus mult timp — și-a retras obiecțiile, eliminând astfel un obstacol politic esențial pentru Magyar în eforturile sale de a reînnoi relațiile cu Uniunea Europeană.

În cadrul discuțiilor anterioare de la Budapesta, din 18-19 aprilie, Magyar și echipa sa s-au întâlnit cu șeful de cabinet al lui von der Leyen, Björn Seibert, și cu înalți funcționari pentru a trasa o cale către deblocarea fondurilor înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept și corupție. „Această muncă necesară va continua”, a declarat Comisia într-un comunicat.

Timpul este limitat pentru viitorul guvern condus de Tisza. Ungaria riscă să piardă aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile de redresare post-pandemică dacă nu respectă termenul limită din august, în timp ce aproximativ 18 miliarde de euro rămân înghețate din cauza regresului democratic din perioada guvernării Orbán. Magyar încearcă, de asemenea, să obțină acces la finanțare suplimentară din partea UE pentru apărare și scutirea de la amenzile zilnice impuse în urma disputelor legate de migrație.

Bruxellesul caută mai mult decât o resetare punctuală. Oficialii doresc ca Ungaria să rămână aliniată în privința Ucrainei, inclusiv prin susținerea viitoarelor sancțiuni împotriva Rusiei și renunțarea la rezervele față de parcursul de aderare la UE al Kievului, arătând în același timp progrese în ceea ce privește preocupările legate de statul de drept care au dus la înghețarea fondurilor.

„Pot spune că este extrem de important să aducem [banii] acasă, și cât mai repede posibil”, a subliniat Magyar pe 13 aprilie.