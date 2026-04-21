Péter Magyar s-a întâlnit cu Kelemen Hunor la Budapesta: Vom lăsa trecutul în urmă. Guvernul ungar și UDMR vor colabora pentru dezvoltarea comunității maghiare din Transilvania

Robert Lupițu
Premierul ales al Ungariei, Peter Magyar, a anunțat că a avut o întâlnire oficială cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, în cadrul căreia au fost discutate relațiile viitoare dintre viitorul guvern de la Budapesta și reprezentanții comunității maghiare din România.

În urma discuțiilor, liderul ungar a subliniat că ambele părți au convenit să depășească tensiunile din trecut și să colaboreze în beneficiul comunității maghiare din Transilvania.

„Am convenit că vom lăsa trecutul în urmă și că guvernul TISZA și RMDSZ vor colabora pentru supraviețuirea și dezvoltarea comunității maghiare din Transilvania”, a scris Magyar, pe X.

Peter Magyar a precizat că a primit garanții privind poziționarea UDMR în raport cu politica internă din Ungaria, dar și asupra necesității clarificării unor suspiciuni legate de procesul electoral.

„Am primit asigurări din partea președintelui că RMDSZ se va abține pe viitor de la implicarea în politica de partid din Ungaria. De asemenea, am convenit că neregulile constatate în legătură cu votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 2026 trebuie investigate și că regulile privind votul ar trebui revizuite pentru viitor, pentru a preveni eventuale fraude electorale”, a adăugat acesta.

Totodată, premierul ales a abordat și un subiect sensibil privind situația religioasă din Oradea, exprimându-și opoziția față de o decizie recentă.

„În cadrul întâlnirii, m-am opus ferm expulzării abatelui premonstratensian Rudolf Anzelm Fejes din Oradea și am solicitat intervenția președintelui în această chestiune”, a mai subliniat liderul maghiar.

În declarațiile sale, acesta a reafirmat sprijinul Budapestei pentru comunitatea maghiară din România, dar a insistat și asupra unor condiții legate de utilizarea fondurilor acordate.

„Am subliniat, de asemenea, că drepturile dobândite ale maghiarilor din Transilvania vor continua să fie respectate și că aceștia pot conta pe sprijinul țării-mamă în toate aspectele. În același timp, așteptarea noastră fundamentală în privința acestui sprijin este transparența și responsabilitatea, precum și respectarea deplină a cerințelor legale atât din Ungaria, cât și din România. Am mai precizat că vom efectua o analiză retrospectivă a modului în care au fost utilizate fondurile acordate în ultimul deceniu”, a indicat viitorul lider de la Budapesta.

În final, Peter Magyar a indicat că dialogul dintre viitorul executiv ungar și UDMR va continua și după instalarea noului guvern.

„De asemenea, am convenit că, după formarea unui guvern TISZA, vom continua consultările atât la nivel politic, cât și la nivel de experți”, a conchis acesta.

România a finalizat achiziția Portului Giurgiulești din R. Moldova: Prin această investiție, Portul Constanța își va consolida rolul strategic în regiunea Mării Negre
Ucraina a finalizat reparațiile la oleoductul Drujba, anunță Zelenski, condiționând redeschiderea conductei de deblocarea împrumutului european de 90 mld. euro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

