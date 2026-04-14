Peter Magyar și Ursula von der Leyen au discutat despre deblocarea fondurilor europene: „Reprezintă prioritatea absolută”

Liderul partidului Tisza, Peter Magyar, câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, a avut marți o convorbire telefonică „importantă” cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Am convenit că deblocarea fondurilor europene în valoare de multe mii de miliarde de forinți, care revin poporului maghiar, dar care au fost înghețate din cauza corupției guvernului Orbán, reprezintă prioritatea absolută”, a scris Peter Magyar, pe Facebook.

Potrivit acestuia, deciziile politice necesare în interesul cetățenilor, instituțiilor și companiilor maghiare sunt luate deja de guvernul Tisza, pe baza mandatului fără precedent primit la 12 aprilie.

„Ursula von der Leyen a declarat că Executivul European va coopera strâns cu noul guvern ungar pentru a obține rezultate într-un termen extrem de scurt și pentru ca cetățenii maghiari să poată accesa cât mai curând fondurile europene de dezvoltare care li se cuvin”, a mai spus Peter Magyar.

La rândul său, Ursula von der Leyen a afirmat că sunt necesare acțiuni rapide pentru restabilirea statului de drept, alinierea la valorile europene și implementarea reformelor.

„Tocmai am vorbit din nou cu prim-ministrul ales, Peter Magyar. Ungaria s-a întors în inima Europei, acolo unde i-a fost întotdeauna locul. Acesta este, mai presus de toate, un moment dedicat poporului maghiar. Pentru vocea sa, demnitatea sa și viitorul său într-o Ungarie sigură și prosperă, în cadrul unei Europe puternice. Am discutat despre prioritățile imediate. Trebuie să acționăm rapid pentru a restabili, a ne realinia și a reforma. Să restabilim statul de drept. Să ne realiniem la valorile noastre europene comune. Și să reformăm, pentru a valorifica oportunitățile oferite de investițiile europene”, a scris von der Leyen, pe X.

I just spoke again with Prime Minister-elect @magyarpeterMP. Hungary has returned to the very heart of Europe, where it has always belonged. This is, above all, a moment for the Hungarian people. For their voice, their dignity, and their future in a safe, prosperous Hungary… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2026

Ungaria va redeveni un aliat puternic al Uniunii Europene și al NATO, a promis duminică seară viitorul prim-ministru ungar Peter Magyar, fondator al partidului Tisza cu care i-a învins zdrobitor pe Viktor Orban și pe Fidesz la alegerile legislative ce au pus capăt unei epoci de 16 ani consecutivi la putere pentru premierul maghiar pro-Putin și pro-Trump.

„Vom restabili sistemul de echilibre și contraponderi, vom garanta funcționarea democratică a țării și nu vom permite niciodată nimănui să captureze statul ungar liber. Vom reconstrui instituțiile care protejează democrația. Ungaria va redeveni un aliat puternic al UE și NATO”, a declarat el.

Mesaje de felicitare pentru Magyar au venit din partea liderilor politici europeni din primul eșalon, pentru care Orban a fost adesea o sursă majoră de frustrare, folosind dreptul de veto al țării sale pentru a bloca inițiative importante ale UE, inclusiv, cel mai recent, un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

„Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. O țară își recâștigă calea europeană. Uniunea devine mai puternică”, a scris, pe X, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.