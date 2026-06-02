Peter Magyar sugerează că este iminent un acord cu Ucraina pentru soluționarea disputei privind minoritatea maghiară, alimentând speranțele că Budapesta va ridica veto-ul care blochează începerea oficială a negocierilor de aderare cu Ucraina 

Prim-ministrul Peter Magyar a dat de înțeles că este iminent un acord cu Kievul pentru soluționarea disputei privind drepturile minorității maghiare din Ucraina, deschizând astfel perspectiva unui acord care ar putea debloca în sfârșit negocierile de aderare a Ucrainei la UE după ani de impas politic, informează Euronews.

În declarațiile făcute reporterilor la Berlin, în urma unei întâlniri bilaterale cu cancelarul german Friedrich Merz, Magyar s-a arătat „foarte optimist” cu privire la discuții și a menționat că se va ajunge la o soluție la nivel tehnic „chiar în această săptămână”. Problema este una delicată din punct de vedere politic pentru ambele părți.

„Negocierile avansează în mod încurajator. Sunt pregătit să mă întâlnesc cu președintele Ucrainei la începutul săptămânii viitoare, dacă vom reuși să ajungem la un acord cu privire la aceste drepturi fundamentale ale omului”, a spus el.

Declarațiile sale vin după ce cinci diplomați informați cu privire la această chestiune au declarat pentru Euronews că perspectivele unui acord au câștigat avânt, ceea ce ar putea deschide calea pentru ca Ungaria să-și ridice veto-ul în calea deschiderii negocierilor de aderare cu Ucraina, fapt ce ar putea ca acestea să fie lansate la nivel de clustere pe 15 sau 16 iunie.

Decizia are o pondere semnificativă: ar pune capăt impasului în care se află Ucraina, marcând un nou capitol în relațiile diplomatice dintre Kiev și Budapesta și, în același timp, ar accelera procesul de aderare al Moldovei — cele două candidaturi fiind considerate pe scară largă ca fiind legate.

Un document consultat de Euronews, care conține concluziile preliminare pentru viitorul summit al liderilor UE, face referire la cererea Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană, semnalând că este posibilă o evoluție decisivă înainte de reuniunea celor 27 de state membre din 18 iunie.

Dacă va fi aprobat de toți șefii de stat și de guvern, textul ar marca o revenire la unanimitate în privința Ucrainei, după plecarea lui Viktor Orbán.

„Uniunea Europeană rămâne angajată, inclusiv în cadrul parcursului Ucrainei către aderarea la UE, să sprijine repararea, redresarea și reconstrucția acesteia, în coordonare cu partenerii internaționali”, se arată în proiectul de declarație, datat cu 1 iunie și consultat de Euronews.

Proiectul menționează, de asemenea, că se așteaptă ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să participe la summit, deși nu precizează dacă va fi prezent fizic sau prin videoconferință. Surse ucrainene au declarat pentru Euronews că Zelenski ar lua în considerare deplasarea la Bruxelles doar dacă s-ar contura un acord.

Președintele Consiliului European, António Costa, s-a implicat intens în discuții, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect. Marta Kos, comisarul responsabil pentru extinderea UE, este, de asemenea, încrezătoare că termenul limită pentru deschiderea primului cluster de negocieri poate fi îndeplinit în iunie, urmând ca celelalte cinci clustere să fie deschise în iulie.

Pe lângă acest impuls pozitiv, Magyar a obținut vinerea trecută eliberarea a 16,4 miliarde de euro din fondurile UE, în urma unei întâlniri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Deși a respins sugestiile potrivit cărora finanțarea ar fi legată de ridicarea veto-ului Ungariei asupra aderării, Magyar a declarat în cadrul conferinței de presă că așteaptă „garanții” din partea Ucrainei cu privire la drepturile minorităților, indicând că modificările constituționale ar putea să nu fie necesare.

Ridicarea veto-ului Ungariei este o condiție prealabilă pentru deschiderea primului cluster de negocieri, care vizează elementele fundamentale ale statutului de membru al UE — printre care statul de drept, controalele financiare și drepturile omului.

„Depunem toate eforturile pentru a realiza un progres decisiv și ne concentrăm pe avansarea ambelor țări (Ucraina și Moldova)”, a declarat pentru Euronews un înalt diplomat al UE, precizând totodată că este încă prea devreme pentru a anticipa formularea finală a concluziilor liderilor.

Deși oficialii și diplomații UE sunt încrezători că se va ajunge la o soluție, aceștia recunosc că problema va trebui, în cele din urmă, să fie decisă în cadrul unei întâlniri între Magyar și Zelenski.

Cu toate acestea, mai sunt încă de finalizat și de aprobat de către statele membre importante aspecte tehnice, proces care nu poate porni decât după ce Budapesta își va ridica dreptul de veto.

Consiliul ar trebui să inițieze procesul prin trimiterea unei scrisori către Ucraina și Moldova, care ar urma să își prezinte pozițiile, pentru a fi evaluate de ambasadorii europeni.