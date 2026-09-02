Peter Magyar: TISZA se alătură Partidului Popular European, după ce UE a încheiat procedura Articolului 7 împotriva Ungariei

U.E.
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Peter Magyar - Facebook

Premierul Ungariei, Peter Magyar, l-a primit la Budapesta pe Manfred Weber, președintele Grupului Popularilor Europeni din Parlamentul European și al Partidului Popular European, prilej cu care au discutat despre schimbările administrative și progresele obținute în materie de absorbție a fondurilor europene. De asemenea, Peter Magyar a anunțat că partidul TISZA vrea să se alăture Partidului Popular European. 

„L-am primit pe președintele Partidului Popular European la Budapesta. Împreună cu Manfred Weber, am reamintit cât de multe s-au schimbat în Ungaria de când nu mai există acolo campanii de instigare la ură finanțate din fonduri publice de miliarde”, a scris premierul de la Budapesta.

Șeful Executivului de la Budapesta a mulțumit politicianului german pentru efortul depus în găsirea unei soluții pentru Ungaria ca să nu mai plătească amenda zilnică de un milion de euro din cauza normelor privind azilul aplicate în cadrul protecției frontierelor externe ale Uniunii Europene.

„Ungaria își va apăra în continuare frontierele și va solicita compensarea amenzilor aplicate până în prezent în cadrul negocierilor privind noul buget al Uniunii”, a mai informat premierul.

TISZA se va alătura Partidului Popular European, după ce instituțiile UE au încheiat procedura inițiată împotriva Ungariei în temeiul articolului 7: „Pentru guvernul TISZA cel mai important lucru este reprezentarea intereselor poporului și ale întreprinderilor maghiare și că, în cadrul procesului decizional al Uniunii, nu vom acorda nimănui un cec în alb.”

De asemenea, Peter Magyar îl va primi la Budapesta pe António Costa, președintele Consiliului European, cu care va discuta despre noul buget al Uniunii pe următorii șapte ani și despre provocările cu care se confruntă Europa.

TISZA este partidul lui Péter Magyar, care a câștigat alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026 și a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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