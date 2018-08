Pew Research Center: România, printre cele șapte state europene în care toți elevii învață cel puțin o limbă străină la școală

România se numără printre cele șapte state din Europa în care elevii învață, în proporție de 100%, cel puțin o limbă străină la școală, relevă datele unui studiu Pew Research Center în care sunt expuse diferențe majore la nivel transatlantic.

În general, media europeană arată că 92% dintre elevii europeni învață cel puțin o limbă străină la școală, potrivit datelor Eurostat disponibile pentru anul 2016, în vreme ce în Statele Unite, doar 20% dintre elevi învață o limbă străină în sistemul educațional, potrivit informațiilor valabile pentru anul 2017.

Conform Pew, din cele 29 de națiuni europene pentru care sunt disponibile date, 24 au o rată de învățare a limbilor străine de cel puțin 80%, dintre care 15 au ajuns la 90% de elevi înscriși în cursuri de limbi străine. În șapte state – Austria, Franța, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Norvegia și România – datele arată că 100% dintre elevi învață cel puțin o limbă străină.

La polul opus sunt situate Olanda (70%), Portugalia (69%) și Belgia (64%).

Pe de altă parte, chiar și în țările europene cu cel mai mic număr total de elevi care învață o limbă străină, majoritatea acestora învață cel puțin o limbă străină înainte de a-și încheia școala, mai indică Pew Research Center.

În cazul Statelor Unite, în toate cele 50 de state și în Districtul Columbia, 20% din elevi sunt înscriși în clase de limbi străine, potrivit unui raport din 2017 al consiliilor nonprofit americane pentru educație internațională. New Jersey (51%) are cei mai mulți studenți care studiază o limbă, urmat de Districtul Columbia (47%) și Wisconsin (36%). Cu toate acestea, marea majoritate a statelor au o participare mai mică de 25%, cu doar 9% dintre studenții care studiază o limbă străină în New Mexico, Arizona și Arkansas.

