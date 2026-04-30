Piața UE-Mercosur : InfoCons lansează Grupul de Acțiune pentru Monitorizarea Achizițiilor și Importurilor de la 1 mai 2026

InfoCons anunță lansarea Grupului de Acțiune Interdisciplinar dedicat monitorizării și implementării Acordului UE-Mercosur. Inițiativa marchează intrarea în vigoare provizorie a acordului comercial, programată pentru data de 1 mai 2026, și se adresează deopotrivă consumatorilor, instituțiilor publice și mediului privat implicați în procesele de achiziție, vânzare și revânzare.

Grupul de acțiune va supraveghea fluxurile de achiziții și importuri între cele două piețe prin intermediul SOLUȚIEI InfoCons, un instrument digital esențial pentru protecția consumatorilor și securitatea piețelor.

Prin intermediul SOLUȚIEI InfoCons, se va asigura un mecanism riguros de supraveghere a acordului dintre cele două blocuri comunitare. Obiectivul principal este blocarea tranzacționării produselor ce fac obiectul notificărilor oficiale, eliminând de pe piață produsele identificate ca fiind neconforme sau care prezintă un risc major pentru siguranța consumatorilor din toate statele semnatare ale Acordului UE-Mercosur.

SOLUȚIA InfoCons este accesibilă în 33 de limbi, oferind suport integral în spaniolă și portugheză – limbile oficiale ale statelor membre ale Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay). Astfel, utilizatorii pot accesa informații vitale într-un format digital modern, facilitând un comerț transparent și sigur între cele două blocuri economice.

Soluția InfoCons pune la dispoziția utilizatorilor (atât consumatori și instituții publice, cât și sectorul comercial) secțiunea ALERTE privind produsele periculoase și neconforme cu risc, identificate de către autoritățile publice, contribuind astfel la prevenirea incidentelor și la creșterea nivelului de conștientizare în rândul consumatorilor și al operatorilor economici din țările blocului comercial Mercosur, statele membre ale U.E., precum și din Turcia.

Produsele identificate în sistemele de ALERTĂ sunt interzise la comercializare, din cauza gradului de periculozitate și de risc.

SOLUȚIA InfoCons sprijină achizițiile din fonduri publice și raporturile comerciale, asigurându-se că produsele care fac obiectul achizițiilor nu fac parte din categoria produselor periculoase și neconforme.

Sistemul de ALERTE integrat in cadrul Aplicatiei GRATUITE InfoCons oferă următoarele informații:

Denumirea produsului

Țara care a identificat produsul ca fiind neconform

Țara unde a fost produs

Gradul de risc

Descrierea neconformităților constatate

Data la care intră alerta în vigoare

Imaginea produsului

Produsele care se regăsesc în ALERTE fac parte din următoarele categorii :

• produse chimice;

• articole pentru ingrijirea copilului si echipamente pentru copii;

• îmbracaminte, textile si articole de moda;

• echipamente de comunicații și media;

• produse pentru construcții;

• produse cosmetice;

• decoratiuni;

• eco design;

• aparate și echipamente electrice;

• echipamente pentru medii explozive;

• mobilier;

• dispozitive electronice;

• aparate pe baza de gaz și componente;

• unelte manuale;

• echipamente sportive / pentru activități recreative;

• bijuterii;

• accesorii de bucătarie / gătit;

• indicatoare cu laser;

• ascensoare;

• brichete;

• ghirlande luminoase;

• echipamente de iluminat;

• echipamente de protecție;

• Instrumente de măsurare;

• utilaje;

• vehicule cu motor;

• echipamente/recipiente sub presiune

• jucării;

• papetărie;

• articole pirotehnice;

• transporturi feroviare și ghidate;

• produse artizanale recreative;

• deșeuri;

• etc.

Riscurile pe care le pot avea produsele ce fac obiectul alertelor sunt :

• Asfixiere;

• Arsuri;

• Risc chimic;

• Sufocare;

• Taieturi;

• Vatamarea auzului;

• Daune produse vederii;

• Înecare;

• Șoc electric;

• Interferențe electromagnetice;

• Consum energetic;

• Imobilizare;

• Mediu ;

• Incendiu;

• Riscuri pentru sănătate/altele;

• Leziuni ;

• Măsurare incorectă;

• Risc microbiologic;

• Securitate ;

• Strangular ;

• Sufocare;

SOLUȚIA InfoCons pentru Grupul de acțiune interdisciplinar în vederea implementării Acordului UE- Mercosur este disponibilă GRATUIT în toate magazinele online: Google Play, App Store, App Gallery.