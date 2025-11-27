EDITORIALE
Piața Unică a UE – garanția securității energetice
de Lucian Mircescu, Manager Afaceri Instituționale PPC România
A luat avânt de câțiva ani în spațiul public ideea că problemele energetice ale României, (în principal prețuri finale mari și dependență crescândă de importuri) se rezolvă prin urmărirea unei politici de independență energetică.
Ea își are cel mai probabil originea în mitologia regimului comunist care promova concepția că prosperitatea domestică este corelată pozitiv cu autosuficiența economică. Nu luăm nimic de la străini (mai ales cei din Vest), producem totul intern, nu depindem de nimeni, ne este bine.
Idealul autosuficienței promovat înainte de 1989 a fost, în realitate, o ipocrizie economică menținută prin sacrificiul populației. Deși propaganda clama independența totală, economia României rămânea critic dependentă de importuri strategice (gaze naturale, țiței și huilă cocsificabilă) necesare pentru susținerea industriei grele. Mai mult, chiar și proiecte de dezvoltare internă, precum Centrala Nucleară Cernavodă, se bazau pe tehnologie externă (canadiană).
În anii ’80 chiar dacă România devenea într-adevăr un exportator net de electricitate, acest rezultat a fost obținut prin prelucrarea unor cantități mari de combustibili fosili importați, exportul forțat al energiei și prin raționalizarea drastică a consumului intern (curent electric, căldură, benzină). Obsesia exportului a făcut ca Sistemul Energetic Național (SEN) să devină instabil, depinzând de interconexiunile cu țările vecine pentru echilibrarea rețelei.
Și acum ajungem în zilele noastre, când România se confruntă cu problema prețurilor ridicate la electricitate, care este strâns legată de nevoia stringentă de a aduce noi capacități de producție în sistem. Dar care să fie arhitectura optimă a SEN-ului?
Sigur, componenta principală trebuie să se refere la capacități proprii, într-un mix energetic diversificat, dar centrat pe regenerabile pentru a exploata cea mai abundentă resursă naturală de care dispun România și Europa: soarele și vântul. Asta apropo de a nu mai depinde de importuri de energie primară și a avea deci securitate energetică. Apoi, pentru echilibrul și stabilitatea sistemului, este absolut necesar să avem energie în bandă prin surse dispecerizabile, iar aici intervin nuclearul și termocentralele pe gaze naturale, cu riscurile și avantajele lor. Pe același palier al importanței se află rețelele puternic digitalizate și extinse.
Deci este perfect rezonabil să ne acoperim nevoile energetice interne prin amenajarea propriei infrastructuri, dar doar până la punctul în care acest lucru rămâne eficient dintr-o perspectivă de cost. De la un anumit moment încolo, continuarea adăugării lor devine prea scumpă. Și aici intervine Piața Unică a UE, care are rolul de imprima o dimensiune de eficiență SEN-urilor Statelor Membre.
De exemplu integrarea în Piața Unică este soluția pentru a evita construcția și întreținerea de capacități de rezervă (cam 10-20% din capacitățile instalate în funcție de Stat) care ar sta nefolosite 90% din timp, dar care acum sunt esențiale pentru acoperirea vârfurilor de consum de doar câteva ore pe zi.
Piața Unică aduce Statelor Membre beneficiile diversificării geografice a cererii și ofertei. Aceasta exploatează diferențele de climă, de fus orar și de obiceiuri de consum. De exemplu, un vârf de cerere în sudul României poate fi compensat de un surplus de producție eoliană în nordul Europei sau de un vârf de producție solară în sudul continentului. Prin interconectare, și coridoare robuste de transport pe teritoriul Statelor Membre energia abundentă de pe o piață se mișcă spre piața deficitară, netezind curbele de cerere și ofertă și optimizând utilizarea capacităților pe un teritoriu vast.
Lecția esențială a istoriei noastre energetice este că independența energetică rigidă este în realitate nefezabilă tehnic și scumpă. Pragmatismul impune să ne bazăm pe un mix inteligent de surse interne, rețele robuste și să exploatăm din plin interdependența oferită de Piața Unică a UE. Această integrare nu este o slăbiciune, ci cea mai puternică garanție a stabilității și rezilienței, asigurând prețuri competitive prin accesul reciproc la resursele continentale.
Nota redacției: Acest material reflectă puncte de vedere ale autorului și perspectiva PPC România
EDITORIALE
Iulian Chifu: Planul Trump pentru Ucraina – Propunerea imposibilă ca metodă de negociere
de Iulian Chifu*
Negocierea prin constrângere este o abordare nesigură. O abordare care nu aduce niciodată un acord cosimțit, în mod real, e subiect al anulărilor, revenirilor, revizuirilor. Cu atât mai mult la nivel internațional, acolo unde vicierea de consimțământ poate însemna război și pierderi de vieți omenești. Totuși în real-politik-ul pragmatic, cu iz de mercantilism egocentric, iată că vedem utilizarea propunerii imposibile ca metodă de negociere: pentru a debloca un acord greu de realizat, constrângerea, ultimatumul, propunerea imposibilă devin instrumente care, ulterior, sunt relativizate și împing spre noi deschideri și concesii care altfel nu apăreau. Negocierea în forță pe care a introdus-o Donald Trump în relațiile internaționale a văzut un astfel de episod la finalul săptămânii, deblocând încleștarea din formulele de ieșire din agresiunea militară a Rusiei în Ucraina. Cât riscă Trump, intern și extern, prin această tehnică de propunere a imposibilului, inclusiv prin alierea cu cel puternic, agresiv, revizionist, în asemenea momente, pentru a extrage concesii, dar supunând și Rusia unui pachet de constrângeri majore, urmează să vedem în perioada următoare.
Nuanțări și retractări marca Trump: fără termene și fără rigiditate în formulare
Donald Trump a lansat o variantă de negociere inedită, negociere în forță, desigur, cu constrângeri și condiționări, cu presiuni resimțite dar și cu unele condiții impuse Rusiei lui Putin, în subsidiar. Că a fost intenție sau întâmplare, formula a redeschis agitația în jurul găsirii unei formule de acord în cazul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei și a dezvăluit un nivel de compromisuri pe care sunt dispuse diferitele părți implicate să le accepte. Un test al flexibilității, care a început chiar cu Statele Unite, care și-au asumat formula unui Mare Târg, oferind garanții de securitate bilaterale – în afara celor NATO și ale statelor europene – pentru Ucraina contra compromisurile dificile pe care i le cere.
Iar dacă prevederile sunt vizibil imposibile pentru Ucraina, având cel puțin două puncte majore problematice, ele sunt făcute spre a putea fi relativizate prin pașii de compromis pe care urmează să-i facă, în spectrul admisibil. De aceea, probabil, nu a fost implicată nici Europa, nici administrația instituțională americană, care ar fi respins, cum a făcut-o ulterior, formula inacceptabilă oricărui profesionist în domeniul diplomației. Un joc la risc maxim care se putea oricând solda cu Marea Ruptură, dacă o parte considera că s-a mers prea departe și nu mai e nimic de făcut. Totuși Ucraina e mult prea dependentă de SUA pentru a-și permite azi o ruptură completă.
Primele nuanțări asupra formulării planului trimis au venit chiar de la Donald Trump, care a nuanțat termenul – joi, 27 noiembrie, de Thanksgiving – asumând că se poate prelungi dacă există premize serioase de încheiere a planului. Ulterior experții au comentat că o mișcare pozitivă în sensul acordului ar putea însemna chiar mai mult: în cazul respingerii de către Rusia a acordului de încetare a focului din august, nu a urmat o reacție la nerespectarea termenului de către Rusia. Mai important, relativizarea ultimatumului formulat de către președintele Trump a vizat și datele despre conținutul acordului. Sâmbătă, 23 noiembrie, întrebat dacă actuala ciornă și propunere este una definitivă, Președintele Donald Trump a spus reporterilor acreditați la Casa Albă “Nu, nu este ultima mea ofertă”, adăugând că, “într-un fel sau altul, trebuie să găsim un final al războiului, așa încât lucrăm la asta”. Și Casa Albă a sugerat, de asemenea, că documentul rămâne neterminat, dar și faptul că draftul nu a fost nici măcar acceptat formal de către Rusia.
Sâmbătă, 22 noiembrie, a apărut reacția liderilor europeni, din Canada și Japonia prezenți la summitul G20 din Africa de Sud, care au anunțat într-un comunicat comun că planul conține elemente “esențiale pentru o pace justă și durabilă”, dar că documentul de plecare mai are nevoie de “muncă suplimentară”, referindu-se mai ales la prevederi incompatibile cu dreptul internațional precum modificarea frontierelor prin forță sau limitarea numărului de trupe și a capacității de apărare a Ucrainei. Președinții și premierii din Canada, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Japonia, Țările de Jos, Spania, Marea Britanie, Germania și Norvegia, prezenți la summit, alături de președintele Consiliului European și cel al Comisiei Europene, au adăugat în documentul comun semnat că “Implementarea elementelor care au legătură cu Uniunea Europeană sau cu NATO are nevoie de consimțământul statelor membre ale celor două organizații”.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat prudent și fără a respinge planul din start, în timp ce Vladimir Putin a anunțat că planul în 28 de puncte poate fi baza pentru o soluție, chiar dacă media rusă a început pregătirea populației pentru respingerea planului. Pe aceeași direcție, Dan Fried, fost diplomat, acum la Atlantic Council, a subliniat că întreaga propunere e o amestecătură inconsistentă, cu contradicții și cu o schimbare fundamentală de poziție a președintelui care susținea plecarea de la linia actuală de contact, nu cu teritorii cedate în plus. Totuși propunerea are elemente cu care se poate lucra, inclusiv condițiile privind reacțiile dacă Rusia nu respectă angajamentele și atacă din nou Ucraina. Cât despre capacitatea de îmbunătățire a acordurilor proaste, el a dat drept exemplu acordul inițial privind mineralele, transformat ulterior într-un acord rezonabil și avantajos pentru relațiile americano-ucrainene.
Ambiguitate în politica externă americană: cine a scris planul?
Poate cel mai ciudat a părut, într-adevăr, lipsa de comunicare și absența instituțiilor americane din procesul de redactare a planului, fapt ce a dus la nenumărate reacții deloc avantajoase. Astfel, tema autoratului propunerii este cea mai ambiguă, și are numeroase episoade. Principalele vorbesc despre Steve Witkoff, trimisul special al Președintelui în Rusia și Kiril Dmitrov, trimisul special al Rusiei, aflat pe lista de sancțiuni dar cu dispensă având în vedere rolul său. A doua îl adaugă în discuții pe ginerele președintelui Trump, Jared Kushner, pentru ca cea de a treia să îl implice și pe Secretarul de Stat și consilier pentru Securitate națională, Marco Rubio. Mai complicat, planul trădează lipsa diplomaților și a cunoscătorilor, greșeli factuale și chiar prezentări calchiate de traducere din limba rusă, de unde prezumția că ar fi fost făcut chiar de ruși.
E clară și sursa scăpării în media americană, după spusele lui Witkoff, aceasta fiind chiar Kiril Dmitriev, alias K., cu o variantă proprie nemodificată, de unde forțarea administrației să recunoască existența proiectului și să-l publice. E motivul pentru care și secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a trebuit să iasă public și să explice faptul că trimisul special Steve Witkoff și Secretarul de Stat Marco Rubio sunt autorii care au lucrat în liniște la acord de circa o lună.
Analiza făcută de The Guardian a găsit limbajul calchiat din rusă în text, așa cum la baza lui se află narațiuni ale Kremlinului despre faptul că Ucraina pierde pe teren și că Zelenski este asaltat intern de scandalul de corupție, e slab și acum e momentul de a obține concesii majore. Așa s-a și proiectat un tip de wishful thinking al Kremlinului care s-a revărsat, în mod ciudat, în presa americană deși cei în cauză, care au scurs documentul, par să fie mai degrabă persoane cu o cunoaștere redusă a situației și a modului de lucru al Rusiei, fiind și înclinați spre acomodarea cu agresiunea rusă, nu înclinați spre sancționarea sa pe baza dreptului internațional. Deci nu diplomați de carieră, nici persoane supuse în activitatea lor limitărilor lumii bazate pe reguli, nu pe forță, și fără a permite orice într-o negociere pentru pacea cu orice preț. Asta a dus la credința că, a da Rusiei ceva teritoriu din Ucraina ar duce la încetarea războiului. Asta cu atât mai mult cu cât toate evaluările serioase arată că Putin nu și-a schimbat agenda și nivelul de ambiție, nici planurile vizând Ucraina, și că trebuie elemente solide de constrângere pentru a-l îndemna să încheie conflictul.
Lovitura cea mai puternică, cea care a subliniat ambiguitatea, a venit de la senatorii americani aflați la Forumul Internațional de Securitate de la Halifax care au prezentat o discuție telefonică avută cu Secretarul de Stat Marco Rubio, aflat în drum spre Geneva, și care le-a spus că documentul “nu este planul administrației” ci “mai degrabă o listă cu doleanțele Rusiei”. Senatorul republican Mike Rounds (R-SD) a subliniat că Rubio a fost foarte clar comunicând că “suntem cei care am primit propunerea dată unui reprezentant al nostru. Nu e nici recomandarea noastră, nici planul de pace care ne-ar aparține.” Din contra, Rounds susține că textul “pare mai degrabă scris la origine în rusă și tradus,” subliniind originea străină a documentului. Și senatoarea democrată Jeanne Shaheen (D-NH), a confirmat relatarea și a numit ciorna “o propunere rusă … sunt atât de multe prevederi complet inacceptabile în plan.” Departamentul de Stat a reacționat rapid pentru a respinge varianta.
Într-o declarație comună a cinci senatori cheie, între care Shaheen, King, și republicanul Thom Tillis (R-NC), se mai menționează că: “Nu vom realiza o pace durabilă oferindu-i lui Putin concesie după concesie și degradând fatal posibilitatea Ucrainei de a se apăra singură.” Intervenția senatorilor este cu atât mai gravă cu cât ea trădează, indirect, faptul că Departamentul de Stat ar minți spunând lumii despre autorii americani ai unui draft rusesc de capitulare, practic, pentru Ucraina, acuzându-l, totodată, pe același Secretar de Stat că a contrazis în discuții private politica oficială a președintelui.
Între timp, europenii au anunțat că pregătesc propria contra-propunere pentru “că nu pot să se bazeze pe documentul american și Ucraina nu poate negocia singură dacă poziția americană este instabilă”, potrivit relatărilor presei. Europenii au anunțat că nu au știut despre acest plan, deși discută despre securitatea Europei și exista o înțelegere cu partea americană că nici o temă despre Ucraina nu se poate discuta fără Ucraina, nici o temă despre Europa fără europeni. Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că, din perspectiva sa, nu ar avea de a face cu un plan, ci mai degrabă cu “o listă de teme și opțiuni”, citând, la rândul său declarațiile Secretarului de Stat Marco Rubio.
Ucraina pusă la colț: costul refuzului planului
Poziția cea mai ingrată a fost cea a Ucrainei în fața cvasi-ultimatumului și planului furnizat de către Statele Unite. Dar președintele Zelenski a învățat lecția și a primit cu precauție lovitura, evitând să-l antagonizeze pe Donald Trump. Mai întâi a insistat că este „gata să lucreze cu Statele Unite asupra viziunii lor pentru încheierea războiului”. Și comunicatul formal al președinției ucrainene notează faptul că președinția americană consideră că va revigora diplomația pentru soluționarea conflictului prin acest draft.
Totuși ulterior, într-un discurs de 10 minute, Volodimir Zelenski a anunțat faptul că Ucraina se confruntă cu “unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa” în legătură cu presiunea Statelor Unite de a accepta planul văzut ca favorabil Moscovei. El a insistat că Ucraina trebuie să facă “o alegere foarte dificilă: fie își pierde demnitatea, fie riscă să-și piardă un partener cheie”, cu referire la SUA. Deși nu a respins formal planul, a arătat deschidere spre negocierea acestuia și o discuție cu Trump și a trimis o delegație în Elveția pentru a se întâlni cu partea americană, toată mass media mondială a înțeles că există o respingere a unor puncte relevante din plan și a modului în care a apărut acesta, dar și a condiționărilor la adresa Ucrainei să accepte planul.
Altel, prima reacție lui Trump a fost dură și directă, către Zelenski, solicitând că acestuia “va trebui să-i placă” planul, în timp ce vicepreședintele JD Vance i-a vizat pe europeni într-o tiradă în care îi insultă pe cei care nu înțeleg prevederile planului și realismul lor. UE nu este azi în situația de a prelua responsabilitățile și contribuția americană în război, pe teren, și nu are nici resursele de a produce azi cele necesare Ucrainei pentru a purta războiul. În plus, dacă Kievul ar pierde sprijinul american, ca urmare a refuzării planului, consecințele ar fi grave și pe direcția aprovizionării cu armament, chiar cumpărat de europeni din SUA via NATO, și ar pierde și informațiile necesare apărării și țintirii rachetelor prin limitarea aschimbului de intelligence. Iar acțiunea s-ar repercuta și asupra dimensiunii economice și financiare a Ucrainei.
Pentru că formulele puse pe masă lasă să se înțeleagă, în primă fază, că Statele Unite ar putea să renunțe nu numai la efortul diplomatic și de constrângere a Rusiei în încercarea de soluționare a conflictului, ci și să se retragă complet, cu consecințe majore, chiar existențiale, din afacerea războiului din Ucraina și chiar a securității europene. La imprevizibilitatea lui Trump și gradul de ingerință al Rusiei în deciziile americane, a devenit foarte probabil ca Statele Unite să le comunice Ucrainei și europenilor că sunt pe cont propriu. Acest fapt ar însemna pierderea accesului la armele americane, fapt care ar afecta fundamental în primul rând apărarea anti-aeriană cu bateriile Patriot și rachetele necesare, care sunt utilizate pentru apărarea împotriva rachetelor rusești, dar și la rachetele ATACM care lovesc în profunzime. Tot așa cum rachetele NASAMS, Patriot sau IRIS-T ar avea ținte neclare fără datele și informațiile venite de la Statele Unite.
Desigur, eurpenii își îmbunătățesc pe zi ce trece capacitățile proprii de a avea aceste informații, dar le vor trebui ani ca să ajungă la un nivel de coordonare al capabilităților pe care-l oferă azi intelligence-ul american. La chestiunile privind armele și intelligence-ul, se mai adaugă problema financiară și economică a Ucrainei. Statele Unite susțin Ucraina pentru solvabilitatea ei în condiții de război iar FMI-ul susține că Ucraina are nevoie de sprijin bugetar de 65 miliarde de dolari pentru anul viitor, de exemplu. În timp ce Uniunea Europeană se luptă cu decizia de a utiliza fondurile ruse înghețate și indisponibilizate drept un fel de colateral pentru garanții pentru împrumuturi, soluția finanțării Ucrainei nu poate fi doar la europeni. Și cum vicepreședintele American JD Vance a avertizat că SUA ar putea să-și încheie eforturile diplomatice, cel puțin, dacă planul său nu dă rezultate, obiectivul Ucrainei a rămas ca să se asigure că planul propus nu este un dezastru pentru ea și că nu va fi blamată pentru nefuncționarea acestuia.
Garanțiile de securitate: marele plus al planului
Cea mai importantă parte a draftului, care are în interior și acordul clar al Statelor Unite, este componenta referitoare la garanțiile de securitate, chiar dacă planul prevede o componentă de compensare de 100 miliarde de dolari din fondurile ruse indisponibilizate și condiții stricte de anulare a acestor garanții. Prima evaluare și cea mai optimistă a fost că Planul de Pace a lui Trump ar oferi Ucrainei garanții de securitate de tip articolul 5 al NATO.
Documentul prevede ca Washingtonul și aliații europeni să trateze orice atac “semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei drept o amenințare la adresa întregii comunități euro-atlantice. În acest caz, Președintele Statelor Unite ar putea fi autorizat să poarte o acțiune militară, după consultări cu Ucraina și partenerii europeni. Garanțiile de securitate ar dura 10 ani și ar putea fi reînnoite ulterior. Totuși nuanțările privind atacul Rusiei la adresa Ucrainei fac diferența între această prevedere și articolul 5 din Tratatul Nord-Atlantic, care nu are deloc dileme și e extrem de clar și departe de orice interpretare privind cât de semnificativ, de deliberat sau susținut ar fi un atac sau altul pentru a determina reacția aliată.
La Kiev, Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, i-a dat două documente lui Zelenski joi, 20 noiembrie, unul fiind planul și un al doilea descriind acele “garanții de securitate de încredere”. Aici s-a vorbit despre similitudinea cu articolul 5, în draftul pentru garanții de securitate care avea, potențial, cinci semnatari, Ucraina, Statele Unite, Uniunea Europeană, NATO și Rusia. Este neclar dacă Rusia ar fi pregătită să semneze un asemenea acord sau măcar pe cel vizând pacea în Ucraina. Totuși garanțiile de securitate sunt legate direct de costuri asumate, cedări și concesii ale Kievului. În orice caz e cea mai importantă concesie a Statelor Unite care refuzau până recent orice angajament care viza implicarea forțelor sale armate peste hotare.
Astfel, orice atac major al Rusiei dincolo de linia convenită de încheiere a armistițiului “ar fi privit ca un atac care amenință pacea și securitatea comunității transatlantice.” Statele Unite și statele NATO, între care Franța Marea Britanie, Germania, Polonia și Finlanda, vor participa împreună pentru a răspunde amenințării, folosind potențial și forța armată în acest sens. Evaluarea încălcărilor se va face în comun de SUA, NATO și Ucraina, iar îndeplinirea angajamentelor va fi supravegheată de o Comisie Comună de Monitorizare condusă de partenerii europeni, cu participarea Statelor Unite.
Securitatea rămâne principala problemă a Ucrainei, ca și credibilitatea garanțiilor de securitate și a descurajării venită astfel. Dacă există o garanție de securitate bilaterală, cu Statele Unite, comparabilă cu cea din articolul 5, aceasta ar fi în stare să descurajeze orice agresiune viitoare a Rusiei. Totuși, dacă există claritate în privința avantajelor Moscovei din acord, Acordul nu e atât de clar privind garanțiile de securitate care ar trebui să protejeze Ucraina. Conținutul real al celui de-al doilea document nu este cunoscut, deci nu știm exact ce ar însemna angajamentul de tip NATO/articol 5 pentru Ucraina.
Concesiile Rusiei lui Putin: reale sau stop and go?
Rusia s-a grăbit să facă pași importanți, la nivelul presei oficiale și oficioase, pentru a pregăti terenul pentru refuzul acestui document. Dacă a privit actul distribuit drept o capitulare virtuală a Kievului, folosindu-se un eufemism pentru relevanța pozitivă a documentului pentru că “ține cont și de poziția Rusiei”, totuși și comentatorii neutri au subliniat că documentul cere concesii și din partea lui Putin. Discuția este dacă aceste elemente și concesii sunt reale sau doar un drum sigur spre reîntremare, pregătire și reluarea confruntării, pe modelul “stop and go”.
Astfel, între concesiile cerute Rusiei lui Putin se notează mai întâi faptul că Rusia ar fi renunțat la recunoașterea de jure a frontierelor noi și teritoriilor anexate – aici e o dispută privind cel puțin două forme ale acordului în 28 de pucnte, una prevăzând recunoașterea juridică de către SUA și alți aliați(nu de către Ucraina, explicit) a Crimeii și Donbasului drept teritoriu legal al Rusiei. Apoi se notează că Rusia ar renunța la anexarea completă a celorlalte două regiuni sudice, Kherson și Zaporoje, respectiv a părții pe care nu a ocupat-o, ba chiar prevede niște concesii teritoriale din zona ocupată deja – probabil referire la zona centralei nucleare Zaporoje. La asta s-ar adăuga renunțarea la orice porțiune ocupată în Harkov și Dnepropetrovsk și acceptarea unei armate de 600.000 de oameni – jumătate din ce are Ucraina astăzi dar mai mult decât a avut vreodată la pace. În plus Rusia ar fi de acord cu pierderea fondurilor blocate în băncile occidentale fără represalii.
Tot din punctul de vedere al Rusiei, pentru că tot s-a vorbit în presa americană și luările de poziții ale occidentalilor despre conceperea documentului de către ruși, comentariile ulterioare au remarcat faptul că “formulările revelează o înțelegere neconformă și chiar respingerea unor poziții și formulei în care Moscova însăși își formulează aceste poziții și solicită ca pozițiile propria să-i fie luate în considerare”, în timp ce “planul cere Moscovei să renunțe la unele din condițiile sale anterioare.”
Și partea rusă remarcă faptul că textul dat pe surse “nu a fost făcut de profesioniști în relațiile internaționale” și că ar conține erori factuale. În toate variantele, reiese că Rusia se consideră învingătoare, că ar face concesii doar de la a nu-și atinge obiectivele maximale și că nu acceptă nici o discuție despre agresiunea militară, costurile pentru această agresiune sau pedepsirea vinovaților în vreo formă, ci doar o diminuare nuanțată a ambițiilor sale, cu garanția că va putea relua campania oricând va dori și va menține Ucraina și Europa sub presiune militară.
Avantajele și riscurile Americii în andorsarea planului: Marea Ruptură
Desigur, în planul prezentat, America este marele câștigător. Planul în 28 de puncte este făcut din start în avantajul autorilor, Statele Unite și Rusia. Fidel abordării sale că mediatorul trebuie să câștige, Donald Trump a insistat cu prevederea că “100 miliarde din fondurile înghețate ale Rusiei să fie investite în eforturile americane de a reconstrui și investi în Ucraina, SUA urmând să primească 50% din profituri, de asemenea. În plus, e vorba despre fonduri care nu se află sub controlul Americii, ci în Europa. Rusia ar accepta, prin acord, să piardă cele 280 miliarde înghețate, dintre care 100 miliarde alocate ca mai sus pentru reconstrucția Ucrainei, alături de alte 100 miliarde plătite de europeni, iar restul mergând într-un fond pentru proiecte comune ruso-americane, cu profituri egale ruso-americane.
Această referire a stârnit deja reacții dure la nivelul comentariilor nepublice sau neasumate public din partea partenerilor Americii. Ideea de a forța Ucraina și a extrage profituri din războiul său, așa cum a fost cazul și cu acordul privind metalele rare, a stârnit numeroase discuții și un nivel crescut de oprobiu pe care Statele Unite trebuie să-l gestioneze. De asemenea, referirea la Centrala Nuclearo-electrică de la Zaporoje, care ar urma să intre sub supervizarea AIEA, Agenția Internațională pentru Energie Atomică, centrală care va reporni și va distribui energia electrică egal în Ucraina aflată sub controlul autorităților legitime și părții aflată sub ocupație rusă, readuce în discuție propunerea mai veche a lui Donald Trump privind preluarea ei de către americani.
Dar cele mai importante riscuri vizează prestigiul și credibilitatea Americii ca partener internațional, după emiterea acestui plan, că va fi el sau nu aplicat într-un final. Comentariile internaționale vorbesc despre sprijinirea Rusiei, mergând până la premierea agresorului Putin de către Washington, tot așa cum detașarea Statelor Unite în cadrul acordului de NATO, al cărui membru este, stârnește numeroase critici. Anne Applebaum a subliniat în Atlantic că “există o tradiție a marilor puteri din Europa care fac tîrguri pe seama statelor mai mici, fapt care duce la suferințe. Pactul Molotov-Ribbentrop și anexele sale secrete a dus la cel de-al Doilea Război Mondial, iar acordul Witkoff-Dmitriev, dacă se ajunge acolo, se va înscrie în această tradiție,” mai susține ea.
Senatorul independent Angus King (I-ME), membru al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului American, a criticat propunerea comparând-o cu cea de la Munchen 1938 și propunerea de acomodare cu Hitler a premierului britanic Neville Chamberlain: “Premiază agresiunea. Pur și simplu. Nu există nici o justificare etică, legală, morală sau politică pentru ca Rusia să ceară estul Ucrainei.” Simpla intrare în acest joc și acceptarea unui document care prevede împărțirea Ucrainei și lipsa de responsabilitate a Rusiei este un risc major pentru America și pentru Trump. SUA nu mai spune că Putin trebuie să se retragă din teritoriile ocupate și să plătească pentru crime de război și răul adus milioanelor de ucraineni. Iar intepretarea ca sprijin la adresa lui Putin pentru câștiguri personale, împărțirea Ucrainei și a Europei între Rusia și SUA, fără participarea celor implicați, adaugă la aceste costuri.
Marele risc este, totuși, cel al Marii Rupturi între Statele Unite și Europa. Europenii vor realiza din nou că nu se pot baza pe americani, nu pot avea încredere în pozițiile convenite și în împărtășirea datelor despre elementele relevante, în primul rând care-i privesc, și vor nota foarte clar realizarea unor acorduri care-i vizează pe la spatele lor. Relația transatlantică este sub presiune, dar cu fiecare gest de tipul propunerilor imposibile de acceptat, actuale sau care vor mai urma, această ruptură se adâncește și realitatea îi forțează pe continentali să reacționeze unilateral. Rămâne de discutat ce rămâne, în condițiile unei rupturi, din acordurile anterioare americano-ucrainene – Acordul privind metalele rare sau vânzările de armament și muniție prin intermediul NATO și aliaților europeni sau dacă afacerea cu drone mai rămâne valabilă – achizițiile de drone și producția în comun cu ucrainenii.
EDITORIALE
Iulian Chifu: Plan de pace SUA-Rusia. Premierea agresorului sau nou test pentru flexibilitatea lui Putin?
Iulian Chifu*
A stârnit mare zaiafet un pretins plan de pace realizat de Rusia și SUA care ar urma să pună capăt, chiar de săptămâna viitoare, războiului de agresiune. O surpriză, în cea mai mare măsură, nu numai pentru ucraineni, ci și pentru europeni și chiar americanii din Congres și din apropierea Casei Albe. Știrea a stârnit confuzie având în vedere “scăparea temei” în presa de peste Ocean, apoi distanțarea oficialilor de subiect, negarea la Washington și în Europa, respingerea la Moscova și consternarea la Kiev. Până la urmă, pare să fie vorba despre o tatonare, o evaluare a flexibilității lui Putin față de momentul Anchorage și perspectiva summitului anulat de la Budapesta, o încercare de testare a pozițiilor și abordărilor discutabile. De asemenea, știrile sunt confuze și în materia paternității subiectului, care e plasat ba la trimișii speciali Witkoff și Dmitriev, ba primul este explicit exclus și ar fi vorba doar de un brainstorming de idei realiste, cum a prezentat referința Secretarul de Stat, Marco Rubio. Dacă unii vorbesc despre andorsarea “planului” de către Trump, alții spun că nu ar fi vorba nici despre un draft, nici măcar despre un set de idei aprobate oficial de către Casa Albă. Asta în timp ce președintele american anunță propriul plan și abordare directă a lui Putin, în care nu are încredere și pe care e supărat, iar Zelenski zboară la Ankara cu un plan propriu pentru continuarea formatului Istanbul pentru încetarea focului.
Cum privim la un nou plan de pace despre agresiunea Rusiei în Ucraina
Anunțul despre un plan de pace nou, sau mai vechi, reașezat, este întotdeauna o veste bună. Chiar dacă epitetele de secret, surpriză, fără participarea ucraineană și europeană par nepotrivite, mai ales când două din cele 4 blocuri componente ale planului în 28 de puncte se referă la pacea în Ucraina și la securitatea Europei. Apoi trebuie să vedem că totul e plasat pe surse, nedefinite, care dau suficiente detalii pentru a face inițiativa credibilă, iar în plan public, atât actorii implicați, Rusia și Ucraina, cât și cele două maluri ale Atlanticului, America oficială și Europa, resping sau neagă o asemenea perspectivă.
Apoi plasarea autoratului în majoritatea cazurilor pe cei doi trimiși speciali, Witkoff și Dmitriev, marșează mai degrabă spre planul Rusiei, sau o propunere mai apropiată de pozițiile Rusiei, de doleanțele ruse, de unde titlurile privind capitularea Ucrainei, sau interpretări și tirade care împing spre Munchen 1938. Ba chiar menționarea specială a faptului că America ar fi impus planul, ar fi comunicat planul ca obligatoriu, ar fi constrâns Ucraina în vreun fel să-l accepte, e de asemenea departe de ideea de pace justă și durabilă, ba chiar de pace cu orice preț sau pace de dragul păcii.
Deci avem un plan care nu e plan, și, din experiența mea, ar putea fi parte a unei construcții, a unui test, evident unul de flexibilitate sau mutare a nivelului de ambiție al Rusiei lui Putin, după ultimele evoluții. Pentru că sancțiunile dure s-au aplicat, efectele economice se văd în Rusia, evoluțiile de pe teren nu au dus la cucerirea Pokrovskului nici măcar la 15 noiembrie, ultimul termen impus de Putin, pierderile continuă, în ritm alert, iar opinia publică din Rusia e departe de a mai sprijini aventura lui Putin. Chiar și blogerii militari apropiați Ministerului Apărării rus încep să realizeze și să pună la îndoială propaganda oficială.
Deci în noul context, suma de idei puse pe masă de Putin la Anchorage, și care l-au făcut pe Trump să anuleze cina și conferința de presă, înlocuită cu două declarații scurte, menține pozițiile maximaliste ruse. Totuși apar unele elemente de data asta din partea Statelor Unite, care vorbesc în premieră despre garanții de securitate pe care le-ar acorda Ucrainei în perspectiva păcii. Neprecizate, dar asumate pe de-a-ntregul. Altfel, e greu de crezut că și o abordare tranzacționist-pragmatică, ultra-realistă, ar putea determina America lui Trump să premieze agresorul și să sancționeze victima, atât cât timp Ucraina rezistă și are chiar mici răbufniri, relansări și capacitate de a distruge agresorul pe alocuri, pe teren.
Altfel, avem abordările din trei planuri: primul, cel indicat, al dialogului structurat cu Rusia și al testării flexibilității acesteia, plan, crochiu sau listă de idei respinse de toată lumea care ar fi fost implicată. Apoi avem un plan Trump, care i-ar fi cerut lui Putin să-l lase să soluționeze războiul în care s-a băgat. Și al treilea, cel pregătit de Zelenski și discutat cu Erdogan, care marchează flexibilitatea părții ucrainene în conflict. Deci, cum spuneam, cel mai probabil avem evoluții în testarea flexibilităților și a lucrurilor inacceptabile ale părților, al liniilor roșii și al sondării evoluțiilor în timp, după ultimele modificări de pe teren a realităților.
Ce ne învață noul – vechi plan sau colecție de idei
Mai întâi, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, ne anunță că nu există/nu s-a andorsat nici un plan. Iar adjunctul șefului administrației de la Casa Albă că SUA nu are nici o noutate și evoluție de anunțat. Rusia se menține pe poziții maximaliste, iar SUA relativizează, face pași în spate sau minimizează ideile existenței vreunui plan. Testări, negocieri paralele, evaluări ale fezabilității unor idei ar putea fi o descriere mai potrivită a acestor abordări, sau măcar dezbateri ale pozițiilor puse pe masă de Rusia. Dar acesta nu e un plan de pace.
În fapt, pozițiile părților nu s-au schimbat deloc. Sunt în continuare profund incompatibile. Iar modificările de context și presiunile asupra Rusiei prin sancțiuni noi și autorizarea loviturilor ucrainene folosind ATACMS americane, în profunzime, își vor arăta roadele în timp. Ca și loviturile în adâncime asupra civililor ucraineni și a infrastructurii energetice ca și cea legată de Rusia. Da, se anunță o iarnă grea în ambele părți, rușii devin tot mai nervoși în noile condiții, chiar dacă știu să îndure, văd războiul ajuns la ușa fiecăruia dintre ei, și tot mai puține regiuni din Rusia sunt ecranate pe deplin de efectele războiului. În Ucraina la fel, situația energetică va fi complicată, dar ucrainenii și-au întărit și probat reziliența. În lipsa unei mișcări majore pe teren, nimic nu se va schimba.
Apoi ideea de a-i impune lui Zelenski, sau oricăreia dintre părți, într-o negociere, un plan pregândit, structurat și decis într-o anumită formă și ținut secret față de acea parte, eventual într-un fait accompli, e de asemenea discutabilă. Înseamnă să forțezi consimțământul sau să ignori lipsa de consimțământ. Și să nu obții o pace justă și durabilă, ci doar una formală, care se poate rupe ulterior oricând. Chiar și în contextele interne complexe care par să rupă unitatea la Kiev în fața dușmanului comun, prin cazul de corupție care-l invocă pe președinte și îl implică direct pe un apropiat al său, chiar și în contextul solicitării opoziției privind demisia Guvernului ca soluție și guvern de coaliție, prin acțiunea de blocare a tribunei Radei Supreme, lucrurile și pacea nu se obțin astfel, prin impunere, constrângere sau fait accompli. Impunerea în fața lui Zelenski pleacă de la premize false.
În fapt, un președinte slab este și un președinte care nu poate “vinde” un proiect de pace, să-l facă să fie susținut de populație, sau care cere achiesarea la concesii și acceptarea pierderilor dure de la propria populație. Este știut, din contra, că un președinte slab e un președinte rigid în negociere, nu mai are spațiu de mișcare și nu poate angaja compromisuri costisitoare. În plus, Ucraina este o democrație, ceea ce înseamnă că și opoziția, și societatea civilă, cu atât mai mult veteranii din război și familiile victimelor acestuia, vor fi primii care să protesteze, de la înălțimea morală a pierderilor suferite și a jertfei făcute pentru țară. Zelenski și să vrea și nu poate asuma un compromis compromițător pentru cel ce-l semnează.
Premize false sunt și cele legate de slăbiciunea prezumată a Ucrainei. Așa cum se recunoaște deja în spațiul blogosferei militare oficioase ruse, Ucraina a rezistat foarte bine, economia sa nu e pe butuci, producția militară e surprinzătoare prin gradul de inovare și adaptabilitate iar reziliența populației este indiscutabilă. Va trece și această iarnă, care va fi prima cu adevărat grea pentru ruși. În plus, o altă premiză falsă este menținerea ambițiilor maximaliste și a cererilor pretinsului plan discutat la Istanbul în 2022, când situația din teren a momentului era cu totul alta. Cu Kievul înconjurat și trupe ruse în centrul său, a fost mai dificil să concepi un plan realist pentru Kiev, față de situația curentă la 3 ani distanță. Azi premizele sunt complet diferite, iar a continua pe linia invocată de Lavrov înseamnă ca Rusia să nu dorească încetarea focului și să dorească să asume public acest fapt și să piardă asocierea cu ideea de pace, oricât de artificial ar fi fost ea promovată și de asimetric față de părțile în conflict.
Contact și test cu Putin sau operațiune informațională rusă, în prag de colaps economic
Deci azi avem o acceptabilitate redusă – la nivel internațional, a combatanților dar și al Americii însăși – a încălcării cadrului lumii bazate pe reguli și a premierii lui Putin pentru încălcarea dreptului internațional. Și chiar dacă se menține în subsidiar ideea ca America să-l ajute pe Putin să iasă din clenciuri și blocajele date de război, acțiunile și faptele consemnate arată contrarul: Trump tocmai a dat acceptul pentru votarea legii Lindsey Graham, vizând sancțiunile secundare către cei de cumpără petrol sau gaze rusești, ucrainenii trag cu rachete americane ATACMS, ceea ce arată sprijinul militar american, iar presiunea creată asupra Rusiei lui Putin nu a dat încă rezultate. Mai adăugăm aici elementele privind deschiderea SUA pentru garanții de securitate, e adevărat neprecizate.
Altfel, știm că Putin vrea război. Un război, cu orice preț, altfel eșafodajul conducerii septuagenare a Rusiei se prăbușește, iar lupii tineri, proveniți din familiile potentaților regimului, nu au reușit încă să se afirme și să fie pregătiți să preia puterea și conducerea statului pentru că procesul a început prea târziu. Situația internă în Rusia e departe de a fi roză, economic și social, și coincidența știrilor apărute despre acest pretins plan de pace e prea mare pentru a fi sănătoasă sau a nu exista suspiciuni că cineva a dat presei ceea ce e departe de a fi un plan matur. Nu înseamnă că această abordare tip război informațional s-ar face pe un spațiu gol, adică în absența unor discuții reale sau ședințe de brainstorming la nivelul administrației americane. Dar de aici la modul de împachetare și livrare de către media, pare mai degrabă un element utilizat cu intenție și premeditare. Cu atât mai mult cu cât premisele războiului nu s-au schimbat.
Media a speculat mult lipsa de detalii și declarații sau, pe de altă parte, abundența lor în cheie absolut pro-rusă. Textul cu 28 de puncte care ar fi fost urzit de către Casa Albă include cel puțin două blocuri care ar fi fost inutilizabile fără acordul direct al Ucrainei și al UE. Și dacă s-ar fi prezumat că Ucraina e într-o situație dificilă, chiar și atunci măcar abordarea securității europene reclama implicarea reprezentanților europeni și, deci, o consolidare care să dea o șansă unui eventual plan. Nici comparația forțată cu Gaza, acolo unde SUA a mers cu tăvălugul forțând soluția proprie impusă, nu e corectă: aici Israelul a ocupat regiunea, a controlat-o, pe când în cazul Ucrainei, nu s-a pus problema ca Rusia să domine sau să controleze Ucraina. Cu atât mai mult când condițiile evocate ca prezente în plan sunt non-starter pentru Ucraina și Europa, deopotrivă.
Proiectul trădează unilateralism, odată ce vorbim despre condiții precum retragerea Ucrainei din Donbasul pe care încă îl controlează pentru a lăsa o zonă demilitarizată, tampon, chiar dacă asta înseamnă renunțarea la elementele tari ale apărării regiunii la Est de Nipru. Liniile de contact se mențin, cu ceva cedări neprecizate ale Rusiei în Zaporoje și Kherson. Iar ideea recunoașterii de către SUA a anexării Crimeii și a Donbasului este, de asemenea, o prevedere ce va fi dificil de prezentat ucrainenilor. Situația tip Kosovo pe invers, cu o anexare de facto și recunoaștere parțială la nivel internațional e alt cinism ce izvorăște, cel mai probabil, tot de la Moscova.
Nici neclaritățile privind perspectiva de integrare în UE și NATO nu sunt în măsură să dea asigurări pentru un proiect echilibrat, acceptabil, fezabil. Din contra, varianta pare profund detrimentală pentru președintele ucrainean, ba chiar făcută pentru umilirea acestuia, nicidecum pentru a ajunge la un acord real. Așa cum nu apare nicăieri și perspectiva vreunei întâlniri agreate Putin-Zelenski pentru a încheia vreun eventual acord – o altă probă a valorii de utilizare limitată a acestui pseudo-program, mai degrabă un efort de imagine și de sublinierii faptului că se întâmplă ceva, nicidecum că există perspective reale de încheiere a războiului.
Ambiguitatea recunoașterii unui plan care nu a mai fost
Președintele Zelenski a învățat lecția. Nu mai refuză nimic în spațiul perspectivelor de soluționare a conflictelor, mai ales dacă vin de la Trump. El a reacționat anunțând că e gata să negocieze pacea în formate convenite, subliniiind rolul Americii în acest proces. Altfel, condițiile ieșite public sunt greu dacă nu chiar imposibil de îndeplinit de către Ucraina, cu precădere cedarea Donbasului Rusiei și reducerea semnificativă a numărului de soldați ucraineni. Propunerea ar veni, potrivit unei părți, de la Steve Witkoff și Kirill Dmitriev transmisă secretarului consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov la Miami.
Totuși sursele îl exclud pe Witkoff, cum spuneam, din echipa care a conceput planul, pentru a-l face mai credibil și mai puțin pro-rus. Se spune că a fost elaborat de un grup de foști și actuali oficiali americani și ruși. Altfel, partea americană indică tot pe surse că ar fi ajuns doar la stadiul de concept general. Între prevederi sfârșitul sprijinului militar față de Ucraina, recunoașterii limbii ruse ca limbă de stat și al statutului oficial de biserică națională Bisericii Ortodoxe Ucrainene aparținătoare la Patriarhia Rusă. Răspunsul lui Umerov ar fi fost că planul e inacceptabil fără modificări semnificative, ca să nu vorbim despre nevoia elaborării cu implicarea Ucrainei. Altfel oficialii ruși, în alte surse, susțin că nu au cunoștință despre nici un fel de propuneri de pace din partea SUA.
Ambiguitatea continuă dacă e să ne mutăm la Ankara, acolo unde Președintele turc Recep Tayyip Erdogan pledează pentru relansarea negocierilor privind un armistițiu, iar Președintele Zelenski a venit cu propria sa variantă, la o reuniune care, se spune, trebuia să se întâmple și cu participarea lui Witkoff. Iar la Casa Albă se vorbește despre speculații în jurul presupusului plan, în timp ce oficialii se distanțează de presupusul plan, o fantezie rusă maximalistă, cum o caracterizează, o listă de dorințe a Rusiei pentru a enerva occidentalii. La întrebări directe, cei din Casa Albă susțin că un asemenea plan nu a fost elaborat niciodată, nici ca ciornă, cu atât mai puțin ar fi fost circulat.
Și europenii, prinși pe picior greșit, vorbesc despre un truc rus, în timp ce jocul negării confuzează și mai mult Realitatea știrii. Secretarul de Stat Marco Rubio revine să susțină că încheierea unui conflict la această scală necesită un schimb extins de idei serioase și realiste, o formulă de a justifica brainstormingul realizat eventual, dar fără a asuma existența vreunei propuneri, cu atât mai puțin un plan care să constrângă Ucraina. Între comentariile oficialilor mai apare aparența unor negocieri care de fapt nu există, sau o schema care să accentueze diviziunile între Washington și Kiev sau Bruxelles.
Și în Congres primirea făcută unei asemenea știri a fost extrem de rece: Lindsey Graham susține că orice inițiativă de pace ar trebui să fie susținută de un sprijin militar american și mecanisme punitive pentru Putin, ca să vină la masa de negocieri. Lindsey Graham tocmai s-a întâlnit cu Trump. Iar administrația insistă că nu a circulat nici un plan și nu a autorizat niciodată nici un asemenea draft. Ar fi vorba despre un set de idei asupra unor potențiali pași acceptabili Rusiei, cu precădere. Nu știm dacă am avut de a face cu un plan fantomă, dacă nu măcar idei ce s-ar fi putut constitui într-o strategie diplomatică, sau dacă demersul nu a fost parte dintr-o campanie de dezinformare. Ca și premiza care pare să fi alimentat planul, că Ucraina va pierde oricum Donbasul, de aceea ar fi interesată să creeze un acord acum. Iar pertractările Trump nu înseamnă decât recunoașterea unei realități curente. Sau e un joc al Moscovei pentru a evita noi sancțiuni economice.
EDITORIALE
Iulian Chifu: Războiul cognitiv-informațional în trilaterala România-Republica Moldova-Ucraina
de Iulian Chifu*
Războiul cognitiv informațional, cu nuanțele operațiunilor psihologice incluse, este o parte tradițională a războiului cu spectru larg pe care Rusia îl duce împotriva tuturor democrațiilor, pentru a evita pragul care ar duce la escaladare și război convențional. Mai mult, Rusia are în doctrina sa chiar combinația dintre războiul cognitiv-informațional și războiul cibernetic, utilizată în atacurile de denigrare a lui Hilary Clinton în timpul implicării în alegerile americane din 2016.
Cartea de față realizează o analiză cuprinzătoare a acestui război cognitiv informațional asupra trilateralei România-Republica Moldova-Ucraina, o regiune și trei țări care definesc acest tip de agresiune și oferă lecții învățate din propria experiență, dezvoltată în eforturile de apărare împotriva acestei agresiuni. În primul rând, este vorba despre o țară în război, Ucraina, unde specificul este legat de motivațiile date de Rusia agresiunii și de distorsionarea istoriei, în încercarea de a da vina pe ucraineni, pe cei agresați, pentru războiul și ilegalitatea Rusiei, care încă pretinde că respectă dreptul internațional.
Apoi este vorba despre Republica Moldova, într-o situație complicată legată de alegeri, alegerile prezidențiale împreună cu referendumul pentru introducerea în Constituție a căii europene și a integrării în UE, apoi alegerile parlamentare generale. Republica Moldova a fost terenul de testare a unor tipologii de agresiune, pentru a fi replicate în toate țările democratice, în spațiul post-sovietic sau în Europa Centrală și de Est. Iar România, al treilea caz, a fost legat de o intervenție neplanificată, dar violentă în agresiunea sa informațională, dezvoltată ca răzbunare, zice-se, pentru pierderea înregistrată în Republica Moldova, la alegerile prezidențiale și referendum, pentru care Moscova a dat vina pe România. A fost, de asemenea, revelator modul de desfășurare a unui astfel de atac, care a fost pregătit pentru fiecare țară democratică în parte și care putea fi replicat în orice moment.
În cazul României, lecțiile învățate reprezintă o rețetă comună care ar putea fi multiplicată și utilizată în cazul fiecărui stat democratic, în special în perioada electorală. Nu numai democrația în era tehnologică a rețelelor sociale și a inteligenței artificiale este în joc, ci și alegerile făcute în mod deschis de cetățeni, precum și manipularea și amplificarea partidelor marginale, dar interesante pentru Rusia în cadrul jocurilor electorale interne. Decizia României de a anula alegerile, pe baza încălcării regulilor competiției electorale corecte, a finanțării, a transparenței și condițiilor egale, a modificat dosarul democratic și, în special, dosarul său electoral perfect pe care îl avea, dar prețul a fost acceptat pentru a evita ca Rusia să reușească preluarea ostilă a celei mai importante funcții din statul român, cea de președinte, cea mai importantă funcție pentru luarea deciziilor în politica externă, apărare și securitate.
Studiile noastre conțin atât analize semnificative, cât și monitorizarea și datele care stau la baza acestor concluzii. Dacă România este un caz clar, după ce procurorul general a publicat în mod deschis dosarul trimis în instanță, în cazul Ucrainei, unele părți ale analizei nu sunt publice, iar noi ne limităm la cele care implică dezinformare, manipulare și măsuri active ale Rusiei.
În cazul Republicii Moldova, un studiu aprofundat și extins are ca scop acoperirea alegerilor prezidențiale și a referendumului, a perioadei dintre alegeri, precum și a alegerilor parlamentare, toate câștigate de cetățenii Republicii Moldova în drumul lor pro-european. Am utilizat monitorizarea efectuată în mass-media de limbă română, mass-media de limbă rusă, atât din Republica Moldova, cât și din Rusia, precum și un studiu extins al rețelelor sociale în aceeași perioadă.
Rezultatele sunt o dovadă vie că aceste instrumente de monitorizare și expunere publică, ca și cele de reacție la falsuri sunt importante și au ajutat autoritățile să contracareze acțiunile la fiecare pas, evitând costurile și influența puternică pregătite cu sume enorme de bani implicate. Nu am acoperit implicarea financiară și cumpărarea de voturi în alegeri, prin injectarea de resurse importante în campania electorală, transportate prin curieri, transferuri în bănci sancționate și carduri sau criptomonezi.
Rezultatele arată caracteristicile comune ale războiului cognitiv-informațional al Rusiei, de la dezinformare și știri false la interpretări false și tendențioase ale faptelor și evoluțiilor existente într-o campanie electorală, precum și reinterpretarea și denaturarea evoluțiilor istorice reale ale țărilor vizate de războiul non-letal și non kinetic al Rusiei. Vedem, de asemenea, cum această parte a războiului cu spectru larg este un multiplicator și un instrument important în agresiunea împotriva oricărui stat democratic pe care Rusia l-a creat și lansat după bunul său plac, folosind instrumente provenite din dezvoltarea tehnologică și din social media, precum și din principiile și valorile democratice considerate de Rusia ca fiind vulnerabilități ale lumii occidentale. Prin urmare, au fost construite instrumente pentru a profita de aceste presupuse vulnerabilități.
Cartea noastră este o referință importantă pentru monitorizarea acestor evoluții în trei cazuri particulare: Ucraina devastată de război, Republica Moldova cu orientarea sa geopolitică controversată și alegeri critice, și România, o țară membră a UE/NATO care se confruntă cu provocări la nivelul celei mai importante funcții alese, cea de președinte. Aceste abordări trilaterale evidențiază atât aspecte comune, cât și strategii generale în abordarea războiului informațional cognitiv purtat de Rusia, precum și adaptabilitatea fiecărui caz în parte. Flexibilitatea și adaptabilitatea sunt caracteristici definitorii, cu implicarea localnicilor în acest efort, precum și supravegherea importantă și atacurile personalizate utilizate pentru a atinge acest nivel de performanță și efect.
Cartea are trei autori, reprezentând cele trei state în cauză. E vorba despre subsemnatul, Elena Mârzac și Vira Konstantinova. De asemenea, e alcătuită din 4 părți, o parte teoretică, precum și cele trei părți referitoare la cele trei state vizate. În cazul României, vizată este campania prezidențială din noiembrie și anularea alegerilor, perioada dintre alegeri și cea a alegerilor prezidențiale repetate. În cazul Ucrainei, analiza vizează întreaga perioadă a lui 2024 – 2025, în război. În cazul Republicii Moldova, am separat elementele în trei părți fundamentale, alegerile prezidențiale și referendumul, perioada dintre alegeri și alegerile parlamentare.
În cazul Republicii Moldova, un accent special l-am pus pe dimensiunea atacurilor tip character assassination la adresa președintelui Maia Sandu. Atacurile nu au vizat doar alegerile prezidențiale, ci toate perioadele în cauză, fiind considerat de către agresorul rus faptul că subminarea președintei Maia Sandu poate duce la un impact major, pe baza antrenării efortului și în campania parlamentară. În plus, o caracteristică descoperită, pentru a evita intepretarea unor atacuri misogine și victimizarea președintei Republicii Moldova, dar și pentru a-i marginaliza relevanța și a evita replicile la acest nivel, atacurile principale s-au derulat prin vocea purtătoarei de cuvânt al MAE al Federației Ruse, Maria Zaharova.
Președintele Republicii Moldova este egalat la acest nivel, purtător de cuvânt al MAE rus, atacul e purtat de o doamnă, astfel încât să se evite efectele secundare, iar rezultatul scontat era derizoriul și bătaia de joc. Însă reacția publicului a fost diferită: atacul a fost văzut ca o impunitate și o tratare la dimensiune derizorie a Republicii Moldova ca stat, ofensa a fost resimțită și a avut rol și de mobilizare, și de acoperire a unor probleme interne acute, reușind să ducă la mobilizare, pe baza alegerii cruciale și evident distincte, relevante, ba chiar crucială și existențială Est contra Vest, colonie versus libertate.
Alegerile din România și Republica Moldova au mai demonstrat faptul că există posibilitatea de a selecta un favorit și să-l promovezi în prim plan, amplificându-i vizibilitatea, chiar dacă vine din neant. Dacă afacerea Tik Tok a funcționat în România până la nivelul de a promova un candidat prezidențial de la 1% la prima poziție, în Republica Moldova, Partidul Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc a beneficiat de un mecanism similar, intrând în Parlament, chiar dacă nereușind și scorul înregistrat anterior în România, o dovadă că lecțiile învățate au jucat un rol deja. Totuși această singularitate trebuie tratată cu maximă atenție, investigată, deconstruită și contracarată, pentru a evita alterarea rezultatului alegerilor libere și corecte.
Cartea poate fi comandată pe site la editura RAO, care s-a îngrijit de editarea și publicarea ei.
* Iulian Chifu este profesor universitar doctor habilitat la UNAp, președintele Centrului de Prevenirea Conflictelor și Early Warning. Este specializat în Analiză de Conflict și decizie în criză, spațiul post-sovietic și studii prospective. A fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice, securitate și politică externă (2011-2014) și consilier de stat al Prim-Ministrului pentru politică externă, securitate și afaceri strategice (2021-2023). Este autor a numeroase cărți, publicații și articole de specialitate.
