Piața unică: Comisia Europeană deschide două proceduri de infringement împotriva României pentru nerespectarea legislației privind achizițiile publice și normelor privind întârzierea plăților

Parlamentul European a marcat miercuri, în ultima sesiune plenară a acestui mandat, aniversarea a douăzeci de ani de la extinderea din 2004, în urma căreia zece noi țări au aderat la Uniunea Europeană, în ceea ce a reprezentat cel mai mare val de extindere din istoria Uniunii.

La eveniment au participat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și foștii președinți ai Parlamentului European, Pat Cox, și Comisiei Europene, Romano Prodi, de la momentul respectivei extinderi. La ceremonia solemnă din plenul Parlamentului European au participat și tineri născuți în mai 2004.

La data de 1 mai 2004 a avut loc cel de-al cincilea val de extindere din istoria UE, când zece țări au aderat la UE: Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. Aceasta a fost cea mai mare extindere din punctul de vedere al populației și al numărului de țări.

“Când ceasul a bătut miezul nopții, la 1 mai 2004, un continent întreg a izbucnit în sărbătoare. Flăcările focurilor de tabără au aprins noaptea în statele baltice. O mie de focuri de artificii au colorat marea din jurul Maltei și Ciprului, iar lacurile din Slovenia și Oda bucuriei au răsunat în orașele din Europa Centrală și de Est, aflate anterior de cealaltă parte a Cortinei de Fier“, a afirmat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în cadrul unui discurs susținut în plen.

The historic 2004 enlargement was the birth of a new era.

Built on the promise that all Europeans can be masters of their own destiny.

Together with your ingenuity, Europe has made you stronger.

