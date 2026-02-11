Piață unică integrată, interconectare energetică, materii prime critice, tranziție extinsă: Obiectivele României la summitul UE. Nicușor Dan, consultări cu Merz, Meloni, Tusk și alți lideri

Președintele Nicușor Dan, va participa joi la summitul informal al Consiliului European, convocat de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei, pentru a da un impuls politic și strategic direcției Uniunii Europene în sfera competitivității economice, a rolului său în economia globală și în perspectiva valorificării potențialului pieței unice.

“Subiectul principal al acestei reuniuni este acela de a dezbate în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, cum se poate genera mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni în noul context global, marcat de transformări profunde. Consolidarea pieței unice și creșterea competitivității Uniunii Europene sunt principalele soluții aflate pe masa discuțiilor. Din această perspectivă, agenda va cuprinde teme precum întărirea industriei europene și construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocrației și a barierelor naționale, simplificarea legislației, dar și încurajarea investițiilor și a inovațiilor pentru a dezvolta economiile europene”, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În pregătirea acestui Consiliu European, arată Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a solicitat puncte de vedere de la instituții cu responsabilități pe problematici europene pentru a formula o viziune coerentă a României cu privire la prioritățile de acțiune la nivelul UE pentru perioada următoare.

“În acest sens, la Administrația Prezidențială au avut loc în această săptămână discuții aplicate cu ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul economiei, Irineu Darău, și cu reprezentanți ai Ministerului Energiei, ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Băncii Naționale a României. Astfel de întâlniri pentru pregătirea Consiliilor Europene pe teme economice vor avea de acum înainte un caracter permanent”, a precizat Palatul Cotroceni.

În cadrul reuniunii din 12 februarie, șeful statului va promova interesele țării noastre în materie de dezvoltare economică și competitivitate, care pot fi îndeplinite doar într-o piață unică complet integrată și funcțională.

“De aceea, în cadrul discuțiilor, președintele Nicușor Dan va pleda pentru consolidarea pieței unice, atragerea de investiții și utilizarea noilor oportunități comerciale rezultate din acordurile recent semnate de către Uniunea Europeană, ceea ce va deschide noi posibilități economice pentru țara noastră“, subliniază sursa citată.

Totodată, președintele susține necesitatea simplificării procedurilor administrative pentru afaceri, care să faciliteze creșterea investițiilor și extinderea companiilor românești pe piețele europene.

De asemenea, țara noastră va promova soluții integrate pentru reducerea dependențelor strategice, prin identificarea de parteneriate internaționale, în special în domeniul materiilor prime critice, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale. Amintim că România a fost una dintre cele cinci țări membre ale Uniunii Europene care au participat la nivel de ministru de externe la reuniunea ministerială privind mineralele rare găzduită de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Washington.

În ceea ce privește energia, președintele Nicușor Dan consideră că soluția de a reduce costurile pentru cetățenii și companiile din România o reprezintă consolidarea Uniunii Energiei, adică o interconectare mai bună a rețelelor energetice europene.

Președintele va solicita și perioade de tranziție mai lungi pentru implementarea politicilor de mediu, astfel încât acestea să fie sustenabile şi să nu afecteze negativ economia noastră.

Referitor la Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, șeful statului sprijină o alocare semnificativă destinată creșterii competitivității, dar va susține totodată că trebuie să se țină cont și de criterii geografice pentru a reduce decalajele economice existente dintre țările europene, o viziune pe care Nicușor Dan a transmis-o șefului Consiliului European, Antonio Costa, într-o convorbire telefonică avută săptămâna trecută.

Potrivit agendei difuzate de Președinție, șeful statului va participa anterior reuniunii de la Alden Biesen la o întâlnire de coordonare pe tema pieței interne și a competitivității alături de lideri din Germania, Italia, Belgia, Polonia, Țările de Jos, Luxemburg, Danemarca, Austria, Cehia, Ungaria și Slovacia. La întrevedere va participa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Vorbind în plenul Parlamentului European înainte de summitul de joi, Ursula von der Leyen a propus “o cale europeană spre independență”, axată pe comerț, piață unică, uniunea piețelor de capital, energie și simplificare.

“Competitivitatea nu este doar fundamentul prosperității noastre, ci și al securității noastre și, în ultimă instanță, al democrațiilor noastre. O Europă competitivă poate fi doar o Europă independentă (…) Avem a doua economie a lumii, dar o conducem cu frâna de mână trasă”, a spus ea, la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a opinat că Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în care dacă nu investește în competitivitate va fi „măturată” de SUA și de China. În schimb, Germania a tăiat din apetitul liderului francez pentru un nou mecanism de împrumuturi, precizând că acest subiect distrage puțin atenția de la miza reală, respectiv „problema de productivitate”.

Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.

Reuniunea are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.