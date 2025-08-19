Pîslaru: Proiectele mature vor fi prioritizate în PNRR; pentru restul se caută soluții alternative de finanțare

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis că fondurile din PNRR trebuie orientate cu prioritate către proiectele aflate deja în implementare și cu șanse reale de finalizare până în august 2026.

„Banii europeni sunt șansa noastră să modernizăm România”, a scris Pîslaru pe Facebook, după întâlnirea alături de premierul Ilie Bolojan cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România.

„Am subliniat importanța unei planificări riguroase, astfel încât fondurile europene să fie direcționate către proiecte mature, aflate deja în implementare și care pot fi finalizate până în august 2026. În același timp, pentru investițiile care nu pot respecta acest termen, căutăm soluții alternative de finanțare – fie prin alte programe europene, fie din fonduri naționale”, a precizat ministrul.

Pîslaru a subliniat că dialogul strâns dintre Guvern și autoritățile locale este esențial pentru buna utilizare a resurselor: „Doar prin colaborare putem transforma banii europeni în rezultate concrete pentru români și pentru România.”