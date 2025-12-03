Planul Comisiei Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina „nu răspunde în mod satisfăcător preocupărilor noastre”, transmite Belgia: Nu este acceptabil să fim lăsați singuri să gestionăm riscurile

Ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, a declarat miercuri că planurile Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a susține un împrumut pentru Ucraina nu răspund preocupărilor Belgiei, fiind „cea mai proastă” dintre toate opțiunile, informează Deutsche Welle.

„Schema împrumutului pentru reparații implică riscuri economice, financiare și juridice importante”, a afirmat el.

El a declarat că Belgia este frustrată de faptul că „nu este ascultată” și că preocupările sale sunt „minimizate”, potrivit The Guardian.

„Textul pe care Comisia îl va prezenta astăzi nu răspunde în mod satisfăcător preocupărilor noastre. Nu este acceptabil să se utilizeze banii și să ne lase singuri să facem față riscurilor”, a afirmat el.

Prevot a afirmat că Belgia ar avea nevoie de garanții solide și de acoperire împotriva tuturor riscurilor care decurg din propunere pentru a fi convinsă. „Orice stat membru ar cere același lucru”, a spus el.

Dar, de preferință, a spus el, UE ar trebui „să împrumute suma necesară de pe piețe”, numind-o „o opțiune robustă și bine stabilită, cu parametri previzibili”.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Berlinul ia în serios obiecțiile Bruxelles-ului și că o soluție ar fi posibilă dacă aliații UE ar rămâne uniți.

Comisia Europeană a propus o soluție juridică pentru a calma temerile Belgiei cu privire la un scenariu de coșmar care s-ar putea produce dacă activele rusești înghețate la Bruxelles ar fi utilizate ca împrumut pentru Ucraina.

Comisia dorește ca cele 27 de țări membre ale UE să convină să crediteze Kievului miliardele imobilizate în cadrul summitului Consiliului European din această lună. Belgia se opune însă, temându-se că va fi pusă în dificultate dacă banii vor trebui să fie returnați Rusiei, informează Politico Europe.

Cinci diplomați și oficiali ai UE au declarat că se elaborează în prezent un cadru juridic pentru a preveni acest lucru. O propunere completă privind împrumutul este așteptată miercuri.

Cea mai mare teamă a Belgiei este că, dacă cele 140 de miliarde de euro vor fi împrumutate Ucrainei, o singură țară pro-rusă din UE, precum Ungaria sau Slovacia, ar putea exercita dreptul de veto asupra reînnoirii regimului de sancțiuni al UE împotriva Moscovei. Acest lucru ar obliga Belgia să returneze imediat miliardele lipsă Rusiei.

Soluția Comisiei pentru a mulțumi Belgia este de a împiedica țările individuale din UE să poată anula sancțiunile. Prim-ministrul ungar Viktor Orbán are în prezent puterea de a face exact acest lucru, deoarece sancțiunile necesită unanimitate și trebuie reînnoite la fiecare șase luni.

Comisia vede acum o soluție pentru a ocoli această problemă: dorește să recurgă la o clauză din articolul 122 din tratatul UE, care permite guvernelor să decidă „în spiritul solidarității între statele membre cu privire la măsurile adecvate situației economice”.

Comisia dorește să interpreteze acest lucru în sensul că, având în vedere miza financiară enormă în acest caz, o majoritate calificată a națiunilor va fi suficientă pentru a aproba prelungirea sancțiunilor, privând Ungaria de un potențial drept de veto. Unul dintre diplomați a afirmat că această strategie este o modalitate de „a asigura sprijinul Belgiei”.

Avocații UE sunt de acord că formularea vagă a articolului 122 justifică revizuirea cerințelor de unanimitate, deoarece o revocare a sancțiunilor ar avea efecte devastatoare asupra economiei europene. Această interpretare ar putea fi utilizată și pentru a reduce frecvența voturilor de reînnoire a sancțiunilor de la o dată la șase luni la o dată la trei ani, au declarat diplomații informați cu privire la discuții.

Timpul este acum esențial, deoarece eșecul de a ajunge la un acord va lăsa Ucraina cu un buget redus pentru a lupta împotriva forțelor ruse înainte ca trezoreria să se golească în aprilie. Alternativa este ca plătitorii de taxe din UE să suporte costul războiului din Ucraina, în timp ce miliardele sancționate de Moscova rămân intacte.

Întrebarea cheie este dacă ultimele eforturi juridice ale Comisiei îl vor mulțumi pe prim-ministrul belgian Bart De Wever și îl vor determina să permită eliberarea fondurilor rusești de la banca Euroclear din Bruxelles. Biroul lui De Wever a refuzat să comenteze soluția juridică.

Problema revizuirii regulilor UE privind sancțiunile este dezbătută de ani de zile în culisele puterii de la Bruxelles. În octombrie, executivul european a sugerat utilizarea concluziilor Consiliului European de anul trecut ca bază juridică pentru menținerea înghețării activelor Rusiei până la rambursarea reparațiilor postbelice.

Însă mai multe țări s-au opus acestei idei, temându-se că utilizarea unor declarații politice vechi pentru a dicta politica viitoare ar crea un precedent periculos.