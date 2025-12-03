U.E.
Planul Comisiei Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina „nu răspunde în mod satisfăcător preocupărilor noastre”, transmite Belgia: Nu este acceptabil să fim lăsați singuri să gestionăm riscurile
Ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, a declarat miercuri că planurile Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a susține un împrumut pentru Ucraina nu răspund preocupărilor Belgiei, fiind „cea mai proastă” dintre toate opțiunile, informează Deutsche Welle.
„Schema împrumutului pentru reparații implică riscuri economice, financiare și juridice importante”, a afirmat el.
El a declarat că Belgia este frustrată de faptul că „nu este ascultată” și că preocupările sale sunt „minimizate”, potrivit The Guardian.
„Textul pe care Comisia îl va prezenta astăzi nu răspunde în mod satisfăcător preocupărilor noastre. Nu este acceptabil să se utilizeze banii și să ne lase singuri să facem față riscurilor”, a afirmat el.
Prevot a afirmat că Belgia ar avea nevoie de garanții solide și de acoperire împotriva tuturor riscurilor care decurg din propunere pentru a fi convinsă. „Orice stat membru ar cere același lucru”, a spus el.
Dar, de preferință, a spus el, UE ar trebui „să împrumute suma necesară de pe piețe”, numind-o „o opțiune robustă și bine stabilită, cu parametri previzibili”.
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că Berlinul ia în serios obiecțiile Bruxelles-ului și că o soluție ar fi posibilă dacă aliații UE ar rămâne uniți.
Comisia Europeană a propus o soluție juridică pentru a calma temerile Belgiei cu privire la un scenariu de coșmar care s-ar putea produce dacă activele rusești înghețate la Bruxelles ar fi utilizate ca împrumut pentru Ucraina.
Comisia dorește ca cele 27 de țări membre ale UE să convină să crediteze Kievului miliardele imobilizate în cadrul summitului Consiliului European din această lună. Belgia se opune însă, temându-se că va fi pusă în dificultate dacă banii vor trebui să fie returnați Rusiei, informează Politico Europe.
Cinci diplomați și oficiali ai UE au declarat că se elaborează în prezent un cadru juridic pentru a preveni acest lucru. O propunere completă privind împrumutul este așteptată miercuri.
Cea mai mare teamă a Belgiei este că, dacă cele 140 de miliarde de euro vor fi împrumutate Ucrainei, o singură țară pro-rusă din UE, precum Ungaria sau Slovacia, ar putea exercita dreptul de veto asupra reînnoirii regimului de sancțiuni al UE împotriva Moscovei. Acest lucru ar obliga Belgia să returneze imediat miliardele lipsă Rusiei.
Soluția Comisiei pentru a mulțumi Belgia este de a împiedica țările individuale din UE să poată anula sancțiunile. Prim-ministrul ungar Viktor Orbán are în prezent puterea de a face exact acest lucru, deoarece sancțiunile necesită unanimitate și trebuie reînnoite la fiecare șase luni.
Comisia vede acum o soluție pentru a ocoli această problemă: dorește să recurgă la o clauză din articolul 122 din tratatul UE, care permite guvernelor să decidă „în spiritul solidarității între statele membre cu privire la măsurile adecvate situației economice”.
Comisia dorește să interpreteze acest lucru în sensul că, având în vedere miza financiară enormă în acest caz, o majoritate calificată a națiunilor va fi suficientă pentru a aproba prelungirea sancțiunilor, privând Ungaria de un potențial drept de veto. Unul dintre diplomați a afirmat că această strategie este o modalitate de „a asigura sprijinul Belgiei”.
Avocații UE sunt de acord că formularea vagă a articolului 122 justifică revizuirea cerințelor de unanimitate, deoarece o revocare a sancțiunilor ar avea efecte devastatoare asupra economiei europene. Această interpretare ar putea fi utilizată și pentru a reduce frecvența voturilor de reînnoire a sancțiunilor de la o dată la șase luni la o dată la trei ani, au declarat diplomații informați cu privire la discuții.
Timpul este acum esențial, deoarece eșecul de a ajunge la un acord va lăsa Ucraina cu un buget redus pentru a lupta împotriva forțelor ruse înainte ca trezoreria să se golească în aprilie. Alternativa este ca plătitorii de taxe din UE să suporte costul războiului din Ucraina, în timp ce miliardele sancționate de Moscova rămân intacte.
Întrebarea cheie este dacă ultimele eforturi juridice ale Comisiei îl vor mulțumi pe prim-ministrul belgian Bart De Wever și îl vor determina să permită eliberarea fondurilor rusești de la banca Euroclear din Bruxelles. Biroul lui De Wever a refuzat să comenteze soluția juridică.
Problema revizuirii regulilor UE privind sancțiunile este dezbătută de ani de zile în culisele puterii de la Bruxelles. În octombrie, executivul european a sugerat utilizarea concluziilor Consiliului European de anul trecut ca bază juridică pentru menținerea înghețării activelor Rusiei până la rambursarea reparațiilor postbelice.
Însă mai multe țări s-au opus acestei idei, temându-se că utilizarea unor declarații politice vechi pentru a dicta politica viitoare ar crea un precedent periculos.
Ucraina și Franța au operaționalizat zeci de roboți „Colossus” pentru a întări reziliența țării în fața atacurilor cu drone
Shark Robotics, o întreprindere franceză de tip IMM și lider pe piața roboților pentru siguranța împotriva incendiilor, a organizat marți, 25 noiembrie, în Ucraina, o ceremonie împreună cu Serviciul de Urgență al Ucrainei (SESU) pentru a sărbători livrarea și punerea în funcțiune a 40 de roboți „Colossus” finanțați de Franța, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.
Cyrille Kabbara, fondator și CEO al Shark Robotics, a prezentat roboții Colossus alături de directorul general al SESU, Andriy Danik. La eveniment au participat vice-ministrul Economiei din Ucraina, Ihor Bezkaraivainyi; ambasadorul Franței, Gaël Veyssière; trimisul special al președintelui Republicii Franceze pentru reconstrucția Ucrainei, Pierre Heilbronn; precum și reprezentanți ai mai multor autorități europene și ucrainene.
Acești roboți sunt utilizați zilnic în operațiunile SESU din diferite regiuni, în special în urma atacurilor aeriene. Ei contribuie direct la reziliența Ucrainei: protejează personalul de urgență intervenind în zone care ar prezenta riscuri excesive pentru personalul uman și sporesc eficiența operațională.
Înaintea ceremoniei, a avut loc o demonstrație a roboților Colossus și a altor echipamente avansate folosite de SESU pentru protejarea populației și a infrastructurii în contextul agresiunii ruse.
„Aici, în Ucraina, vedem clar că roboții devin o componentă cheie a rezilienței și protecției civile, în special împotriva atacurilor cu drone. Am livrat 40 de roboți în 7 luni și suntem gata să facem mai mult, în conformitate cu nevoile exprimate, inclusiv prin stabilirea unei prezențe în Ucraina. Astăzi, mai mult ca niciodată, suntem mândri să punem în practică motto-ul nostru: Salvarea vieților prin tehnologie”, a transmis Cyrille Kabbara, CEO Shark Robotics.
La rândul său, Andriy Danyk, director general al SESU, a declarat că „cei 40 de roboți de stingere pe care Serviciul nostru i-a primit au fost de un ajutor important în operațiunile desfășurate în zone cu risc pentru personal.”
UE lansează un program de 5 milioane de euro pentru combaterea dezinformării și interferenței străine în țările Parteneriatului Estic
Un nou program regional în valoare de 5 milioane de euro, care vizează detectarea și combaterea manipulării informaționale străine, interferenței și dezinformării în regiunea Parteneriatului Estic (PaE), a fost lansat marți, la Summitul Societății Civile pentru Parteneriatul Estic 2025, informează Comisia Europeană.
Programul va sprijini organizațiile societății civile și mass-media independente din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, precum și pe cele care operează în exil. El se va concentra pe consolidarea capacității acestora de a desfășura comunicare strategică, pe îmbunătățirea nivelului de alfabetizare media și pe combaterea dezinformării. Acțiunile vor include consolidarea capacităților, cercetare și analiză, creșterea rezilienței transfrontaliere și sprijin financiar.
Această nouă inițiativă vine într-un moment critic pentru Parteneriatul Estic, în condițiile în care regiunea se confruntă cu provocări majore: suferința umană și instabilitatea provocate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei; represiunea continuă din Belarus; reculul democratic accelerat din Georgia; amenințările hibride persistente și tentativele de destabilizare a Republicii Moldova, în special în perioada electorală recentă; precum și alegerile care vor avea loc în curând în Armenia, un nou test pentru instituțiile democratice.
„Autocrații răspândesc dezinformare pentru a slăbi societățile noastre democratice. Ne confruntăm cu aceleași amenințări în statele noastre membre și în țările vecine. Pentru a proteja libertatea și democrația în Europa, toți europenii trebuie să lucreze împreună. Mass-media independentă și spațiile civice active din vecinătatea noastră fac parte din rețeaua de siguranță democratică a Europei”, a declarat comisarul european pentru Extindere, Marta Kos.
În cadrul ceremoniei de deschidere, comisarul Kos a participat și la ceremonia de decernare a Premiilor Societății Civile, distincția anuală acordată de Forumul Societății Civile din Parteneriatul Estic pentru activitatea remarcabilă și curajoasă a unor persoane sau organizații din regiune. Ea a înmânat premiile pentru 2025 organizațiilor Foreign Policy Council “Ukrainian Prism” și Women’s Association for Rational Development (WARD).
Ukrainian Prism, un think tank axat pe politică externă și securitate internațională, a fost onorat pentru angajamentul său continuu în ciuda impactului devastator al războiului de agresiune al Rusiei. Organizația reprezintă forța și reziliența societății civile ucrainene, care continuă să apere democrația și justiția în condiții extrem de dificile.
WARD, o organizație a societății civile din Azerbaidjan care promovează egalitatea de gen, emanciparea femeilor și participarea acestora, a fost recunoscută pentru eforturile depuse în avansarea egalității de gen pentru toți – femei, bărbați, fete și băieți – în țară.
Lansat în 2009, Parteneriatul Estic are ca obiectiv consolidarea și aprofundarea relațiilor politice și economice dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și șase țări din regiune: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.
Summitul Societății Civile pentru Parteneriatul Estic 2025, organizat de Forumul Societății Civile PaE cu sprijinul UE, are loc la Bruxelles în perioada 2–4 decembrie. Evenimentul reunește organizații ale societății civile din UE și din Parteneriatul Estic, precum și factori de decizie, pentru a discuta viitorul cooperării multilaterale, rolul societății civile și modalități de consolidare a rezilienței acesteia.
„Este destul de evident” că Putin nu dorește pacea în Ucraina, avertizează miniștrii de externe ai NATO
Miniștrii de externe din țările europene membre NATO au transmis miercuri, la Bruxelles, un mesaj ferm la adresa Moscovei, subliniind că nu se întrevede nicio schimbare în atitudinea Kremlinului, relatează The Guardian.
Întorși la Bruxelles, oficialii europeni și-au arătat tot mai puțiă toleranță față de Rusia, avertizând că evoluțiile de pe front arată că Putin „nu și-a schimbat deloc cursul” și devine „tot mai agresiv” în Ucraina.
„Vedem că Putin nu și-a schimbat deloc direcția. Devine tot mai agresiv pe câmpul de luptă. Este destul de evident că nu vrea niciun fel de pace”, a declarat ministrul estonian de externe Margus Tsahkna.
Totodată, ministrul estonian de externe a subliniat că, dacă Europa dorește să aibă un cuvânt de spus în procesul de pace care va defini securitatea noastră viitoare, trebuie să acționeze cu hotărâre și să folosească activele înghețate ale Rusiei.
„Acesta este un instrument puternic pentru a sprijini Ucraina și pentru a determina în cele din urmă Rusia să renunțe la obiectivele sale și să se angajeze cu adevărat în procesul de pace”, a adăugat Tsahkna.
De asemenea, ministrul de externe al Finlandei, Elina Valtonen, a transmis același mesaj. „Până în prezent, nu am văzut nicio concesie din partea agresorului, adică Rusia, și cred că cea mai bună măsură de consolidare a încrederii ar fi să începem cu un armistițiu complet”, a declarat ea reporterilor.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că speră ca negocierile privind un posibil plan de pace pentru Ucraina să ducă la rezultate, însă Alianța trebuie să rămână pregătită să sprijine Kievul în continuare dacă procesul nu avansează suficient.
Întrebat despre declarațiile recente ale lui Vladimir Putin privind un eventual conflict cu Europa, Rutte a evitat să răspundă direct.
„Nu voi reacționa la tot ce spune Putin. L-am văzut în uniformă militară, îmbrăcat ca un soldat de pe front, dar nu se afla pe linia frontului – era destul de departe de aceasta, alaltăieri – așa că nu voi reacționa la fiecare declarație”, a spus el.
