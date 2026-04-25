Planul de achiziții din SAFE este esențial, afirmă Nicușor Dan după ce fragmente dintr-o dronă rusească s-au prăbușit la Galați: Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei

Președintele Nicușor Dan a condamnat ferm „comportamentul iresponsabil” al Rusiei, în urma incidentului provocat de prăbușirea unei drone în municipiul Galați, subliniind că astfel de situații pun în pericol siguranța cetățenilor români și evidențiază riscurile generate de războiul de la graniță.

„Cetățenii trebuie să fie în siguranță, iar acest obiectiv rămâne prioritatea absolută. Instituțiile responsabile au acționat corect și coordonat, reușind să minimizeze riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor provenite din drona rusească. În același timp, nu putem ignora realitatea unui război aflat la granițele noastre, care generează provocări și vulnerabilități ce trebuie tratate cu maximă seriozitate. Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei. Astfel de incidente, precum drona căzută azi noapte la Galați, demonstrează lipsa de respect față de normele de drept internațional, punând în pericol siguranța cetățenilor României, stat membru al NATO. România nu este parte la acest conflict. Și totuși, consecințele lui se resimt pe străzile noastre, în gospodăriile și în viețile cetățenilor. Acesta este primul incident în care proprietăți românești au fost efectiv avariate, un prag pe care îl privim cu toată seriozitatea”, a declarat șeful statului.

Președintele a subliniat că sprijinul acordat Ucrainei rămâne o decizie corectă și necesară, în concordanță cu valorile și interesele României.

„Sprijinul acordat Ucrainei încă din prima zi a războiului provocat de Rusia a fost și rămâne o decizie corectă, în acord cu valorile și interesele noastre, iar acest lucru trebuie reafirmat cu tărie de la toate nivelurile statului pentru a spulbera orice urmă de îndoială a unor cetățeni”, a afirmat Nicușor Dan.

În același context, președintele a atras atenția asupra necesității accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei României.

„Ca stat membru NATO și al Uniunii Europene, România participă activ la eforturile de întărire a securității comune. Incidentul de azi noapte subliniază însă necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei, astfel încât să răspundem adecvat riscurilor actuale. Planul de achiziții din SAFE este esențial. Le mulțumesc tuturor celor implicați, personal MAI, MApN și SRI, pentru intervenția profesionistă, evacuarea în siguranță a cetățenilor și gestionarea responsabilă a întregii situații”, a conchis acesta.

În urma incidentului, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, l-a convocat la sediul Ministerul Afacerilor Externe pe ambasadorul Federației Ruse la București.

Citiți și

România “condamnă ferm acțiunile iresponsabile” ale Rusiei după ce fragmente de dronă s-au prăbușit în Galați

Ministrul Apărării: România dezvoltă constant soluții antidronă și analizează reconfigurarea apărării după incidentul de la Galați. Programul SAFE ar fi permis interceptarea

Ilie Bolojan condamnă incidentul cu dronă de la Galați și promite acțiune fermă pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării

Potrivit Ministerul Apărării Naționale, forțele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei cu România, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice fiind ridicate în aer cu autorizare de angajare. În zona Bariera Traian din Galați au fost identificate fragmente de dronă care au avariat o anexă gospodărească și un stâlp de electricitate, fără a fi înregistrate victime.

Conform Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, specialiștii au identificat o posibilă încărcătură explozivă la locul prăbușirii, iar autoritățile au dispus evacuarea populației pe o rază de 200 de metri.

Forțele de ordine au evacuat 217 persoane din zona afectată, dintre care 11 cu probleme medicale, iar ulterior alte 315 persoane au fost evacuate preventiv de pe traseul de transport al dronei către locul de detonare controlată din afara orașului.