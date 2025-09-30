INTERNAȚIONAL
Planul de pace al lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza este „cea mai bună șansă” de a pune capăt războiului, consideră Friedrich Merz
MAREA BRITANIE
Fost ministru britanic al Apărării propune o abordare centrată pe cunoașterea agresorului pentru soluționarea războiului din Ucraina și deplânge că esticii nu au fost ascultați când atrăgeau atenția asupra pericolului rusesc
Fostul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace, a sugerat care ar putea fi soluția pentru a accelera rezolvarea conflictului din Ucraina, punând accentul pe o abordare centrată pe cunoașterea agresorului.
„Cred că trebuie să ne amintim ce îl motivează pe Putin. Putin este îndrăgostit de ideea de a domina Ucraina, de a cuceri Ucraina, <<Crimeea este Rusia>>… Dacă citiți discursurile sale din 2014, el compară Crimeea cu Muntele Sfânt. Așadar, trebuie să ajutăm Ucraina să dobândească capacități pe termen lung pentru a face Crimeea neviabilă. Trebuie să sufocăm viața din Crimeea. Și cred că, dacă Putin va realiza că are ceva de pierdut, că nu este locuibilă sau că nu poate funcționa, și acel pod, avem nevoie de Taurus (n.r. rachete germane cu rază lungă de acțiune), trebuie să distrugem Podul Kerch, pentru că este o statuie a ego-ului lui Putin, și cred că, dacă vom face asta, Putin va realiza brusc că are ceva de pierdut”, a subliniat Wallace în cadrul Forumului de Securitate din Varșovia, potrivit The Guardian.
Aflat la cârma Ministerului Apării între 2019-2023, Acesta a prezentat o serie de lecții pe care le-a învățat din coordonarea răspunsului Regatului Unit la invazia rusă în Ucraina.
El spune că „prima lecție este că trebuie să privim lumea nu așa cum ne-am dori să fie, ci așa cum este”.
De asemenea, acesta a criticat reacțiile inițiale ale unor țări.
„Îmi amintesc că am fost la Mariupol când eram ministru al securității guvernului, la scurt timp după otrăvirea de la Salisbury… Îmi amintesc că, atunci când a fost vorba chiar și de ajutorul militar inițial acordat Ucrainei, a existat o țară din Europa care nu a permis nici măcar exportul de excavatoare către Ucraina – excavatoare, nu arme, nu rachete, ci excavatoare! – doar pentru că acest lucru ar fi putut fi potențial provocator pentru președintele Putin”, a amintit Wallace.
O altă provocare identificată de el este „schimbarea unei mentalități care, în opinia mea, a devenit îngrijorător de endemică în ministerele de externe din Europa, și anume aceea de a ne privi adversarii ca și cum ar fi la fel ca noi”.
„Îmi amintesc că un membru de rang înalt al unui serviciu de informații din Europa mi-a spus că Putin nu va invada, deoarece nu ar fi logic. Ei bine, nu, nu este logic din niciun punct de vedere. Ceea ce a făcut Putin este ilogic, dezastruos în interiorul țării și a ucis milioane de oameni. Dar acești oameni nu sunt întotdeauna logici”, a continuat Ben Wallace.
Fostul ministru al Apărării a pus accentul pe diferențele dintre democrații și autocrații și pe importanța acceptării realității, fără a o cosmetiza.
„Ei nu sunt ca noi. Ei nu au democrații în același mod, nu au sistemul de checks and balances pe care îl avem noi. Și noi am pierdut acea abilitate, acea abilitate profundă pe care am fi putut-o avea acum sute de ani sau 50 de ani, de a recunoaște și de a citi adversarul. De a citi atmosfera. … Așa că trebuie să trecem la etapa de a accepta că Putin nu este ceea ce credeam noi că este și apoi să facem ceva în privința asta. Și au fost mulți oameni în această țară și în estul Europei care ne-au avertizat de mulți ani, dar oamenii nu i-au ascultat”, a conchis Ben Wallace.
Ben Wallace a fost unul dintre cei mai longevivi miniștri ai Apărării din NATO, conducând securitatea națională a Regatului Unit în perioade turbulente. Sub conducerea sa, Regatul Unit a răspuns la evacuarea din Kabul și Sudan.
Pe plan internațional, Ben Wallace este considerat unul dintre principalii lideri ai răspunsului Occidentului la invazia ilegală a Rusiei în Ucraina. El a fost primul care a solicitat și a furnizat ajutor letal Ucrainei înainte de război.
Pe plan intern, a finalizat două revizuiri strategice ale apărării și a prezentat prima strategie a Regatului Unit în domeniul inteligenței artificiale pentru Ministerul Apărării. De asemenea, a reușit să obțină o finanțare suplimentară de 31 de miliarde de lire sterline pentru apărare.
REPUBLICA MOLDOVA
Friedrich Merz, mesaj în română pentru moldovenii care au optat “ferm pentru pentru democrație în pofida ingerințelor Rusiei”: Sprijinim Moldova pe calea sa în UE
Cancelarul german Friedrich Merz a salutat luni seară, cu un mesaj în limba română, victoria detașată a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.
“Felicit cetăţenii Republicii Moldova pentru votul lor prin care au optat ferm pentru democraţie. Apreciem modul paşnic în care aţi efectuat alegerile, în pofida ingerinţelor din partea Rusiei. Sprijinim Moldova pe calea sa în UE”, a scris Merz, pe X.
Felicit cetăţenii Republicii Moldova pentru votul lor prin care au optat ferm pentru democraţie. Apreciem modul paşnic în care aţi efectuat alegerile, în pofida ingerinţelor din partea Rusiei.
Sprijinim Moldova pe calea sa în UE.
— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) September 29, 2025
Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor finale, după centralizarea a 100% din procesele-verbale, PAS va deține 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 10.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 792.000 de cetățeni.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate de majoritatea liderilor occidentali, între care liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola -, președintele francez Emmanuel Macron, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele român Nicușor Dan, premierul român Ilie Bolojan și premierul polonez Donald Tusk.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
ROMÂNIA
SUA avertizează: Atractivitatea României pentru investitorii străini, afectată de imprevizibilitatea legislativă, corupția din sistemul public și de blocajele în utilizarea fondurilor europene
România continuă să fie privită de investitorii străini ca o piață cu potențial, dar imaginea sa este serios umbrită de probleme structurale persistente, potrivit unui raport privind climatul investițional publicat în septembrie de Departamentul de Stat al SUA. Documentul atrage atenția asupra unui set de vulnerabilități care, netratate, riscă să afecteze atât credibilitatea țării în fața mediului de afaceri internațional, cât și capacitatea de a valorifica fondurile europene.
Raportul menționează explicit riscurile legate de absorbția fondurilor UE. România are la dispoziție aproape 77 miliarde de euro până în 2030, însă birocrația, întârzierile administrative și lipsa de coerență în implementarea PNRR pot conduce la pierderea unei părți semnificative a acestor resurse. Capacitatea redusă a instituțiilor și slaba coordonare interministerială sunt descrise drept „factori cronici de blocaj”, care întârzie proiectele și descurajează investitorii interesați de parteneriate public–private.
Raportul evidențiază și problema corupției, pe care o califică drept „o provocare continuă”. Deși se recunosc progrese, România rămâne sub media europeană în Indicele de Percepție a Corupției al Transparency International, ocupând locul 65 la nivel global. Lipsa de transparență în administrația publică, practicile clientelare și dificultățile întâmpinate în obținerea autorizațiilor sau a serviciilor publice afectează direct climatul de afaceri. În plus, sistemul de justiție este criticat pentru procesele îndelungate și aplicarea inegală a deciziilor, ceea ce reduce predictibilitatea și crește riscurile juridice pentru companii.
Un alt capitol sensibil îl constituie imprevizibilitatea legislativă. Raportul notează că modificările bruște și frecvente ale legislației – în special în domeniile fiscal și energetic – sunt adesea adoptate fără consultări reale și fără analize de impact. Acest tip de practică, descrisă drept „haotică”, transmite un semnal de instabilitate, care afectează planurile pe termen lung ale investitorilor. Plângerile se repetă în ceea ce privește birocrația excesivă, corupția la nivel local și incertitudinile în aplicarea normelor.
Nici achizițiile publice nu scapă de critici. Raportul arată că, deși România aplică legislația europeană, în practică, procedurile sunt adesea lipsite de transparență, cu un număr mare de contracte atribuite prin oferte unice sau pe baza celui mai mic preț, ceea ce descurajează concurența reală.
În ciuda acestor avertismente, SUA recunosc potențialul României de a atrage investiții, mai ales în domenii precum IT, energie, industria auto sau sănătate, subliniind, totodată, că poziția strategică a țării, apartenența la Uniunea Europeană și la NATO, forța de muncă relativ bine pregătită, salariile competitive și resursele naturale abundente fac din această țară o destinație atractivă pentru firmele care doresc să acceseze piețele din Europa, Caucaz și Orientul Apropiat.
Totuși, raportul subliniază că succesul depinde de capacitatea autorităților de a combate corupția, de a stabiliza cadrul legislativ și de a îmbunătăți eficiența instituțiilor.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Cehia dorește să dea un exemplu celorlalte țări UE și limitează, cu efect imediat, intrarea pe teritoriul său a rușilor cu pașapoarte diplomatice și cu vize de afaceri, invocând îngrijorări de securitate
Regele Charles al III-lea a vizitat expoziția “Maria a României. Regina artistă”, găzduită de fundația Majestății Sale din Londra
Directorul Executiv al FMI îi confirmă lui Ilie Bolojan că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală
Nicușor Dan anunță că Președinția își reduce bugetul cu 17%: Pentru mulți români vremurile sunt grele. Nu e un gest politic, e o chestiune de bun-simț
Fost ministru britanic al Apărării propune o abordare centrată pe cunoașterea agresorului pentru soluționarea războiului din Ucraina și deplânge că esticii nu au fost ascultați când atrăgeau atenția asupra pericolului rusesc
Planul de pace al lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza este „cea mai bună șansă” de a pune capăt războiului, consideră Friedrich Merz
Friedrich Merz, mesaj în română pentru moldovenii care au optat “ferm pentru pentru democrație în pofida ingerințelor Rusiei”: Sprijinim Moldova pe calea sa în UE
Grupul BEI accelerează și simplifică investițiile verzi, stimulând competitivitatea, securitatea energetică și poziția de lider tehnologic pentru Europa
BNR: Investițiile străine directe în România au scăzut cu peste 1 miliard de euro în 2024. 88,7% provin din țările OCDE. Olanda, Germania și Austria, principalii investitori. Franța, devansată de Cipru
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
Trending
- NATO4 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE7 days ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA4 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU
- COMISIA EUROPEANA5 days ago
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB