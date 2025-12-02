Planul de pace propus de SUA a fost revizuit din nou în urma negocierilor americano-ucrainene, spune Zelenski

Negociatorii americani și ucraineni au revizuit din nou la tratativele desfășurate duminică și luni în Florida propunerea de acord-cadru de pace menit să încheie războiul cu Rusia, document propus inițial de SUA și deja revizuit în urmă cu o săptămână după o primă serie de tratative americano-ucrainene la Geneva, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a insistat ca susținătorii europeni ai Ucrainei să fie mai implicați în acest proces, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Discuțiile desfășurate în Florida „au avut la bază documentul de la Geneva, iar acel document a fost ajustat”, a scris Zelenski, pe X.

A detailed briefing by the Ukrainian delegation following all their meetings in the United States. We discussed in person the matters that cannot be addressed over the phone. Rustem Umerov and participants in the negotiations in Florida reported on the key points raised by the… pic.twitter.com/FIMDjtUfXp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025

„Diplomații noștri lucrează activ cu toți partenerii pentru a se asigura că țările europene și alți participanți la Coaliția Voinței sunt implicați substanțial în elaborarea deciziilor”, a adăugat președintele ucrainean, referindu-se la un grup de țări, majoritatea europene, care oferă Ucrainei ajutor militar în războiul cu Rusia și sunt dispuse să-i ofere și o formă de garanție de securitate în perioada postbelică.

„Ucraina abordează toate eforturile diplomatice cu cea mai mare seriozitate, suntem angajați către obținerea unei păci reale și a unei securități garantate”, a mai spus Zelenski, adăugând că „acesta este exact nivelul de angajament care trebuie impus părții ruse”.

Zelenski a anunțat luni că problema împărțirii teritoriilor disputate între Ucraina și Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimișii Kievului le-au desfășurat cu reprezentanții SUA pentru a schița un plan de pace care să fie negociat ulterior cu Rusia, alte subiecte divergente fiind garanțiile de securitate pentru Ucraina și finanțarea reconstrucției postbelice a acesteia, chestiuni pe care dorește să le discute personal cu președintele american Donald Trump.

„Problema teritorială este cea mai dificilă”, a declarat Zelenski la Paris, într-o conferință de presă comună cu președintele francez Emmanuel Macron. Declarația a venit după ce, la Miami, delegația ucraineană condusă de fostul ministru al Apărării Rustem Umerov a purtat, duminică, negocieri bilaterale în Florida cu delegația americană condusă de secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special al președintelui Trump, Steve Witkoff, discuții pe care Rubio le-a descris drept „productive”, dar în privința cărora a avertizat că „mai este mult de lucru” până la conturarea unui acord final.

Statele Unite au formulat un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze „onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.

Zelenski a insistat că un acord european este esențial în problema reconstrucției, după ce planul de pace inițial al lui Trump propunea investirea parțială în acest scop a activelor rusești înghețate în Occident, SUA urmând să primească jumătate din profituri. Acesta a spus că nu consideră o asemenea abordare ca fiind „corectă” față de europeni și a cerut să fie găsită o soluție care să-i mulțumească din punct de vedere economic și pe aceștia.

Totuși, „datorită echipei noastre de negociatori, planul este acum mai bun”, a concluzionat Zelenski despre documentul la care americanii și ucrainenii au lucrat în ultimele două zile și despre care vor discuta marți la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin emisarul Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner.