Planul de pace propus de SUA: Zelenski avertizează că Ucraina se află într-unul “dintre cele mai dificile momente ale istoriei sale” și are de ales “între a pierde un partener major sau demnitatea”
Ucraina se confruntă cu alegerea de a pierde un partener major sau propria demnitate, a afirmat, vineri, Zelenski, într-un discurs video extraordinar adresat națiunii ucrainene în timp ce analizează răspunsul la propunerea de acord de pace cu Rusia din partea Statelor Unite.
În discursul său publicat pe rețelele de socializare, Zelenski a avertizat că săptămâna viitoare ar putea fi „foarte dificilă” pentru Ucraina, deoarece se va confrunta cu „multă presiune politică” asupra Kievului, în contextul în care Statele Unite speră să impună propunerea lor de pace.
Zelenski a avertizat că Ucraina se află „în unul dintre cele mai dificile momente ale istoriei sale” și în fața unei alegeri „între a pierde un partener major [Statele Unite] sau demnitatea Ucrainei”.
Președintele ucrainean a subliniat că nu va trăda interesul național al Ucrainei și că va încerca să lucreze „constructiv” cu Statele Unite pentru a modifica propunerea de acord, astfel încât Rusia să nu poată afirma că „Ucraina nu vrea pacea”.
Zelenski s-a adresat națiunii ucrainene după ce a avut o convorbire telefonică comună cu președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, și cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, o discuție de coordonare a pozițiilor europene privind planul de pace pentru Ucraina și Europa propus de Statele Unite.
Potrivit președinției ucrainene, Volodimir Zelenski le-a mulțumit celor trei lideri „pentru sprijinul lor principial pentru Ucraina și pentru întregul nostru popor”. Discuțiile au vizat planul de pace pentru Ucraina și Europa, iar liderii „apreciază eforturile Statelor Unite, ale președintelui Trump și ale echipei sale, orientate spre încheierea acestui război, și lucrează pe documentul pregătit de partea americană”. Potrivit părților, planul trebuie să asigure „o pace reală și demnă”.
După convorbire, Berlinul a transmis explicit că orice acord de pace „care afectează state europene, Uniunea Europeană sau NATO necesită aprobarea partenerilor europeni sau un consens între aliați”.
De la Londra, premierul britanic Keir Starmer a reiterat principiul suveranității ucrainene. Potrivit agenției PA, el a declarat că „Ucraina trebuie să-și decidă viitorul sub propria suveranitate”, subliniind că toți liderii implicați doresc „o pace justă și durabilă” și că eforturile trebuie orientate către acest obiectiv.
Palatul Élysée a emis, la rândul său, o informare care reafirmă „angajamentul neclintit pentru o pace justă și durabilă” și necesitatea de a „implica pe deplin Ucraina, de a-i păstra suveranitatea și de a-i garanta securitatea viitoare”.
Parisul a reiterat și poziția privind procesul decizional, respectiv că „toate deciziile care au implicații pentru interesele Europei și ale NATO necesită sprijinul și consensul partenerilor europeni și ai Alianței”.
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Conform documentului, Ucraina ar renunța la teritoriile din Lugansk și Donețk, iar Crimeea și aceste două regiuni ar fi recunoscute ca „de facto rusești”, inclusiv de către SUA.
Regiunile Herson și Zaporijjea ar fi „înghețate” pe linia actuală de contact, iar în Donbas s-ar institui o zonă demilitarizată. Kievul ar trebui să reducă dimensiunea armatei la 600.000 de militari, să renunțe definitiv la aderarea la NATO — interdicție înscrisă atât în Constituția Ucrainei, cât și în documentele NATO — și să accepte organizarea de alegeri în 100 de zile.
Ucraina nu ar primi forțe occidentale de menținere a păcii, dar avioane de luptă europene ar fi staționate în Polonia pentru a oferi protecție. În schimb, SUA și aliații europeni ar oferi o garanție de securitate modelată după regulile NATO, care ar obliga la un răspuns colectiv în cazul unui nou atac asupra Ucrainei.
În paralel, Rusia ar beneficia de reintegrarea în G8 și de relaxarea sancțiunilor, care ar fi totuși reimpuse automat în cazul unei noi invazii. Planul impune puține restricții militare Moscovei, menționând doar că „este de așteptat” ca Rusia să nu atace statele vecine.
Casa Albă a respins acuzațiile că documentul ar fi fost elaborat cu implicarea Rusiei, insistând că trimisul Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au negociat discret cu ambele părți. Totuși, momentul apariției proiectului0 pe fondul scandalului de corupție din Ucraina și al avansului rusesc pe front, inclusiv revendicarea orașului Kupiansk – alimentează speculațiile că Moscova ar fi influențat conținutul.
Zelenski a declarat că va discuta planul cu Trump „în zilele următoare”, subliniind că orice acord trebuie să asigure o „pace demnă” și să respecte suveranitatea Ucrainei, în timp ce Casa Albă susține că este „un plan bun pentru ambele părți”, iar Trump ar urma să prezideze un „consiliu pentru pace” care să supravegheze încetarea focului. Liderul ucrainean a descris planul ca fiind „viziunea” SUA, dar nu o ofertă finală. El a spus că Ucraina a fost clară în privința limitelor sale și că va contribui la elaborarea unui plan „cu adevărat semnificativ”.
Planul de pace propus de SUA: Deciziile privind interesele Europei au nevoie de consensul aliaților europeni din NATO, transmit Macron, Merz și Starmer după discuții cu Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut vineri o convorbire telefonică comună cu președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, și cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, o discuție de coordonare a pozițiilor europene privind planul de pace pentru Ucraina și Europa propus de Statele Unite.
Convorbirea a fost urmată de reacții din partea tuturor capitalelor implicate, iar mesajul comun a fost acela al unui sprijin ferm, coordonat și al unei implicări directe a Ucrainei în orice demers de pace.
Potrivit președinției ucrainene, Volodimir Zelenski le-a mulțumit celor trei lideri „pentru sprijinul lor principial pentru Ucraina și pentru întregul nostru popor”. Discuțiile au vizat planul de pace pentru Ucraina și Europa, iar liderii „apreciază eforturile Statelor Unite, ale președintelui Trump și ale echipei sale, orientate spre încheierea acestui război, și lucrează pe documentul pregătit de partea americană”. Potrivit părților, planul trebuie să asigure „o pace reală și demnă”.
Președinția Ucrainei a mai transmis că liderii „se coordonează îndeaproape pentru a se asigura că pozițiile principiale sunt luate în considerare”, Zelenski, Macron, Starmer și Merz stabilind următorii pași și convenind ca echipele lor să lucreze împreună la nivelurile corespunzătoare.
La Berlin, un purtător de cuvânt al cancelarului Friedrich Merz a confirmat convorbirea, precizând că aceasta a avut loc în cursul dimineții.
Comunicatul oficial, publicat în limba germană, a arătat că liderii au reconfirmat „sprijinul lor neclintit și deplin pentru Ucraina pe drumul către o pace durabilă și justă”, relatează The Guardian.
Aceștia au „salutat eforturile Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina”, inclusiv propunerile care vizează confirmarea suveranității Ucrainei și furnizarea unor garanții de securitate „robuste”. În același timp, cei trei lideri europeni au transmis că intenționează să „se coordoneze strâns” asupra acestor inițiative.
O parte importantă a comunicatului german a vizat protejarea intereselor europene pe termen lung. Liderii au subliniat că vor „continua urmărirea obiectivului de a proteja interesele vitale europene și ucrainene pe termen lung”, insistând că actuala linie de contact trebuie să servească drept „punct de plecare” pentru orice discuție teritorială.
Berlinul a transmis explicit că orice acord de pace „care afectează state europene, Uniunea Europeană sau NATO necesită aprobarea partenerilor europeni sau un consens între aliați”.
După convorbire, premierul britanic Keir Starmer a reiterat principiul suveranității ucrainene. Potrivit agenției PA, el a declarat că „Ucraina trebuie să-și decidă viitorul sub propria suveranitate”, subliniind că toți liderii implicați doresc „o pace justă și durabilă” și că eforturile trebuie orientate către acest obiectiv.
Palatul Élysée a emis, la rândul său, o informare care reafirmă „angajamentul neclintit pentru o pace justă și durabilă” și necesitatea de a „implica pe deplin Ucraina, de a-i păstra suveranitatea și de a-i garanta securitatea viitoare”.
Parisul a reiterat și poziția privind procesul decizional, respectiv că „toate deciziile care au implicații pentru interesele Europei și ale NATO necesită sprijinul și consensul partenerilor europeni și ai Alianței”.
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Conform documentului, Ucraina ar renunța la teritoriile din Lugansk și Donețk, iar Crimeea și aceste două regiuni ar fi recunoscute ca „de facto rusești”, inclusiv de către SUA.
Regiunile Herson și Zaporijjea ar fi „înghețate” pe linia actuală de contact, iar în Donbas s-ar institui o zonă demilitarizată. Kievul ar trebui să reducă dimensiunea armatei la 600.000 de militari, să renunțe definitiv la aderarea la NATO — interdicție înscrisă atât în Constituția Ucrainei, cât și în documentele NATO — și să accepte organizarea de alegeri în 100 de zile.
Ucraina nu ar primi forțe occidentale de menținere a păcii, dar avioane de luptă europene ar fi staționate în Polonia pentru a oferi protecție. În schimb, SUA și aliații europeni ar oferi o garanție de securitate modelată după regulile NATO, care ar obliga la un răspuns colectiv în cazul unui nou atac asupra Ucrainei.
În paralel, Rusia ar beneficia de reintegrarea în G8 și de relaxarea sancțiunilor, care ar fi totuși reimpuse automat în cazul unei noi invazii. Planul impune puține restricții militare Moscovei, menționând doar că „este de așteptat” ca Rusia să nu atace statele vecine.
Casa Albă a respins acuzațiile că documentul ar fi fost elaborat cu implicarea Rusiei, insistând că trimisul Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au negociat discret cu ambele părți. Totuși, momentul apariției proiectului0 pe fondul scandalului de corupție din Ucraina și al avansului rusesc pe front, inclusiv revendicarea orașului Kupiansk – alimentează speculațiile că Moscova ar fi influențat conținutul.
Zelenski a declarat că va discuta planul cu Trump „în zilele următoare”, subliniind că orice acord trebuie să asigure o „pace demnă” și să respecte suveranitatea Ucrainei, în timp ce Casa Albă susține că este „un plan bun pentru ambele părți”, iar Trump ar urma să prezideze un „consiliu pentru pace” care să supravegheze încetarea focului. Liderul ucrainean a descris planul ca fiind „viziunea” SUA, dar nu o ofertă finală. El a spus că Ucraina a fost clară în privința limitelor sale și că va contribui la elaborarea unui plan „cu adevărat semnificativ”.
Reacția României la planul de pace propus de SUA: Președintele Nicușor Dan afirmă că orice plan de pace trebuie aprobat de Ucraina
Președintele Nicușor Dan a comentat vineri propunerea unui plan de pace elaborat de Statele Unite ale Americii în colaborare cu Federația Rusă, plan care ar oferi Ucrainei garanții similare cu cele prevăzute în Articolul 5 al Tratatului NATO.
Răspunzând unei întrebări din partea presei, șeful statului a subliniat că decizia finală privind orice acord aparține exclusiv Kievului.
„Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, de Ucraina”, a declarat președintele.
El a insistat asupra responsabilității și solidarității comunității internaționale față de statul ucrainean, aflat în continuare sub agresiune militară.
„Adică noi toți ne uităm acum la Ucraina – noi toți însemnând comunitatea internațională care își dorește o ordine internațională bazată pe reguli – și evident că suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina, apărând în felul ăsta și securitatea Europei, și ordinea internațională bazată pe reguli”, a adăugat el.
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Conform documentului, Ucraina ar renunța la teritoriile din Lugansk și Donețk, iar Crimeea și aceste două regiuni ar fi recunoscute ca „de facto rusești”, inclusiv de către SUA.
Regiunile Herson și Zaporijjea ar fi „înghețate” pe linia actuală de contact, iar în Donbas s-ar institui o zonă demilitarizată. Kievul ar trebui să reducă dimensiunea armatei la 600.000 de militari, să renunțe definitiv la aderarea la NATO — interdicție înscrisă atât în Constituția Ucrainei, cât și în documentele NATO — și să accepte organizarea de alegeri în 100 de zile.
Ucraina nu ar primi forțe occidentale de menținere a păcii, dar avioane de luptă europene ar fi staționate în Polonia pentru a oferi protecție. În schimb, SUA și aliații europeni ar oferi o garanție de securitate modelată după regulile NATO, care ar obliga la un răspuns colectiv în cazul unui nou atac asupra Ucrainei.
În paralel, Rusia ar beneficia de reintegrarea în G8 și de relaxarea sancțiunilor, care ar fi totuși reimpuse automat în cazul unei noi invazii. Planul impune puține restricții militare Moscovei, menționând doar că „este de așteptat” ca Rusia să nu atace statele vecine.
Casa Albă a respins acuzațiile că documentul ar fi fost elaborat cu implicarea Rusiei, insistând că trimisul Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au negociat discret cu ambele părți. Totuși, momentul apariției proiectului pe fondul scandalului de corupție din Ucraina și al avansului rusesc pe front, inclusiv revendicarea orașului Kupiansk, alimentează speculațiile că Moscova ar fi influențat conținutul.
Zelenski a declarat că va discuta planul cu Trump „în zilele următoare”, subliniind că orice acord trebuie să asigure o „pace demnă” și să respecte suveranitatea Ucrainei, în timp ce Casa Albă susține că este „un plan bun pentru ambele părți”, iar Trump ar urma să prezideze un „consiliu pentru pace” care să supravegheze încetarea focului. Liderul ucrainean a descris planul ca fiind „viziunea” SUA, dar nu o ofertă finală. El a spus că Ucraina a fost clară în privința limitelor sale și că va contribui la elaborarea unui plan „cu adevărat semnificativ”.
Moldova Security Forum: România și-a arătat susținerea pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene
Secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca, a efectuat o vizită de lucru la Chișinău, în perioada 18–19 noiembrie 2025, cu prilejul participării la cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum, context în care a evidențiat susținerea Bucureștiului pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Evenimentul, deschis de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reunit lideri politici, experți și reprezentanți ai mediului diplomatic pentru a analiza evoluțiile recente în plan regional, cu accent pe implicațiile alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 și provocările de securitate generate de amenințările hibride.
În intervenția rostită în cadrul panelului „Resilience under Pressure. Strength and Solidarity for Moldova and beyond”, secretarul de stat Ana Tinca a subliniat nevoia consolidării permanente a instituțiilor democratice, prin eforturi interne care să implice întreaga societate, dar și prin cooperare externă, având în vedere rolul esențial al schimbului de bune practici și lecții învățate în îmbunătățirea răspunsului la atacurile hibride. S-a referit la expertiza valoroasă a Chișinăului în acest domeniu și la reziliența demonstrată de instituții și societate în ansamblul său la alegerile parlamentare din septembrie, în pofida unei campanii intense care avea ca obiectiv destabilizarea Republicii Moldova.
Pe parcursul vizitei, secretarul de stat a avut întrevederi bilaterale cu oficiali ai Republicii Moldova, în cadrul cărora au fost abordate teme de interes strategic pentru ambele părți. Astfel, cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, au fost discutate oportunitățile de aprofundare a Parteneriatului Strategic România–Republica Moldova și prioritățile de acțiune comună pentru perioada următoare.
În dialogul cu consilierul prezidențial pentru securitate națională și apărare, Stanislav Secrieru, au fost analizate evoluțiile la nivel regional și modalitățile de sprijin pentru Republica Moldova în domeniul securității și apărării, inclusiv prin valorificarea instrumentelor UE precum Facilitatea Europeană pentru Pace, respectiv prin consolidarea cooperării în cadrul Parteneriatului UE–Republica Moldova pentru securitate și apărare.
Întrevederea cu viceprim-ministrul Valeriu Chiveri s-a concentrat asupra priorităților noului Guvern de la Chișinău legate de procesul de reintegrare a regiunii transnistrene.
În cadrul întâlnirii cu viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, au fost discutate progresele substanțiale înregistrate de Republica Moldova în privința reformelor și a integrării europene. Au fost, de asemenea, analizate opțiunile pentru avansarea procesului de aderare la UE și posibilitățile de sprijin din partea României.
Totodată, marți, 18 noiembrie 2025, a avut loc la Chișinău prima reuniune a coordonatorilor naționali ai formatului trilateral România-Republica Moldova- Ucraina, la nivel de adjunct al ministrului afacerilor externe. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării în domenii de interes comun precum infrastructura, transporturile, comerțul, investițiile și securitatea cibernetică. Au fost salutate progresele înregistrate în materie de dezvoltare a conectivității, precum inaugurarea rutei feroviare București–Kiev via Republica Moldova (la 10 octombrie 2025). De asemenea, a fost evidențiat rolul strategic al acestui format trilateral pentru stabilitatea și reziliența regională.
În cadrul vizitei la Chișinău, oficialul român a avut o întrevedere cu Oleksandr Mishchenko, vice-ministrul afacerilor externe al Ucrainei, cu prilejul căreia au fost trecute în revistă stadiul și perspectivele cooperării bilaterale în diverse domenii. Secretarul de stat român a reiterat condamnarea fermă a agresiunii ruse și angajamentul României de a continua sprijinul pentru eforturile de autoapărare ale Ucrainei. În același timp, a reluat solicitarea României ca Ucraina să își respecte angajamentele asumate, inclusiv la cel mai înalt nivel, privind protejarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, în special în ce privește accesul la educație în limba maternă. A fost reiterată așteptarea ca măsurile adoptate în cadrul procesului de reformă educațională în Ucraina să nu afecteze negativ păstrarea și protejarea identității naționale a acestor persoane. S-a convenit continuarea dialogului la nivel de experți pe această temă pentru identificarea celor mai bune soluții, în conformitate cu angajamentele internaționale ale Ucrainei și cu standardele internaționale în materie.
