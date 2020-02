Planul european de luptă împotriva cancerului. Un tânăr român, supraviețuitor de cancer, discurs în Parlamentul European: ”Sunt aici, am supraviețuit, dar atât de mulți din țara mea nu o fac”

Un tânăr din România și un fost jucător profesionist de fotbal din Bulgaria, ambii supraviețuitori ai luptei împotriva cancerului, au fost invitați marți de Comisia Europeană, în plenul Parlamentului European, să își prezinte mărturiile în lupta pe care au dus-o împotriva bolii responsabile de moartea a 1,2 milioane de persoane, anual, potrivit statisticilor europene.

Victor Gîrbu, tânăr supraviețuitor de cancer, membru al Comunității de Tineri Supraviețuitori de Cancer Temerarii, ambasador al rețelei Youth Cancer Europe, și Stiliyan Petrov, fost jucător de fotbal pentru echipa națională a Bulgariei și echipe de club din Bulgaria și Marea Britanie, au fost vorbitori la evenimentul de lansare a consultării publice la nivelul UE cu privire la Planul european de luptă împotriva cancerului, care a avut loc în hemiciclul Parlamentului European.

Evenimentul, desfășurat cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului, a fost deschis de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus că Uniunea Europeană se angajează pe o cale comună care va conduce la Planul de acțiune european de luptă împotriva cancerului.



”Împreună putem schimba lucrurile: prin prevenire și cercetare, printr-o nouă strategie în materie de date și prin egalitatea de tratament în întreaga Europă”, a spus von der Leyen.

Invitat să vorbească în Parlamentul European, Victor Gîrbu a spus că ”prevenția și cercetarea” sunt importante în acest efort european de combatere a cancerului. Victor Gîrbu a fost diagnosticat pentru prima dată cu tumora lui Wilms la doar șase luni, suferind prima operație o lună mai târziu. Lupta lui împotriva cancerului a continuat până în 2010, iar astăzi poate trăi o viață normală cu aproximativ 70% din rinichiul stâng. Este licențiat în drept și studiază în prezent diplomația la București.

Victor Gîrbu: ”Sunt aici, am supraviețuit, dar atât de mulți din țara mea nu o fac. Accesul la medicamente și terapie în Europa de Est nu este la fel ca în Europa de Vest”

”Este o absolută onoare să vorbesc în fața dumneavoastră ca un supraviețuitor de cancer. Povestea mea începe când aveam doar șase luni și mama mea a observat ceva în neregulă și m-a dus la doctor. Temerile sale au fost confirmate: rinichii mei nu funcționau corespunzător. Am fost diagnosticat cu tumora lui Wilms. Rinichiul meu drept era afectat aproape în întregime. De aceea, doctorii au decis să-l înlăture în totalitate. Așadar, când aveam șapte luni, am fost supus primei intervenții chirurgicale și unor sesiuni oncologice ulterioare. La vârsta de doi ani, doctorii i-au spus mamei că tumora mi-a afectat și rinichiul stâng, de asemenea. Am continuat tratamentul ani la rândul și de fiecare dată auzeam același lucru. Părea că indiferent ce făceam, nimic nu dădea rezultate. Dar ne-am ținut de plan și lupta mea împotriva cancerului a continuat până în 2010. Toată lumea era pregătită pentru cea mai importantă operație din viața mea. Așa cum unul dintre doctori i-a spus mamei mele după intervenție: doar ce am extirpat tumora de dimensiunea unei portocale din singurul rinichi al fiului dumneavoastră. Datorită muncii lor, eu trăiesc o viață perfect normală cu aproximativ 70% din rinichiul meu stâng. Sunt aici, am supraviețuit, dar atât de mulți din țara mea nu o fac. Accesul la medicamente și terapie în Europa de Est nu este la fel ca în Europa de Vest. Vreau să salut faptul că comisarul a specificat clar că accesul la terapie și tratament va fi pentru toată lumea”, a spus Victor Gîrbu, în Parlamentul European.

Victor Gîrbu este membru al Comunității de Tineri Supraviețuitori de Cancer Temerarii, ambasador al rețelei Youth Cancer Europe, ambele entități fondate de Asociația Little People. Fondatorii acestei asociații, Shajjad și Katie Rizvi, au creat, împreună cu Sarunas Narbutas, președintele Societății lituaniene a cancerului, Fundația Youth Cancer Europe, care înglobează rețele la nivel european în privința luptei împotriva cancerului

Ce acțiuni și măsuri pregătește Uniunea Europeană în lupta împotriva cancerului?

Planul european de luptă împotriva cancerului lansat marți, anunțat de von der Leyen în orientările sale politice, indicat în scrisoarea de misiune a comisarului pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides, va fi prezentat până la sfârșitul acestui an și va propune acțiuni pentru fiecare etapă esențială a bolii:

– Măsuri de prevenire: Prevenirea este cel mai simplu și mai eficient mod de a reduce incidența cancerului în UE. Măsurile în materie de prevenire ar putea include un acces mai bun la o alimentație sănătoasă și la acoperire vaccinală; măsuri de reducere a factorilor de risc de mediu, cum ar fi poluarea și expunerea la substanțe chimice; cercetarea și sensibilizarea.

– Depistarea și diagnosticarea precoce: Măsurile de îmbunătățire a șanselor de a obține rezultate prin diagnosticarea precoce ar putea include creșterea gradului de acoperire a populației țintă pentru depistarea cancerului; utilizarea intensivă a soluțiilor digitale și asistență tehnică pentru statele membre.

– Tratament și îngrijire: Măsurile de îmbunătățire a rezultatelor îngrijirii și tratamentului cancerului ar putea include îmbunătățirea accesului la tratamente de înaltă calitate și adoptarea de noi terapii; măsuri de asigurare a disponibilității și accesibilității din punct de vedere financiar a medicamentelor esențiale; inovare și cercetare.

– Calitatea vieții: Măsurile de asigurare a celei mai bune calități posibile a vieții pentru pacienții care suferă de cancer, pentru supraviețuitori și pentru îngrijitori ar putea include măsuri de îmbunătățire a reintegrării profesionale; prevenirea discriminării; acordarea de îngrijiri paliative și transferurile de bune practici.

