Planul UE de a impune sancțiuni Israelului a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au considerat că o astfel de măsură nu mai este necesară (Politico)

Planul Uniunii Europene de a impune sancțiuni miniștrilor israelieni și de a reduce relațiile comerciale cu Israelul a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au apreciat că măsura nu mai este necesară, în contextul acordului de pace intermediat de Statele Unite pentru încheierea războiului din Gaza, relatează Politico Europe.

Potrivit a patru diplomați europeni, care au vorbit sub protecția anonimatului despre discuțiile desfășurate cu ușile închise, inițiativa inițială este acum puțin probabil să obțină suficient prijin la reuniunile miniștrilor de externe și ale liderilor europeni din această lună.

Pentru adoptarea sancțiunilor este necesar acordul tuturor celor 27 de state membre, însă, în pofida presiunilor tot mai mari asupra Uniunii Europene de a acționa, acordul anunțat de președintele american Donald Trump a divizat guvernele naționale în privința direcției de urmat. Măsuri separate de restricționare a comerțului ar putea fi introduse cu sprijinul unui grup mai restrâns de țări, însă și această variantă pare acum puțin probabilă, au precizat diplomații.

În discursul său privind Starea Uniunii din septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va propune includerea pe lista neagră a „miniștrilor extremiști”, impunerea de restricții coloniștilor violenți din Cisiordania și suspendarea plăților bilaterale către Israel.

Aceste propuneri urmează să fie discutate în cadrul Consiliului Afaceri Externe, care va avea loc la Luxemburg pe 20 octombrie, precum și la summitul liderilor europeni de la Bruxelles din 23 octombrie. Cu toate acestea, documentele preliminare arată că nu s-a ajuns încă la un consens.

Într-o declarație pentru Politico, ministrul belgian de externe, Maxime Prévot — a cărui țară pledează pentru o poziție mai fermă față de Israel — a afirmat că este „regretabil” faptul că Uniunii Europene i-au trebuit mai bine de doi ani pentru a prezenta aceste măsuri.

„Credibilitatea politicii externe a UE a fost serios afectată”, a spus el. „Pentru mulți cetățeni, este în continuare greu de înțeles de ce Uniunea Europeană este incapabilă să ia decizii ferme.”

Germania, Ungaria și câteva alte delegații s-au opus în mod constant implementării sancțiunilor, deși la nivel politic a existat un acord larg și o declarație comună a Uniunii Europene care susținea măsuri împotriva coloniștilor acuzați de încălcări ale drepturilor omului.

După anunțul potrivit căruia Hamas și Israel au „aprobat prima etapă” a unui acord pentru încheierea războiului, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a sugerat săptămâna aceasta că blocul comunitar și-ar putea reconsidera poziția.

„Sancțiunile au fost propuse într-un anumit context, iar dacă acest context se schimbă, este posibil ca și propunerea să fie revizuită”, a declarat aceasta.

Potrivit diplomaților, Comisia Europeană nu intenționează, deocamdată, să retragă planul, chiar dacă perspectiva uisraenei încetări durabile a focului a aruncat proiectul într-o zonă de incertitudine.