INTERNAȚIONAL
Planul UE de a impune sancțiuni Israelului a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au considerat că o astfel de măsură nu mai este necesară (Politico)
Planul Uniunii Europene de a impune sancțiuni miniștrilor israelieni și de a reduce relațiile comerciale cu Israelul a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au apreciat că măsura nu mai este necesară, în contextul acordului de pace intermediat de Statele Unite pentru încheierea războiului din Gaza, relatează Politico Europe.
Potrivit a patru diplomați europeni, care au vorbit sub protecția anonimatului despre discuțiile desfășurate cu ușile închise, inițiativa inițială este acum puțin probabil să obțină suficient prijin la reuniunile miniștrilor de externe și ale liderilor europeni din această lună.
Pentru adoptarea sancțiunilor este necesar acordul tuturor celor 27 de state membre, însă, în pofida presiunilor tot mai mari asupra Uniunii Europene de a acționa, acordul anunțat de președintele american Donald Trump a divizat guvernele naționale în privința direcției de urmat. Măsuri separate de restricționare a comerțului ar putea fi introduse cu sprijinul unui grup mai restrâns de țări, însă și această variantă pare acum puțin probabilă, au precizat diplomații.
În discursul său privind Starea Uniunii din septembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va propune includerea pe lista neagră a „miniștrilor extremiști”, impunerea de restricții coloniștilor violenți din Cisiordania și suspendarea plăților bilaterale către Israel.
Aceste propuneri urmează să fie discutate în cadrul Consiliului Afaceri Externe, care va avea loc la Luxemburg pe 20 octombrie, precum și la summitul liderilor europeni de la Bruxelles din 23 octombrie. Cu toate acestea, documentele preliminare arată că nu s-a ajuns încă la un consens.
Într-o declarație pentru Politico, ministrul belgian de externe, Maxime Prévot — a cărui țară pledează pentru o poziție mai fermă față de Israel — a afirmat că este „regretabil” faptul că Uniunii Europene i-au trebuit mai bine de doi ani pentru a prezenta aceste măsuri.
„Credibilitatea politicii externe a UE a fost serios afectată”, a spus el. „Pentru mulți cetățeni, este în continuare greu de înțeles de ce Uniunea Europeană este incapabilă să ia decizii ferme.”
Germania, Ungaria și câteva alte delegații s-au opus în mod constant implementării sancțiunilor, deși la nivel politic a existat un acord larg și o declarație comună a Uniunii Europene care susținea măsuri împotriva coloniștilor acuzați de încălcări ale drepturilor omului.
După anunțul potrivit căruia Hamas și Israel au „aprobat prima etapă” a unui acord pentru încheierea războiului, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a sugerat săptămâna aceasta că blocul comunitar și-ar putea reconsidera poziția.
„Sancțiunile au fost propuse într-un anumit context, iar dacă acest context se schimbă, este posibil ca și propunerea să fie revizuită”, a declarat aceasta.
Potrivit diplomaților, Comisia Europeană nu intenționează, deocamdată, să retragă planul, chiar dacă perspectiva uisraenei încetări durabile a focului a aruncat proiectul într-o zonă de incertitudine.
RUSIA
Comisia Europeană clarifică: Putin nu are “interdicție de călătorie” în UE. Spațiul aerian al UE este închis avioanelor rusești, iar statele membre pot decide individual să-i acorde derogare de survol
Uniunea Europeană salută într-un mod rezervat propunerea unei întâlniri între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, dacă aceasta poate contribui la aducerea păcii în Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
Purtătorul de cuvânt a adăugat că președintele Putin este vizat de o înghețare a activelor, nu de o interdicție de călătorie, făcând referire la informațiile potrivit cărora Trump și Putin s-ar putea întâlni în următoarele două săptămâni la Budapesta, relatează The Guardian.
„Putin și Lavrov sunt supuși unei înghețări a activelor, dar nu și unei interdicții de călătorie. Așadar, aceasta nu li s-a aplicat niciodată. […] Deocamdată, întâlnirea nu a fost confirmată. Nu vom comenta scenariile ipotetice, dar dacă acest lucru s-ar întâmpla într-un scenariu pur factual, ei nu sunt supuși unei interdicții de călătorie în sine”, a declarat Anita Hipper, purtătoare de cuvânt a executivului european.
Ea a fost întrebată și cum ar putea ajunge fizic la Budapesta un avion care transportă liderul de la Kremlin, având în vedere că UE a închis spațiul său aerian pentru aeronavele rusești, și dacă acest lucru ar însemna că Comisia Europeană ar trebui să acorde o derogare specială.
Hipper a menționat că statele membre individuale ar trebui să acorde derogarea necesară pentru ca avionul lui Putin să poată trece.
Ungaria va asigura că președintele rus Vladimir Putin poate intra în țară pentru un summit cu președintele american Donald Trump, planificat la Budapesta, a declarat vineri și ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.
Putin se confruntă cu un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru crime de război. Cu toate acestea, premierul ungar Viktor Orbán a anunțat intenția guvernului său de a părăsi CPI în aprilie, în timp ce l-a primit pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Budapesta, în ciuda mandatului emis de CPI împotriva acestuia pentru crime de război în Gaza. Guvernul va susține că mandatele nu au efect în Budapesta.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
„La finalul convorbirii, am convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt, săptămâna viitoare. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu diverse alte persoane, care vor fi desemnate. Locația întâlnirii urmează să fie stabilită. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație agreată, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „neglorios” dintre Rusia și Ucraina”, a spus Trump, locația aleasă fiind țara premierului maghiar Viktor Orban, un aliat al lui Trump, un apropiat al lui Vladimir Putin și un oponent al susținerii occidentale pentru Ucraina.
Premierul ungar a salutat vestea, descriind-o drept „extraordinară pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume”, și a transmis că Ungaria este pregătită să găzduiască acest moment.
Kremlinul a confirmat planurile pentru întâlnire, deși niciuna dintre părți nu a oferit o dată exactă pentru desfășurarea acesteia.
Președintele rus Vladimir Putin a avut vineri o convorbire telefonică cu premierul ungar Viktor Orbán pentru a discuta despre viitorul summit cu Donald Trump, a mai anunțat Kremlinul.
Potrivit aceleiași surse, Putin l-a informat pe Orbán în legătură cu discuția sa cu Trump, iar premierul ungar a declarat că Ungaria este pregătită să ofere condițiile necesare pentru organizarea summitului.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus jurnaliștilor că ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio trebuie să ia legătura și să stabilească o întâlnire pentru a soluționa numeroasele aspecte preliminare ale summitului.
„Există multe chestiuni, trebuie stabilite echipele de negociere și așa mai departe. Prin urmare, totul se va face etapizat, dar, desigur, există voința politică a președinților (…) Ar putea într-adevăr să aibă loc în decurs de două săptămâni sau puțin mai târziu. Există o înțelegere generală că nimic nu ar trebui amânat.”, a declarat Peskov vineri.
INTERNAȚIONAL
FMI cere țărilor să mențină comerțul ca motor al creșterii economiei mondiale, în pofida noilor taxe vamale americane
Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a cerut statelor membre să mențină comerțul ca motor de creștere pentru economia mondială, în pofida noilor taxe vamale anunțate de președintele Donald Trump, și a avertizat că un război comercial extins ar avea consecințe negative, transmite Reuters, citat de Agerpres.
Georgieva, vorbind cu jurnaliștii la reuniunile anuale ale FMI și Băncii Mondiale, a apreciat că economia mondială a avut o evoluție mai bună decât previziona instituția la precedentul summit de la Washington, în aprilie, dar încă se confruntă cu multe riscuri, inclusiv inflația, nivelul ridicat al datoriilor și sporirea turbulențelor în țări din întreaga lume.
Marți, Fondul Monetar Internațional a revizuit în creștere estimările privind avansul economiei mondiale în acest an, până la 3,2%, de la 3% cât prognoza în iulie și 2,8% cât era avansul indicat în aprilie. În 2026, economia mondială ar urma să înregistreze o expansiune de 3,1%, un nivel similar cu cel previzionat de FMI în iulie.
Calmul relativ din ultimele luni a fost răscolit săptămâna trecută, când China a impus noi controale la exporturile metalelor de pământuri rare, necesare în sectorul tehnologic, iar Trump a reacționat, prin impunerea de noi taxe vamale de 100% la importurile din China.
Georgieva a atras atenția că până acum doar trei țări – Statele Unite, China și Canada – au majorat taxele vamale și a cerut statelor să dea dovadă de reținere pentru a evita evoluțiile negative, cum ar fi inflația ridicată, încetinirea economiei și creșterea șomajului.
„Dacă tensiunile comerciale escaladează, impactul va fi, desigur, negativ. De aceea spunem … vă rog nu faceți asta. Nu este o decizie viabilă”, a apreciat șeful FMI.
Referindu-se la SUA, Georgieva a declarat: „Cea mai mare economie din lume a ales să folosească taxele vamale ca un instrument în relațiile cu partenerii. Ceea ce este interesant este că restul lumii nu a urmat până acum această tendință”.
Miercuri, FMI a cerut atât economiilor avansate, cât și țărilor în curs de dezvoltare să-și reducă nivelul datoriilor, deficitele, și să-și consolideze rezervele de capital, pe fondul perspectivelor extrem de incerte.
INTERNAȚIONAL
Zelenski s-a întâlnit cu conducerea Lockheed Martin și Raytheon la Washington pentru a consolida apărarea Ucrainei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut vineri la Washington întâlniri cu reprezentanți ai industriei de apărare americane, între care Raytheon — producătorul sistemelor Patriot și al rachetelor Tomahawk — şi Lockheed Martin, în efortul de a obține echipamente care să întărească apărarea antiaeriană şi capacităţile cu rază lungă ale Ucrainei, relatează AFP, preluat de Agerpres.
„Am discutat despre capacitatea de producție a Raytheon, despre căile posibile de cooperare pentru întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei și a capacităților sale cu rază de acțiune lungă, precum și despre perspectiva unei producții comune ucraineano-americane”, a transmis Volodimir Zelenski, pe X.
I met with representatives of the defense company Raytheon, which produces, in particular, Patriot systems.
I told them about the battlefield situation and Russia’s intensified attacks on our people and civilian infrastructure.
We discussed Raytheon’s production capacity,… pic.twitter.com/w5DgX3BkF2
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2025
Tot pe X, el a relatat şi întrevederea cu reprezentanți ai Lockheed Martin:
„Am expus nevoile specifice ale Ucrainei pentru sisteme de apărare aeriană și rachetele lor compatibile, precum și pentru avioane F-16.”
I had a meeting with representatives of the defense company Lockheed Martin.
We discussed our prospects for cooperation and ways to strengthen Ukraine’s protection against Russian aggression.
I outlined Ukraine’s specific needs for air defense systems and their compatible… pic.twitter.com/NaGCPJjSot
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2025
Întâlnirile au avut loc cu doar câteva ore înaintea convorbirii programate la Casa Albă dintre Zelenski și președintele american Donald Trump, ocazie în care liderul ucrainean încearcă să obțină acordul pentru livrări de rachete Tomahawk.
Convorbirea telefonică avută joi între Donald Trump și Vladimir Putin a complicat atmosfera, liderul rus avertizând că o livrare de rachete Tomahawk „va dăuna considerabil” relațiilor ruso-americane și perspectivelor unei soluționări a conflictului. După apel, Trump a declarat că Statele Unite nu pot „sărăci” propriile lor rezerve de Tomahawk.
Un oficial ucrainean citat de surse a explicat că producătorii de arme americani ar avea „nevoie de un semnal politic” pentru a demara livrările către Kiev.
Pe fondul acestor solicitări, capabilităţile cu rază lungă pe care le-ar oferi Tomahawk-urile ar permite Ucrainei să lovească ţinte mai în adâncime pe teritoriul rus — un element cheie într-un moment în care, pe măsură ce iarna se apropie, Rusia şi-a intensificat loviturile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Operatorul reţelei electrice a raportat întreruperi de curent pentru a doua zi consecutivă, cauzate de distrugeri rezultate din atacuri ruseşti.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Comisia Europeană clarifică: Putin nu are “interdicție de călătorie” în UE. Spațiul aerian al UE este închis avioanelor rusești, iar statele membre pot decide individual să-i acorde derogare de survol
Comisia Europeană primește cu rezerve perspectiva unei întâlniri Trump–Putin la Budapesta: Doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina
Victor Negrescu, discurs la Congresul PES: Social-democrația, cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism
Planul UE de a impune sancțiuni Israelului a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au considerat că o astfel de măsură nu mai este necesară (Politico)
Mai multe ambasade occidentale și reprezentanții instituțiilor internaționale din România își reafirmă „angajamentul ferm și neclintit” pentru prevenirea tuturor formelor de violență bazată pe gen
Comisia Europeană lansează un sondaj online dedicat copiilor și tinerilor din UE pentru consolidarea Garanției europene pentru copii
Consiliul UE cere consolidarea rolului martorilor în prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice: „Fiecare dintre noi are un rol de jucat
FMI cere țărilor să mențină comerțul ca motor al creșterii economiei mondiale, în pofida noilor taxe vamale americane
Siegfried Mureșan va coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al UE: „Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu”
Zelenski s-a întâlnit cu conducerea Lockheed Martin și Raytheon la Washington pentru a consolida apărarea Ucrainei
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- ENERGIE1 week ago
PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Ursula von der Leyen, salvată de familiile politice pro-europene: Parlamentul European a respins două noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Comisia Europeană a deschis trei proceduri de infringement împotriva României în domeniile transport, stabilitate financiară și siguranță alimentară
- ENERGIE2 days ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- U.E.1 week ago
România, dată ca exemplu de bună practică în solicitarea comercianților din Grecia ca Guvernul elen să instituie o taxă de 7 euro pentru coletele din afara UE