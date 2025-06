Planurile de război ale Rusiei vizează regiunea Odesa și granițele cu România și Moldova, avertizează Zelenski la summitul Ucraina – Europa de Sud-Est

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat miercuri, în cadrul summitului Ucraina – Europa de Sud-Est pe care l-a găzduit la Odesa, că planurile de război ale Rusiei vizează direct regiunea Odesei și apoi “granițele cu Republica Moldova și România”.

Liderul de la Kiev a transmis un mesaj ferm de unitate regională și determinare comună împotriva agresiunii ruse, în cadrul Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, desfășurat la Odesa. Alături de liderii din România, Republica Moldova, Croația, Grecia, Serbia, Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Slovenia și Bulgaria, Zelenski a subliniat nevoia urgentă de cooperare și sprijin reciproc în fața unei amenințări comune, summitul încheindu-se cu adoptarea unei declarații comune.

“Vă mulțumesc tuturor liderilor și partenerilor care s-au reunit la Odesa pentru Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est. Prezența dumneavoastră transmite un mesaj clar și unit împotriva tentativelor Rusiei de a destabiliza regiunea și de a submina suveranitatea în Europa”, a afirmat președintele ucrainean, acesta participând ulterior și la prima reuniune la nivel prezidențial al trilateralei Ucraina – Republica Moldova – România.

Grateful to all the leaders and partners who came together in Odesa for the Fourth Ukraine–Southeast Europe Summit. @sandumaiamd , @JakovMilatovic , @NicusorDanRO , @avucic , @R_JeliazkovPM , @AndrejPlenkovic , @kmitsotakis , @elisaspiropali , @IzetMexhiti , @tfajon

Zelenski a atras atenția că Moscova nu percepe Ucraina ca o națiune, ci “doar ca pe o grămadă de resurse și un teren de pregătire militară pentru următoarele invazii”.

În acest context, a subliniat că “toți din regiune ne confruntăm cu aceeași sursă a distrugerii”, făcând apel la solidaritate și pregătire colectivă pentru a înfrunta provocările.

Un punct central al discursului a fost cooperarea regională în domeniul infrastructurii, esențială în contextul blocadei impuse de Rusia porturilor ucrainene. Zelenski a subliniat importanța rutelor alternative prin țările vecine, inclusiv România și Republica Moldova.

“Colaborarea în infrastructură este esențială – în rute de transport, energie, comunicații și sisteme digitale. Războiul Rusiei și blocada porturilor ucrainene ne-au arătat cât de vitale sunt aceste rute alternative. Mulțumită vouă, le avem”, a spus acesta.

Liderul ucrainean a lansat însă și un avertisment dur.

“Suntem aici, în Odesa – un oraș pe care Rusia vrea să-l distrugă, așa cum a făcut deja cu multe altele. Planurile sale de război vizează direct această regiune, apoi granițele cu Moldova și România. Avem nevoie de protecție acum, dar mai mult decât atât – de garanții pe termen lung că acest lucru nu se va mai repeta”, a accentuat Zelenski.

We are here in Odesa, a city Russia wants to destroy, like so many others it’s already ruined. Its war plans point straight at this region, then toward the borders with Moldova and Romania. We need protection now, but more than that — long-term guarantees this won’t happen again.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2025