Planurile Germaniei pentru o rețea de sateliți militari, în afara programului IRIS2, stârnesc îngrijorări în Parlamentul European în legătură cu fragmentarea UE

Planurile Germaniei pentru o rețea de sateliți militari în valoare de 10 miliarde de euro, independentă de programul european IRIS2, ridică semnale de alarmă în rândul unor europarlamentari, din cauza riscului de suprapunere, a costurilor ridicate și a fragmentării eforturilor, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Colaborarea propusă de Germania cu Rheinmetall, OHB și Airbus se adaugă sistemului IRIS2 al UE în valoare de 10,6 miliarde de euro, care reprezintă o pilon central în căutarea autonomiei strategice în apărare.

Eurodeputați au declarat pentru Reuters că inițiativa individuală a Germaniei riscă să submineze încercările de a consolida capacitățile de apărare colectivă, pe măsură ce blocul comunitar se adaptează la declinul relativ al umbrelei de apărare a SUA sub președintele Donald Trump.

„Dacă Germania construiește acum o arhitectură pur națională care nu este integrată în IRIS2, există riscul de slăbire a structurilor europene”, a declarat Marie-Agnes Strack-Zimmermann, președinta Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European.

Germania are în vedere 100 de sateliți pe orbită terestră joasă (LEO) exclusiv pentru comunicații militare, în timp ce proiectul UE, care își propune să implementeze 290 de sateliți până în 2029, este conceput pentru a stabili un sistem de comunicații unificat, bazat pe spațiu.

Analiștii spun că sistemul Germaniei va utiliza o tehnologie similară platformei SpaceX Starshield a lui Elon Musk, care a fost esențială în comunicațiile Ucrainei de pe câmpul de luptă.

Atât sistemul german, cât și cel al UE ar fi comparabile ca scară cu rețeaua Starshield, deși IRIS2 – care va transporta și trafic comercial – ar rămâne mult mai mic decât cei aproximativ 10.000 de sateliți ai Starlink.

Un purtător de cuvânt a declarat că Berlinul monitorizează îndeaproape proiectul IRIS2, care „are potențialul, acolo unde este cazul, de a completa inițiativele naționale în îndeplinirea sarcinilor suverane”.

Sistemul propus de Germania a abordat în mod specific nevoile unice ale armatei sale, cu cerințe de capabilitate și parametri de performanță „complet diferiți” de cei ai IRIS, a declarat purtătorul de cuvânt pentru Reuters.

Potențiala divizare dintre prioritățile naționale ale Germaniei și viziunea colectivă a UE subliniază provocările alinierii suveranității, costurilor și coerenței strategice în blocul celor 27 de membri.

Strack-Zimmermann a spus că sistemele paralele ar putea duce la „structuri duplicate, standarde fragmentate și, în cele din urmă, un impact strategic mai mic pentru mai mulți bani”, invocând escaladarea amenințărilor la adresa securității din cauza războiului din Ucraina.

„Punctul decisiv sunt compatibilitatea, conectivitatea și integrarea europene”, a declarat Strack-Zimmermann, adăugând că proiectele naționale trebuie să rămână aliniate cu cadrele UE.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a declarat că executivul UE nu comentează investițiile efectuate de statele membre individuale, care sunt o responsabilitate națională.

„Investind în IRIS2, statele membre pot face parte dintr-un efort european comun care beneficiază de resurse și expertiză comune. Acest lucru ajută la dezvoltarea unor tehnologii avansate de comunicații prin satelit mai eficient și la o scară mai mare”, a adăugat el.

IRIS2 reprezintă cel de-al treilea program emblematic al Uniunii Europene, conceput pentru a aborda provocările presante pe termen lung în materie de securitate, siguranță și reziliență. Oferind servicii avansate de conectivitate utilizatorilor guvernamentali și eliminând lacunele în materie de conectivitate în întreaga Uniune, IRIS2 stă la baza autonomiei strategice și a poziției de lider tehnologic a Europei.