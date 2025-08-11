Planurile Israelului pentru Gaza prevestesc „un dezastru de o gravitate fără precedent”, afirmă Emmanuel Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a criticat luni planurile Israelului de a intensifica operațiunile militare în Gaza, calificându-le drept un dezastru iminent, și a propus formarea unei coaliții internaționale sub mandatul Națiunilor Unite pentru a stabiliza situația din Gaza, informează Reuters.

Săptămâna trecută, cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza, într-o mișcare care a extins operațiunile militare în teritoriul palestinian devastat și a stârnit critici puternice atât în țară, cât și în străinătate.

„Anunțul cabinetului israelian privind extinderea operațiunilor sale în orașul Gaza și în taberele Mawasi și privind reocuparea acestora prevestesc un dezastru de o gravitate fără precedent și o evoluție către un război fără sfârșit”, a declarat Macron, într-o declarație transmisă jurnaliștilor de către biroul său.

„Ostaticii israelieni și populația din Gaza vor continua să fie principalele victime ale acestei strategii”, a adăugat Macron.

Israelul intensifică atacurile în Gaza, în ciuda pierderii sprijinului internațional din cauza crizei umanitare din enclavă, arată Politico Europe.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a aprobat vineri un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza și a declarat duminică că se așteaptă ca noua ofensivă să se încheie „destul de repede”.

Acesta a respins criticile internaționale ca fiind o „campanie globală de minciuni” și a insistat că Israelul nu are altă opțiune decât să „duce treaba la bun sfârșit”. Netanyahu a descris noua ofensivă ca fiind cea mai rapidă cale de a pune capăt războiului, informează Deutsche Welle.

Planul a fost întâmpinat cu o convocare a Consiliului de Securitate al ONU, solicitată de Franța, Danemarca, Grecia, Slovenia și Marea Britanie.

Israelul și-a lansat ofensiva militară în octombrie 2023, ca răspuns la un atac al Hamas, care a ucis peste 1.000 de persoane pe teritoriul israelian.

Autoritățile sanitare palestiniene au declarat că peste 60.000 de persoane au murit în campania terestră și aeriană a Israelului în Fâșia Gaza, aproape o treime dintre morți având sub 18 ani, potrivit experților în securitate alimentară globală susținuți de Națiunile Unite.

Franța a anunțat prin președintele Emmanuel Macron că va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie, secondată de Marea Britanie.

De altfel, Parisul se numără printre semnatarii unui apel care insistă asupra recunoașterii statului Palestina.

De cealaltă parte, Germania s-a distanțat de această abordare, spunând că respinge recunoașterea imediată a unui stat palestinian ca urmare a nevoii unei soluții negociate, secondată de Italia, care a subliniat că recunoașterea statului Palestina în acest moment ar fi contraproductivă.