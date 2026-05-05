PNL anunță intrarea în opoziție. Liberalii vor susține prioritățile majore ale României – aderarea la OCDE, reformele din PNRR și programul SAFE

Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a anunțat că Biroul Politic Național extins a adoptat o decizie prin care formațiunea își asumă rolul de opoziție și își propune să contribuie la construirea unui „pol de modernizare”.

„A fost dezbatere lungă, au fost discuții legate de traiectoria PNL, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare pentru România și pentru cetățenii țării noastre. Și prin decizia de astăzi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii noștri”, a declarat acesta marți seară, la finalul ședinței BPN, potrivit Agerpres.

În preambulul deciziei se arată că aceasta vine în contextul votului din Parlament asupra moțiunii inițiate de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor, care a condus, de facto, la formarea unei noi majorități parlamentare.

Potrivit documentului, PNL consideră că actuala criză politică a fost generată de PSD, acuzând formațiunea de „boicotarea sistematică a programului de guvernare” la a cărui negociere a participat.

„Reformele asumate prin acest program de către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de liderii social-democrați. PSD este astfel responsabil pentru agravarea crizei politice, care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Prin asocierea la inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AUR partajează responsabilitatea politică, în egală măsură, cu PSD. Partidele care au creat criza politică au datoria să-și asume consecințele”, se arată în decizia PNL.

Liberalii susțin că PSD ar trebui să își asume guvernarea, după ce, alături de AUR, a contribuit la demiterea executivului.

„PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni. În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern”, se mai precizează în document.

În acest context, PNL a decis să rămână în opoziție, asumându-și un rol „activ, responsabil și constructiv”, în interesul cetățenilor și al stabilității economice.

Totodată, formațiunea a anunțat că va susține o serie de priorități majore și din opoziție, între care finalizarea obiectivelor din Planul Național de Redresare și Reziliență și adoptarea legislației necesare îndeplinirii jaloanelor, susținerea programului de relansare economică, promovarea Programului SAFE, continuarea procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, precum și menținerea echilibrelor bugetare.