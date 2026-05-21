PNRR: 6 spitale și 2 centre de pregătire continuă riscă să fie întârziate sau blocate. MS caută soluții pentru continuarea investițiilor asumate

Mai multe proiecte din sănătate, finanțate din PNRR, înregistrează întârzieri și depășiri financiare, riscând ca lucrările să fie încetinite sau chiar blocate, arată o nouă analiză a Ministerului Sănătății, prezentată astăzi, 21 mai.

În urma unei analize efectuate, au fost identificate întârzieri și depășiri financiare la mai multe obiective de investiții. În prezent, 8 proiecte — 6 spitale și 2 centre de pregătire continuă — înregistrează costuri suplimentare care depășesc valorile prevăzute inițial, valoarea totală a acestor depășiri fiind estimată la aproximativ 1,2 miliarde de lei.

Spitalul Județean de Urgenta Bistrița

Centrul de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Centrul Chirurgical Cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș

Centrul de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei Zerlendi- Institutul Marius Nasta, Bucureşti

Departament Sănătatea Mamei și Copilului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa

Spitalul Agrippa Ionescu Balotești

Constructia si dotarea Centrului de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sanatate- UMF CAROL DAVILA-Bucuresti

Centrul de instruire în vederea dezvoltarii competentelor pentru personalul din sistemul public de sanatate-UMF”GEORGE EMIL PALADE” din TG MUREȘ

De asemenea, la nivelul Ministerului Sănătății există mai multe Hotărâri de Guvern restante privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții esențiale, acte normative care vor fi promovate în regim de urgență pentru a asigura continuitatea finanțării și efectuarea plăților aferente proiectelor aflate în derulare.

Ministrul Cseke Attila a avertizat că, în lipsa unor măsuri urgente privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării necesare, există riscul încetinirii sau chiar blocării lucrărilor. Un exemplu este situația de la Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta”, unde constructorul a retras personalul din cauza întârzierilor la plată.

Ministerul Sănătății continuă colaborarea cu Guvernul și instituțiile implicate pentru accelerarea procedurilor administrative și identificarea soluțiilor necesare continuării investițiilor asumate prin PNRR.

Spitalele finanțate prin PNRR reprezintă unele dintre cele mai importante investiții în sistemul sanitar românesc, iar finalizarea lor rămâne o prioritate a Ministerului Sănătății, mai transmite conducerea MS.