Pod prăbușit în Genova. Operaţiunile de căutare s-au încheiat, bilanţul oficial este de 43 de morţi

Operaţiunea de căutare a persoanelor dispărute după prăbuşirea podului Morandi din oraşul-port Genova s-a încheiat în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu recuperarea corpurilor a încă trei persoane care lipseau, crescând bilanţul oficial al accidentului la 43 de morţi, informează duminică Reuters şi dpa, potrivit Agerpres.

După recuperarea celor trei corpuri – un cuplu italo-jamaican şi fiica lor de 9 ani – de sub o maşină zdrobită sub plăci de beton, lista celor declaraţi dispăruţi a fost epuizată. Cu toate acestea, un oficial al brigăzii de pompieri, Stefano Zanut, a declarat pentru Sky TG24: „Munca noastră continuă pentru a avea siguranţa deplină că nimeni nu a fost lăsat sub moloz”.

Potrivit unui număr actualizat al deceselor publicat de o filială din Genova a Ministerului de Interne, printre cei decedaţi sunt patru persoane din Franţa, trei din Chile, doi din Albania, doi din România, doi din Jamaica şi câte unul din Columbia şi Peru.

Sâmbătă a fost, de asemenea, zi de doliu naţional, în care au fost organizate funeralii de stat la Genova doar pentru 18 dintre victime. Unele familii ale celor decedaţi au preferat să organizeze ceremonii private invocând o dorinţă pentru intimitate sau furia faţă de autorităţi.

Citiți și: MAE: A murit românul rănit în urma prăbuşirii podului de la Genova

.