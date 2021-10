Podul aerian umanitar al UE a transportat 25 tone de încărcături medicale vitale în Afganistan. 18 milioane de persoane au nevoie „disperată” de asistență

De Ziua Unității Germane, Germania amintește că singura cale de a face față provocărilor actuale este ca Europa să acționeze ca un întreg, potrivit unui mesaj transmis duminică, 3 octombrie, de Reprezentanța Permanentă a țării la Uniunea Europeană.

„Curajul și dorința de libertate a mii de oameni din Germania de Est și din Europa de Est i-au determinat să dărâme zidurile și sârma ghimpată în mod pașnic, în urmă cu mai bine de 30 de ani. Reunificarea Germaniei care a urmat a fost posibilă datorită încrederii și cooperării vecinilor și aliaților noștri. Istoria ne-a învățat că se pot realiza lucruri bune atunci când Europa acționează ca un întreg. Aceasta este singura modalitate de a face față provocărilor actuale. Contracararea pandemiei de coronavirus și a repercusiunilor acesteia este un prim exemplu, iar fondul comun de reconstrucție al UE reprezintă o dovadă clară a cooperării și solidarității europene”, a transmis Reprezentanța Permanentă a Germaniei la Uniunea Europeană.

Căderea Zidului Berlinului la 9 noiembrie 1989, care a marcat sfârșitul Războiului Rece, a deschis calea reunificării Germaniei la doar un an mai târziu. Tratatul de Unificare, semnat la 20 septembrie 1990 și care declara ziua de 3 octombrie sărbătoare națională, a consfințit sfârșitul divizării Germaniei.

Cu acest prilej, Comisia Europeană a transmis felicitări Germaniei, unul dintre membri fondatori ai Comunității Economice Europene în 1957.

🇪🇺 🇩🇪 Happy German Unity Day! Tag der Deutschen Einheit!

Germany was one of the six founding members of the European Economic Community in 1957.

Today, we celebrate with @EUinDE. 🎉 #StrongerTogether #DeutscheEinheit

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) October 3, 2021