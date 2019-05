Poliția de Frontieră din România, activitate intensă în primele patru luni ale anului: 36.354 alerte Schengen ori naţionale privind infracțiuni de drept comun au fost identificate și 672 de persoane date în urmărire generală internațională au fost prinse

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat, sâmbătă, că amânarea deciziei de aderare a României la spaţiul Schengen a fost determinată de preluarea puterii de către actuala guvernarea social-democrată care a suspendat lupta anticorupție și consolidarea statului de drept.

Acesta a declarat, la Iaşi, cu prilejul lansării cărţii sale, ,,EU.RO. Un dialog deschis despre Europa”, că România a fost foarte aproape de a intra în Schengen, însă câştigarea alegerilor de către PSD, urmată de demersurile de modificare a legilor justiţiei, a blocat procesul de aderare.



Potrivit Președintelui Iohannis, există două explicații pentru faptul că România nu a fost acceptată încă în Schengen, deși îndeplinește toate criteriile tehnice. În primul rând, ar fi vorba despre ezitarea statelor membre de a se asocia cu o țară în care valorile fundamentale ale UE nu sunt respectate.

,,Discuția despre Schengen este veche și faptul că noi nu am intrat în Spațiul Schengen se motivează în două feluri. O motivație este legată de felul în care ne comportam noi, este vorba despre statul de drept și al corupției – Nu vrea nimeni să se conexeze cu sistemele lui sensibile cu o țară unde corupția nu este sub control. Noi luptăm împotriva corupției, dar mai avem un pic de lucru atâta vreme cât aia stau în vârful statului. Știți despre cine vorbesc”, a explicat șeful statului.

,,Asta ține de noi și ne-o spun unii în față, degeaba ne supăram. Ne-au spus-o rezolvați-vă statul de drept și mâine sunteți în Schengen. Hai la treabă!”, a adăugat președintele, amintind în acest fel de declarația lui Manfred Weber, candidatul Partidului Popular European la șefia Comisiei Europene, care preciza că soluția rezolvării blocajului privind aderarea la Schengen depinde doar de acțiunile guvernului României.

Citiți și Manfred Weber: Ridicarea MCV-ului este în mâinile României și ale guvernului social-democrat care încă face probleme

În al doilea rând, președintele Klaus Iohannis a mai spus că liderii din UE pun și problema gestionării migrației, temându-se că România nu este pregătită să facă față în această chestiune. Însă, președintele a declarat că liderii europeni au fost asigurați în nenumărate rânduri că situația este sub control, problema fiind, de fapt, inexistentă. De fapt, răspunsul este legat tot de statul de drept și reforma sistemului de justiție din România.

,,A două explicație, nu ține de noi. Este vorba de migrație, migrația necontrolată. Nu au încredere că știm să gestionăm fluxul migraționist. Și aici trebuie să spun că se înșală. Noi știm să îl gestionăm, l-am gestionat, și l-am gestionat foarte bine. Deci acest argument extern de fapt nu ține. Și asta le-am tot repetat și le-am tot spus. Credeți-mă am discutat de sute de ori despre acest lucru cu toți liderii europeni. Am fost uite atât de aproape, vă jur să intrăm în Schengen, dar au fost aleși PSD-iștii și au început să facă praf justiția. Și atunci toată discuția s-a oprit. Deci din cauza PSD nu suntem astăzi în Schengen și vă spun asta cu toată răspunderea fiindcă știu despre ce vorbesc. Dacă am fi continuat consolidarea statului de drept, lupta anticorupție, care este urâtă fiindcă răscolește toată mizeria din politică, astăzi am fi fost în Spațiul Schengen și astăzi nu am mai fi discutat despre MCV- Mecanismul de Cooperare și Verificare. Și vă spun asta cu toată răspunderea. Nu din cauza voastră, sau a francezilor, sau a olandezilor nu suntem în Schengen! Din cauza PSD!”, a încheiat președintele Klaus Iohannis.