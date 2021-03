Poliția de Frontieră Română va avea două noi nave maritime de patrulare, urmând să fie achiziționate și cinci șalupe de intervenție

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre “importanța vitală a securității din regiunea Mării Negre pentru NATO” într-o convorbire telefonică pe care cei doi lideri au avut-o miercuri în vederea pregătirii summitului NATO din acest an.

“O discuție bună cu președintele Klaus Iohannis. Am discutat importanța vitală a securității din regiunea Mării Negre pentru NATO și i-am mulțumit pentru leadership-ul dovedit de România. Am abordat de asemenea NATO 2030 și planurile noastre pentru o agendă ambițioasă la summitul NATO din acest an”, a scris Stoltenberg, pe contul său de Twitter.

Good call with President @KlausIohannis. We discussed the vital importance of Black Sea security for #NATO, and I thanked him for #Romania‘s leadership. We also addressed #NATO2030 and our plans for an ambitious agenda at the NATO Summit later this year.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 10, 2021