Politică ambițioasă în domeniul migrației pentru atragerea de competențe și de talente în UE

Anunțul companiei Gazprom potrivit căruia oprește în mod unilateral livrările de gaze către clienții din Europa este încă o încercare a Rusiei de a folosi gazul ca „instrument de șantaj”, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează comunicatul oficial.

„Acest lucru este nejustificat și inacceptabil și arată încă o dată lipsa de fiabilitate a Rusiei ca furnizor de gaze”, a spus șefa Executivului european.

Mai mult, aceasta a subliniat că Uniunea Europeană este pregătită pentru acest scenariu, fiind „în strânsă legătură” cu toate statele membre.

„Am depus eforturi pentru a asigura livrări alternative și cele mai bune niveluri de depozitare posibile în întreaga UE. Statele membre au pus în aplicare planuri de urgență pentru un astfel de scenariu”, a adăugat Ursula von der Leyen.

Gazprom’s announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.

We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.

Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022